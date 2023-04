Sulla Rosea leggo un resoconto della partita di Roma che riporta ormai un comune sentire giornalistico. Si vince se si attacca. Viene citato il cambio di modulo della Juve nel suo forcing offensivo del secondo tempo come una specie di conversione a un calcio finalmente più offensivo che per poco non ha raggiunto l'insperato pareggio. Quindi male difendersi e bene attaccare. Male aspettare e bene lanciarsi in avanti.

È ormai il mantra del calcio cosiddetto europeo.

Ci sono due zone erronee in questo ragionamento, e ovviamente esprimo il mio parere.

La prima è che comunque difendendo la Juve chiude il primo tempo 1 a 1. E contro una Lazio scatenata del primo tempo in corsa e pressing continuo con 11 indiavolati non si poteva altro che difendere e tentare di ripartire e il secondo motivo è che il modulo di gioco è uno strumento e non il fine del gioco e che un modulo non è né offensivo né difensivo, è solo un mezzo per raggiungere il risultato che è quello di prevalere, come in ogni competizione sportiva.

L'articolista della Rosea sottolinea come il cambio di modulo, finalmente abbandonando quello precedente, abbia consentito alla Juve di riproporsi in modo diverso. Così è guardare le cose avendo in mente che solo il tuo modo di pensare è giusto un tipico errore assiomatico, quasi una tautologia. Il calcio offensivo è bene, quello difensivo è male.

Magari si può anche pensare che la Lazio abbia speso tanto nel primo tempo e che il cambio di modulo, strumento e non fine, abbia permesso alla Juve, con cambi azzeccati di prevalere, mettendo sotto la Lazio che ha dovuto con un certo affanno gestire la vittoria.

La vittoria non è giusta o sbagliata. Quello che conta è vincere purché, aggiungo io modestamente, sia fatta in lealtà sportiva. Savic usa il trucco della spinta per segnare, ma Alex Sandro usa una caduta spropositata per cambiare le regole del gioco. E quindi sono pari. Giusto convalidare il gol. Entrambi giocano sporco. Fa parte del gioco di oggi, come le urla disperate di giocatori agonizzanti, che poi si riprendono saltellando e di azioni che tendono a influenzare come le gazzarre di proteste che si ripetono in continuazione.

È il calcio. Si lotta per vincere signori!



Un poco lasciato in disparte dalla Rosea c'è il commento di Mourinho, per me il più grande allenatore oggi in attività che, per non so quale felice combinazione astrale per la Roma, sia in Italia a guidare i giallorossi capitolini Lo cito integralmente, essendo pure virgolettato dalla Rosea.

Viene da una vittoria risicata contro il tonico Toro di Juric che si è infranto contro la difesa romanista. "La cosa che mi è piaciuta di più sono i punti. Siamo tutti "risultatisti". Vogliamo solo vincere. Il resto è solo una bugia. Certo che preferirei vincere 5 a 0! Avrei meno capelli bianchi e meno tachicardia. MI PIACE DIFENDERE BENE. Ai tempi del Real ho fatto 70 gol, ma avevo Ronaldo, Higuain, Benzema, gente forte. Ma quando hai un'altra squadra ti devi adattare. Le partite si vincono quando si segna un gol in più. È pragmatismo, è l'obiettivo del calcio e dello sport. Si cerca di sfruttare le proprie qualità e di nascondere i problemi".



Sono le parole di un vincente, di uno che ha allenato le più forti squadre europee. È una sorta di Magna Carta del calcio di chi prima si rende conto delle proprie debolezze e poi sfrutta le proprie capacità per colpire le debolezze dell'avversario.

La Roma con mezzi tecnici non certo straordinari ha totalizzato finora 17 partite senza subire gol ed è pienamente in lotta per la Champions e pure in Europa. Vince chi meglio difende. Vera legge del calcio. Legge mentale in ogni sport, considerare l'avversario sempre più forte di come appare. Chi vince ha comunque e sempre giocato meglio.