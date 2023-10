In questo breve excursus partiamo da Inter- Benfica.

Cinque volte le squadre si sono affrontate, l'ultima pochi mesi fa con un pareggio 3-3, ma all'andata l'inter si era imposta fuori casa con un netto 2-0, e la prima nella lontana stagione 1964/65 ma non una partita qualsiasi, per la finalissima di Coppa Campioni con successo dell'Inter grazie ad un goal al 43° di Jarir. La partita si giocò in un San Siro gremito e sugellò il secondo successo consecutivo dell'Inter nella competizione. In queste cinque partite ufficiali 3 vittorie nerazzurre e due pareggi.

Real Madrid e Napoli si sono affrontate quattro volte nella loro storia, con un risultato, per il Napoli, all'opposto rispetto al percorso dell'Inter. I blancos hanno trionfato 3 volte e concesso un solo pareggio. L'ultima partita ufficiale il 7 marzo 2017 a Napoli con vittoria del Real per 3 a 1. La prima partita ufficiale, sempre con successo del Real, ma per 2 a 0 a Madrid il 16 settembre 1987.

Borussia Dortmund e Milan si sono incontrate ben sei volte, la prima a Dortmund nel lontano febbraio 1958 con un pareggio per 1 a 1 nei quarti di Coppa Campioni. Pratica che il Milan risolse senza probelmi nel ritorno con un perentorio 4-1. L'ultima partita nel 2003, ben vent'anni fa, con un successo del Milan a San Siro per 1-0. Il tabellino dice: 4 vittorie per il Milan, un pareggio e una sconfitta

Lazio e Celtic si sono incontrare solo due volte, nel 2019 in Europa League, con gli scozzesi che riportarono due vittorie, entrambe per 2-1. Occasione per la Lazio per provare a cambiare il trend

Ben sei anche i confronti ufficiali tra l'Atalanta e lo Sporting, a suggellare cone i bergamaschi non siano una banale "provinciale". Il primo incontro in Coppa delle Coppe a Bergano il 2 giugno 1963 con vittoria dell'Atalanta per 2 a 0. L'ultima partita, lontanissima, nel 1988 a Lisbona, sempre in Coppa Coppe, con un pareggio. Il tabellino recita 3 vittorie neroazzurre, 2 dei verdi e 1 pari

La curiosità principale tra Roma e Servette è che si sono incontrate tre volte, con tre vittorie giallorosse, negli anni sessanta nella "Coppa delle Alpi". Competizione nata inizialmente, nel 1960 tra squadre svizzere e italiane a cui si unirono francesi e tedeschi dell'ovest. Dal 1972, fino alla fine della competizione, nel 1987, rimasero in gioco solo svizzeri e francesi. Le partite tra Servette e Roma si tennero tutte a Ginevra. La prima, vinta dai lupi per 1-0, il 21 giugno 1964 e l'ultima, vinta per 3-2, il 23 giugno 1968.

Scontro invece inedito quello di Conference League tra Fiorentina e Ferencvaros.



Ed ora la parola al campo!