Come sempre rinnovo gli auguri all'Inter per il suo diciannovesimo scudetto, con tanto di festa che alla fine ha superato la paura Covid per alcuni, pur di essere presenti all'arrivo della squadra a San Siro dove la squadra ha sbeffeggiato la Sampdoria per 5-1. Ma ora parliamo di quel che in estate potrebbe accadere nel mercato, con tantissimi nomi illustri che potrebbero arricchire la nostra Serie A.

Fin da subito da intermediario di calcio, vi porto nel magico mondo di chi, come me, si trova nei mesi più caldi a lavorare in più parti d'Europa, ed anche quest'anno ho in preventivo tre viaggi per partecipare alla chiusura di alcune trattative per alcuni giocatori indirizzati in Italia. Come ben sapete nessun procuratore parla mai dei suoi assistiti fin quando questi sono parte di una squadra, ma soltanto se la trattativa va in porto allora dopo le firme si arriva a sentire la loro voce, così anche noi intermediari non possiamo raccontare le trattative a cui stiamo assistendo in prima persona o e soprattutto di quelle degli altri. Come sempre quest'anno la prima destinazione sarà la postazione italiana, quasi certamente ancora lo Sheraton di Milano, per chiudere alcune trattative già ben avviate, per poi proseguire con la Spagna, Francia, Inghilterra e Germania dove ci sono e ci saranno in ballo molte trattative in direzione Serie A e dalla Serie A in direzione resto d'Europa. Come ben specificato oggi vi andrò a dare delle chicche, anche se parecchio velate, perchè alla fine il calciomercato è bello perchè molte volte lo si viene a sapere all'ultimo o poco prima di come si sia chiusa una trattativa e se importante di come siano arrivati a tale scelta le società stesse. Oggi vi svelo qualche retroscena e quali giocatori potrebbero cambiare casacca e quali potrebbero essere i colpi italiani in arrivo dall'estero.

Il primo nome che quasi certamente, anzi togliamo il quasi, è Andrea Belotti del Torino, l'attaccante bergamasco a fine stagione lascerà la squadra piemontese, con o senza salvezza, la sua posizione è abbastanza chiara, ha dato molto al Torino in questi anni, ma ora è arrivato il momento di essere ricambiato. Per molti Belotti poteva essere il giocatore che avrebbe chiuso la sua carriera nella squadra granata, ma questo non accadrà, su di lui molte sirene italiane, soprattutto un club che a fine stagione avrà bisogno di un attaccante, visto che uno dei suoi artefici stagionali e in dirittura di arrivo a fine carriera potrebbe lasciare la Serie A, e sì parliamo del Milan e di Zlatan Ibraimovic. Il Milan sarebbe in contatto dal mese di gennaio 2021 per trovare la soluzione adatta per portare il giocatore in rossonero, si parla di una cifra importante, non certo quella sparata anni fa dal presidente Cairo, ma diciamo di una trentina di milioni, questo se il Torino si salvasse, mentre con la retrocessione il costo potrebbe addirittura dimezzarsi. Come detto dall'estero potrebbero arrivare alcuni illustri, come il Sergio 'Kun' Aguero. L'attaccante argentino non rinnoverà con il Manchester City, da tempo è nelle mire del Barcelona, che vorrebbe portarlo a costo zero a casa, ma attenzione alle italiane, visto che sia l'Inter, che segue sempre da vicino le vicende Dzeko-Roma, che la Juventus, che si è interessata pochi mesi prima, oltre alla Roma pronta a salutare Dzeko, la situazione è davvero intricante. Aguero ha un ingaggio importante, e non è certa la scelta Barcelona, anche perchè la squadra blaugrana è in perenne discesa nelle ultime due stagioni, quindi l'idea italiana non è da scartare a priori, certo quei 13,75 milioni di Euro potrebbero pesare ma di questi tempi...Josè Mourinho, dopo l'ufficialità alla Roma, si attende un mercato importante, nella sua lista segreta, ci sono tre nomi della Premier League; Eric Dier, difensore centrale ventisettene del Tottenham, Kurt Zouma ventiseienne difensore centrale del Chelsea, Nathan Akè difensore centrale del Manchester City, almeno due dei tre centrali, al posto dei certi partenti Juan Jesus, Fazio e Ibanez. A centrocampo le richieste sono ancora più importanti, partendo da Nemanja Matic del Manchester United trentaduenne centrocampista, fedelissimo del tecnico portoghese, Pierre-Emile Höjbjerg del Totthenam venticinquenne danese del Tottenham. Ma il nome fortissimo glie lo potrebbe portare il suo procuratore Jorge Mendes; Renato Sanches del Lille ed ex Bayern Monaco.

