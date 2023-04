Francamente stupito dalla lettura del resoconto della Rosea dopo Inter-Fiorentina di ieri. Italiano 7,5 e Inzaghi 4,5. Davvero curioso. Ho voluto rivedere gli highlights solo limitandomi al primo tempo e francamente mi ci ritrovo molto poco in questo giudizio. Faccio una considerazione generale.

Questo che stiamo vivendo è un campionato anomalo, costellato da un numero rilevante di sconfitte. L'interruzione mondiale, dissennata rincorsa al solo dio denaro, ha sconvolto programmi, allenamenti e lavoro, concentrando e dilatando anomali carichi di lavoro. Al di la del Napoli che fa corsa a sé, dietro c'è uno sterminio di sconfitte dei club di vertice.



A parte Lazio e Juve, non a caso guidate dai due migliori allenatori italiani, che ne hanno 5, Gasp ne ha 8, Pioli 7. Mourihno, mago indiscusso della panchina, giudicato dalla stampa sportiva pienamente in corsa ne ha 8. Gasp è ora sugli altari dopo essere dato per escluso dalla Champions e ne ha 8. Inzaghi ne ha 10 ma rimane terzo e non si capisce perché, dovrebbe essere escluso dalla Champions e ricevere disprezzo per una partita che solo la scelleratezza dei suoi giocatori ha letteralmente gettata al vento,per la incredibile sconfitta di ieri. Basta limitarsi, cosa che faccio puntualmente al primo tempo di ieri per capire come sia diventata totalmente anomala e piuttosto ondivaga, allineandosi cosí alla totale e indiscutibile anomala unicità di questo campionato, pure la più preparata e accreditata stampa sportiva. È un peccato che i filmati di un tempo non indugino almeno qualche volta sulle panchine. Mi sembra che per quello che ricordo gli allenatori se ne stavano per lo più seduti, non certo con gli atteggiamenti tarantolati di oggi. Molte volte più dannosi che altro. Rocco diceva "ti dico cosa fare e poi sei tu che decidi". Poi, ovviamente muoveva le sue pedine in campo. Si guardano le sconfitte di Inzaghi ma poi, guarda caso, visto che l'aritmetica non è una opinione come il calcio, si vede che l'Inter ha solo 2 pareggi e 16 vittorie, mentre le altre molto più pareggi. Si esaltano le sconfitte e si minimizza il resto.

È evidentemente una squadra che non ha mezze misure e ieri lo ha pienamente confermato. Leggo sulla Rosea che l'Inter è stata solo cross e niente più. Totalmente in disaccordo. Al 12' una Viola molto aggressiva va al tiro da fuori con bella respinta di Onana. Dopo più niente e solo una incredibile serie di ripartenze praticamente in campo aperto dei giocatori interisti incapaci di concretizzare le occasioni offerte dalla avventuristica tattica viola. Molto piacevole a vedersi sicuramente europea. Tutte ripartenze in linea a destra e a sinistra, nessun cross. La prima, al 20' Micky indisturbato arriva al portiere viola. Non vede Lukaku libero come un falcone in centro area e va alla conclusione parata. Difesa viola...a viole. La seconda, 23' sempre da destra ripartenza micidiale e Lukaku in ritardo non ci arriva. Difesa viola cercasi. La terza, ancora più limpida, ennesima ripartenza a destra in linea. Dumfries si invola indisturbato a Viola totalmente spiazzata in avanti. Corsa solitaria. Pesca benissimo ancora Lukaku che fa proprio di tutto tranne che segnare. Difesa viola e' ancora una volta sorpresa e gentilmente ringrazia. Ma non finisce qui. 29' Ripartenza micidiale a sinistra. Viola ancora stile assalto Tigrotti di Mompracem, sempre comunque molto europeo e molto bello ed emozionante da vedere. Gosens innesca Lukaku in quello che dovrebbe essere il suo pezzo forte. Progressione alla Nordhal e fulminata in porta. Arriva praticamente solo e sparacchia ben tre metri a lato, come un brocco qualsiasi che non è. Ancora una volta difesa viola non pervenuta. Inzaghi ride, il meschino. Se avesse un bastone scenderebbe in campo... Al 37' il continuo assalto viola trova Ikonu non pronto a chiudere ma il meglio è, ed è la quinta, al 48'. Ennesima ripartenza a sinistra. Nessun cross. Lukaku solo non la spinge dentro. La guarda sconsolato. Non ci crede nemmeno lui.

Inzaghi pensa forse di non essersi ancora svegliato da un incubo.



Lascio perdere il secondo tempo. Quando puoi andare al riposo 5 a 1 tutto cambia e anche svegliarsi in altra realtà. Non stiamo parlando di occasioni da gol, ma di gol da fare. Punto. Risultato Inzaghi 4,5. Terzo in classifica. Italiano 7,5, grande generale. Il calcio è proprio una opinione. Ma io sono un difensivista, superato. Oggi Pioli va contro Khvara con il solo Calabria. Auguri. Rocco non avrebbe fatto così.

Ma il calcio rimane una opinione.