Dori è la simpatica pesce chirurgo che aiuta Marlin nella ricerca di Nemo ed ha un disturbo, la perdita della memoria a breve.

Questo “effetto Dori” lo vedo dispiegarsi in tantissimi blogger e commentatori milanisti di “vivoxlei” nei confronti di Pioli. Sembra che Pioli incarni per loro qualsiasi colpa, ma andando in contraddizione anche sulle colpe: troppo presuntuoso per cambiare tattica ma anche troppo pasticcione perché cambia tattica; in balia dei giocatori ma un attimo dopo troppo decisionista con i giocatori; fa giocare solo i fedelissimi e non punta sui giovani, ma se fa giocare i giovani ecco che li manda allo sbaraglio: e se il Milan richiama Gabbia è perché non vuol far giocare Simic ma se Gabbia gioca bene la colpa è di Lukaku; e perché fa giocare Jovic ma perché fa giocare poco Jovic; e poi Krunic, gli infortuni, il terremoto, ho finito la benzina, le cavallette, è morta mia madre…

Insomma, la causa dell’effetto “Dori” è che la passione prende il sopravvento sulla ragione.

Prendiamo la questione Krunic. All’improvviso ci si è dimenticati di quanto Rade è stato importante per il Milan nel suo essere jolly e quanto abbia contribuito allo scudetto e comunque alla crescita del gruppo. E Krunic è diventato improvvisamente il nemico incapace e Pioli il complice “perché non ha voluto venderlo”.

L’effetto “Dori” ci fa così dimenticare del contesto. Krunic ha ricevuto nel mercato estivo una proposta di contratto molto ricca dal Fenerbache. Il Milan era disponibile alla cessione, ma solo dietro un'offerta corretta che permetta di andare su un sostituto (che poteva essere Dominguez). Ma il Fenerbache non arriva mai a mettere sul piatto la cifra congrua, mentre il Bologna non arretra dalla richiesta di 15 milioni.

E così non accade nulla. E che responsabilità ha Pioli? La responsabilità di Pioli è essere responsabile: si trova ad aver perso Tonali, a dover fare a meno di Bennacer fino a febbraio (se tutto va bene) e di perdere a prezzi di saldo (e senza un ricambio di qualità )anche un giocatore che non è un titolare ma che è sempre stato utile ed è l’unico mediano della rosa con esperienza in una squadra con un centrocampo tutto nuovo. E nessuno poteva pensare che Adli si trasformasse da centrocampista offensivo a uomo davanti alla difesa in così poco tempo.

Io capisco che ci possa essere un pizzico di delusione, magari anche un sacco di delusione. Ma dipende da come ci arriviamo. Il Milan è una bella squadra, certamente più forte dello scorso anno, ma non è ancora la squadra che tutti sogniamo. Gli esperti ad esempio non la vedevano come favorita per lo scudetto, ma sempre un passo (anche due) dietro ad Inter, Juve e Napoli. Ed anche in champions eravamo destinati al quarto posto dagli esperti.

Però abbiamo poi visto prestazioni importanti che ci hanno fatto sognare, seguite da crolli improvvisi che ci hanno devastato e creato quella tensione nei tifosi che ha portato Pioli da essere “in fire” a “out”.

L’invito è a tornare a far prevalere la ragione rispetto al cuore quando non stiamo giocando la partita per capire come mai c’è questa alternanza di prestazioni e cosa possiamo aspettarci.



Io continuerò a sostenere che il problema non è Pioli e che il suo ciclo non deve finire ora, ma quantomeno va attesa la fine del campionato. Il problema principale è che il Milan ha rifatto completamente il suo cuore, il centrocampo, ed anche la parte avanzata della fascia destra. Uniteci anche il fatto che il Milan è una delle squadre di serie A con l’età media più bassa (quasi tre anni in meno dell’Inter).

Prendiamo l’Inter e il suo centrocampo: Barella, Calhanoglu e Mikytarian. Sono una macchina da guerra ben collaudata costruita negli anni dove un nazionale come Frattesi raccoglie spiccioli. Prendiamo il perché del crollo del Napoli e vediamo che è nell’abbassamento delle prestazioni del suo centrocampo, dove giocatori come Zelinsky non si sentono più nel progetto.