David Alaba sarà un nuovo giocatore del Real Madrid, quindi che nessuno pensi di riuscire a strapparglielo. Capitolo Gigio Donnarumma, se il Milan gli offre i 10 milioni richiesti potrebbero non bastare, perchè Mino Raiola vorrebbe portarlo alla Juventus, che sembra più certa di cedere all'Everton Wojciech Szczesny per riportare a casa Moise Kean, attaccante ceduto appena due stagioni fa per 27,5 milioni di Euro, dato che la squadra inglese potrebbe cedere il suo portiere Jordan Pickford per il quale si potrebbe scatenare un'asta tra i club big inglesi, Manchester United su tutti. Passiamo a un'altro giocatore che fa parlare di se già da qualche mese, Memphis Depay, si dice abbia comprato casa a Barcelona e che la sua destinazione sia quella, addirittura c'è chi dice che il Barcelona abbia anticipato la Juventus su tale trattativa. Partiamo dal presupposto che la Juventus non è mai stata su Depay in nessuno modo, il giocatore non ha comprato nessuna casa a Barcelona e tantomeno ha un accordo con il club spagnolo, visto, e sembra quasi certo che il suo futuro potrebbe essere in Premier League, chicca svelata, ma non posso andare oltre. Ora arriviamo ad un giocatore che a fine stagione lascerà la sua squadra, Georgino Winjnaldum, trentenne centrocampista olandese del Liverpool, che a fine stagione sarà libero di scegliersi la sua nuova destinazione, l'Inter ci sta provando alla grande, anche se sembra molto difficile perchè su questo giocatore ci sono due club fortissimi, questo è un altro scoop, Machester City e soprattutto il PSG.

Passiamo oltre e torniamo in Italia, tutti o quasi si chiedono ma sono vere le notizie che vogliono Hakan Chalanoglou via dal Milan a fine stagione? Si, sono vere, ed è vero anche che la Juventus ha fatto pervenire un'offerta già in gennaio, che oggi sta per essere valutata dopo il no nel mercato invernale. Attenzione infine alla situazione Rodrigo Bentacur, centrocampista della Juventus che potrebbe partire e rientrare in una trattativa lampo con l'Atletico Madrid, che lascerebbe a Torino, stavolta a titolo definitivo Alvaro Morata.



Ora vi svelo le mie tre trattative che sto seguendo in questo momento e che sono tutte e tre in direzione Serie A:

Florian Thauvin, ventottenne francese trequartista che tanto piace alla Juventus e che in estate potrebbe arrivare alla Continassa a costo zero. I primi contatti sono datati estate 2020, anche se in quel frangente la società Marsiglia chiedeva non meno di 50 milioni, la situazione cambiava in gennaio sotto pagamento di 30 milioni, ma in estate la società francese non beccherà un centesimo bucato, con il ragazzo che farà la sua scelta per l'ultimo contratto importante, e la Juventus sembra averne la preferenza assoluta. La seconda trattativa che seguirò molto da vicino, sarà Otàvio del Porto, centrocampista molto tecnico brasiliano di 26 anni. Nella gara Porto-Juventus andata del 17 febbraio 2021, in tribuna tra i molti presenti tra dirigenti dei due club e giornalisti, c'erano due emissari del Milan, che hanno allacciato i rapporti con la società biancoblù, e sembrava però esserci poca speranza davanti alla richiesta del club forte di un pre-accordo con il brasiliano per un possibile rinnovo, mentre la situazione è cambiata nei mesi successivi, quando proprio il procuratore di Otàvio che fa capo al Time Sports, avrebbe rifiutato il rinnovo contrattuale, grazie anche alle tantissime richieste per il suo assistito che a fine stagione si libererà del contratto in essere e sembra aver spinto per la soluzione rossonera. Ultima trattativa è quella di Lucas Vazquez ventinovenne centrocampista del Real Madrid, pronto ad accettare l'offerta del Napoli. Il Real ha già dato il suo benservito allo spagnolo, che andrà a costo zero a fine stagione, sembra esserci già un pre-accordo per chiudere la trattativa il prima possibile.