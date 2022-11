La Roma si è salvata per miracolo all'ultimo respiro grazie ad un guizzo di Nemanja Matic che non segnava un gol nelle partite ufficiali dalla stagione 2018/19. La trama del match sembrava la copia delle grigie prestazioni contro Atalanta, Napoli e Lazio, con un ottimo Toro di Jukic che avrebbe meritato di portare a casa la vittoria. Per la Roma un redivivo Dybala ha, tanto per cambiare, riacceso la luce in una squadra priva di leaders e di idee. La classifica al termine della quindicesima giornata assume dei contorni nefasti per la squadra e per il suo tecnico.

"Chi è causa del suo mal pianga se stesso", ma siamo sicuri che, oggi, all'interno del mondo Roma ci sia l'umiltà giusta per fare una riflessione così banale ma al tempo stesso profonda e attuale?

Esiste una parola in grado di riassumere la situazione attuale di questa squadra: confusione. Confusione nelle scelte tecniche. Confusione nelle esternazioni dell'allenatore e del Direttore Sportivo. Confusione nelle giocate in campo. Confusione nei comportamenti e negli atteggiamenti dei giocatori (dentro e fuori il campo).

Questa Roma naviga a vista barcamenandosi tra il settimo e l'ottavo posto e ad oggi, al di là delle giocate di "San Paulo" Dybala, sembra essere priva di elementi tecnici in grado di portare qualità e quantità nel reparto offensivo. Eppure la rosa è ricca di elementi in grado di fare la differenza e che diverse grandi squadre vorrebbero tra le proprie fila. Le settimane che divideranno la squadra dal rientro in campo (gennaio 2023) saranno necessarie per dirimere i dubbi esistenziali di questa squadra e fondamentali per trovare una soluzione allo stallo generale che ha ormai contagiato tutti, dai giocatori fino alla proprietà.