Ho fatto un esercizio, partendo da dati forniti dallo stesso sito e nello stesso momento, quindi, come in un qualunque database il confronto dei dati stessi è fattibile solo sulla loro congruenza. Sono dati aggiornati. E per giocatori presenti.

Una considerazione di base: non dirò mai che un giocatore o un allenatore è scarso. Se sono giocatori e allenatori che comunque militano nel massimo campionato sono dei professionisti il cui valore rimane sempre per sua natura variabile. Nel calcio niente è più vero del "Panta rhei", tutto scorre, famoso aforisma di Eraclito. Diro' invece sempre che le prestazioni sono scarse. Per fare delle considerazioni e quindi costruire una teoria e poi darne le spiegazioni è necessario un postulato, cioè fare delle assunzioni a priori. Per lo stesso Napoli e per le altre 6 impegnate nella corsa Champions ho considerato due elementi. Il primo sono i minuti giocati dai componenti della squadra. Il secondo la loro media. Ho considerato titolari i giocatori con 1000 minuti almeno o con uno scarto minimo di pochi punti. A titolo di esempio un giocatore con 990 minuti rientra nella categoria dei titolari. Ho considerato "riserva" un giocatore con più di 200 minuti giocati. Quindi i minuti giocati sono l'unica unità di misura considerata. Ultima considerazione: sono esclusi i portieri.

Napoli: Spalletti utilizza, 13 giocatori di base per un totale di 26577 minuti con una media di 2044 minuti per giocatore. Utilizza 5 giocatori di riserva per un totale di 2913 minuti con una media di 582 minuti. Se confrontiamo le due medie di utilizzo, potremmo avere una indicazione orientativa del turnover, cioè per il Napoli, il rapporto tra le due medie 582 e 2044 è del 28%. In totale Spalletti utilizza 18 giocatori complessivi con minutaggio significativo.

Lazio: Sarri utilizza 14 titolari per un totale di 28266 minuti con una media di 2019 minuti. Solo tre riserve per 1108 minuti e media di 369. Il turnover come sopra indicato è del 18%. Totale 17 giocatori.

Roma: Mourinho 12 titolari per 24075 minuti, media 2006 minuti. Ha ben 9 riserve per un totale di 4334 minuti e media di 481. Il turnover è del 24%. Totale giocatori 21.

Inter: Inzaghi ha 15 titolari per un totale di 27091 minuti, media 1806. Ha 5 riserve per un totale di 2525 minuti media 505. Turnover del 28%.. Totale giocatori 20.

Atalanta: Gasperini utilizza 15 giocatori di base per 25132 minuti con una media di 1675 minuti. Ne subentrano altri 5 con un totale di 3752 minuti per una media di 750 minuti. È il turnover è ben del 45%. Totale giocatori 20

Juve: Allegri impiega 14 titolari per 24187 minuti, media 1727 minuti. Ne ha sei di rincalzo significativo per 3857 minuti, media 642 minuti. Il rapporto turnover è del 37%. Tolale 20 giocatori.

Milan: Pioli Si serve di 13 titolari per un totale di 23065 minuti e media 1774. Ha 8 riserve per 5064 minuti e media di 633 minuti. Turnover del 36% e totale giocatori 21, sarebbero 22, ma uno non lo mette mai.

Le considerazioni che si possono fare sono per me molto interessanti e penso che spieghino parecchio di quello che è finora successo e degli stili diversi degli allenatori. Sono ovviamente relative ad un postulato. Con altre unità di misura magari si possono ottenere dati e considerazioni relative molto diverse.



Spalletti non solo ha il massimo minutaggio dai suoi titolari. Con 18 giocatori ovvia egregiamente con un turnover del 28%. Il suo è un turnover come deve essere, non sporadico ma continuo. Insomma le cifre parlano di una gestione magistrale. Oggi non ne ha più ed ha condotto una rischiosa gara di testa a tutta velocità che non sempre paga ma che oggi fa fare festa ad una intera comunità.

Sarri sa trarre il meglio non solo da un organico ridotto, ma ricorre ad un turnover sorprendentemente ridotto, dimostrandosi per me un allenatore super per le prestazioni che riesce a trarre dalla sua squadra. Il suo minutaggio è molto simile a quello di Spalletti. Grande dosatore di forze e non sempre questo gli riesce.



Mou ha un organico ricco, fa giocare al massimo come Sarri e Spalletti i suoi titolari e utilizza bene ben 9 riserve con il 24% di turnover. Invece di prendersela con gli altri e polemizzare, dovrebbe valutare i suoi non eccelsi risultati. Da un grande allenatore come lui sarebbe lecito aspettarsi meno polemiche e prestazioni migliori.



Inzaghi non è al livello dei tre citati nell'utilizzo dei titolari, ha pero' un organico importante che sta usando bene con un turnover del 28%. Poteva sicuramente fare di più ma le critiche ricevute hanno abbondantemente sottovalutato il suo lavoro. Ha vinto un titolo. È in corsa per altri due. Per me finora un buon campionato. Difficile sempre lavorare alla Beneamata.



Allegri ha un sorprendente basso utilizzo dei suoi titolari Ben il 15% meno di Spalletti. Ricorre ad un fortissimo turnover, il 37% con un organico ricco che però non tiene conto, suo malgrado di un giocatore del livello di Pogba e ben poco di Chiesa. I numeri parlano di critiche ingiuste nei suoi confronti con un effettivo terzo posto in una situazione ambientale e societaria difficilissima se non impossibile. Il suo carattere un poco fumino lo ha portato fuori dalle righe qualche volta, ma sfido chiunque a lavorare nel clima in cui si è trovato. Per me è un grande allenatore molto maturato rispetto al tempo del Milan.



Gasperini. Il Gasp merita davvero un discorso a parte. Con una media di soli 1675 minuti dei suoi titolari, la più bassa sorprendentemente tra tutti, presenta un incredibile 45% di turnover. Per lui sono davvero tutti titolari. È il mago del turnover. Li giostra da maestro indiscusso. Li lascia in panca anche se sono celebrati, aspetta pazientemente che ritornino. Con una proprietà che costantemente gli vende i pezzi migliori utilizza al meglio i quasi sempre, quasi, buonissimi rimpiazzi che riceve, li plasma comunque in un organico fluido e soprattutto in questa fase in condizioni ottimali. Chiaro, non ha avuto Europa e mi piacerebbe aver visto i suoi numeri quando c'era. Non credo che siano diversi di tanto, perché questo è il suo stile. Magico.

Pioli. Mi dispiace qui proprio non ci siamo. Ha una bassa media di utilizzo ed è eclatante il suo valore di turnover, 36%. Usato intensamente e male e in poche occasioni e forse anche quando non era necessario, vista la bassa media di utilizzo, anche disarmonica tra gli stessi titolari. Un esempio di bassa efficienza gestionale, pur con il massimo di organico di 21 giocatori, 22 con l'assurdità del non utilizzo di Adli. E' evidente la sua regressione rispetto allo scorso anno dove sicuramente ha offerto una prestazione decisamente migliore. Insomma una gestione e una prestazione scadente. Non so quali ne siano le cause ma non sicuramente nella campagna acquisti. Questa è per me una fanfaluca che i parametri di utilizzo smentiscono, per quello che vedo io.

Spero davvero che abbia un finale degno del Pioli on Fire dello scorso anno, perché di quel fuoco c'è rimasta oggi solo una brace che sta a lui ancora riaccendere e che noi tutti milanisti speriamo faccia.