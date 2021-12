Non ci sono segnali per quel che riguarda la classifica attuale, così come per il confronto con la graduatoria dello scorso anno. Alla chiusura del girone di andata, per il Cagliari restano 4 i punti in meno rispetto alla squadra dello scorso anno, giunti al giro di boa. Un saldo ancora una volta negativo, che non farà passare un Natale tranquillo ai tifosi rossoblù. La situazione resta molto complicata. In testa a questa speciale graduatoria, troviamo la Fiorentina, affiancata dal Torino (+11).

Bene anche il Bologna (+7), da sottolineare il buon momento dell’Inter, che migliora con un +5 la già rosea situazione dello scorso campionato. In coda, migliora un po’ la Juventus (-2), mentre il Genoa perde terreno (-7).

Ecco le due classifiche con le relative differenze:

SQUADRA PUNTI 2021-2022 PUNTI 2020-2021 DIFFERENZA

TORINO 25 14 +11

FIORENTINA 32 21 +11

BOLOGNA 27 20 +7

NAPOLI 39 34 +5

INTER 46 41 +5

UDINESE 20 18 +2

ATALANTA 38 36 +2

MILAN 42 43 -1

JUVENTUS 34 36 -2

SPEZIA 16 18 -2

LAZIO 31 34 -3

CAGLIARI 10 14 -4

ROMA 32 37 -5

SASSUOLO 24 30 -6

H. VERONA 24 30 -6

SAMPDORIA 20 26 -6

GENOA 11 18 -7