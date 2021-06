L’opzione Milan ha preso piede negli ultimi giorni. La famiglia Icardi tornerebbe di corsa a Milano, come conferma una volta di più la moglie-agente Wanda Nara, che su Instagram ha postato una sua foto sorridente con lo sfondo del Duomo e la scritta “la ragazza più felice del mondo”. Un altro messaggio cifrato e un indizio di mercato che accosta di nuovo gli Icardi al capoluogo meneghino, dopo l’amaro addio di due anni fa.

Lunedì, lo stesso leader del Milan Zlatan Ibrahimovic ha dato il via libera ad un possibile approdo di Icardi sull’altra sponda del Naviglio: ma il cartellino da 40 milioni e lo stipendio del giocatore da 10 milioni restano fuori portata da parte del Diavolo, che sembra invece aver trovato in Olivier Giroud l’attaccante d’esperienza che sta cercando da tempo.

Frederic Massara per far compiere ad Icardi il viaggio più impervio passando iconicamente da un lato all’altro del Naviglio. Resta tuttavia da risolvere la questione valutazione, ancora molto alta (sui 40 milioni di euro), ma gli ottimi rapporti tra il dg rossonero e Leonardo potrebbero portare alla fumata bianca andando a trovare la migliore formula che possa consentire al Milan di portare a termine l’operazione.

Prestito biennale con obbligo a 40 milioni, per Icardi 6.5 per 5 anni.

Wanda è a Milano per provare ad accelerare.