Come mai fatichiamo contro l’Atalanta? Perché Koopmeiners, De Roon e Ederson (Pasalic) sono un tutt’uno da tempo. Passiamo alla Juve e tutti possiamo concordare che la crescita di questa squadra è legata a quella di Rabiot.



Torniamo al Milan e vediamo con chi ha vinto lo scudetto: Bennacer, Tonali e Kessie. Già lo scorso anno non si è riusciti a sostituire Kessie e ne abbiamo visto gli effetti, pensiamo dunque che vuol dire partite quest’anno senza Tonali e Bennacer. Reijnders sicuramente sta andando anche meglio del previsto, ma può avere qualche colpo a vuoto, Musah è giovanissimo ed ha bisogno di un attimo di tempo (ci ricordiamo il primo anno di Tonali?), Loftus ha un grande potenziale ma anche una fragilità fisica importante nel suo storico, Adli si è reinventato il ruolo, Pobega è un utile rincalzo, Krunic poteva continuare ad essere un jolly e Bennacer sapevamo appunto di non averlo fino a febbraio tra convalescenza e coppa d’Africa.

Ma il potenziale c’è ed è un potenziale che ha bassi come nel derby ma poi vince con il PSG, pareggia con il Lecce ma vince a Newcastle. Ed è anche sfortunato vedi le partite con la Juve, con l’Atalanta, con l’Udinese. Senza contare la marea di infortuni tanto che oggi possiamo gridare quasi al miracolo, visto che nelle due ultime partite sono usciti tutti sani.

Questo Milan che risorge è la dimostrazione di come sia squadra e si riconosca nel suo allenatore ed è un errore alimentare in questo momento polemiche su Pioli e mettere in campo altre guide tecniche. La società e i tifosi devono stare con la squadra tutta finì a fine campionato e poi li appunto si valuterà. Perché inserire granelli di sabbia ora in un meccanismo delicato? Abbiamo visto quanto abbia influenzato negativamente in alcuni giocatori l’addio di Maldini e Massara; siamo tutti consci di cosa stia passando il Napoli avendo perso Spalletti e Giuntoli e solo un calciatore di difesa (Kim). Pensate che se anche professionisti i calciatori non vivano questa incertezza che arriva non solo dai tifosi ma anche dalla società?

La partita con la Roma non era semplice, anche se qualcuno cerca ora di derubricarla ad una semplice sgambata. La tensione era altissima ma la squadra è entrata in campo con grande “testa”. La Roma (che secondo gli opinionisti non ha comunque giocato la sua peggiore gara, anzi) non è mai stata in gioco se non a causa di un regalo di Calabria che rischiava di rimetterla in pista.

E qui, come anche hanno evidenziato diversi commentatori, ecco di nuovo la mano di Pioli. Toglie Leao e Pulisic, che hanno lavorato molto inserendo Musah e Okafor e si mette a tre dietro. I commenti dei “tifosi” sulle chat cominciano a fioccare velenosi sulla testa di Pioli accusato di scelte insensate. E invece Okafor dimostra quanto può essere pericoloso, Musah non solo copre bene la fascia destra ma trova e crea spazi oltre a prendere un palo e Theo con complice un gran Giroud chiude la partita.



Inoltre, qualche tifoso che considerava Gabbia un ripiego comincia e ripensare il giudizio.

Anche su Gabbia c’è stata una inutile caciara contro Pioli . Eppure la ragione in questo caso non dovrebbe avere difficoltà a prevalere sulla passione. Gabbia era il quinto dei centrali e per questo è stato mandato in prestito, per capire definitivamente se poteva essere un rincalzo del futuro o un uomo da mettere sul mercato. I giudizi sulla sua esperienza al Villareal sono viziati dal pregiudizio. Il sottomarino giallo sta vivendo una crisi profonda ed ha cambiato 4 allenatori, naviga nei bassifondi della classifica e non è che ha risolto i suoi problemi privandosi di Gabbia visto che ha perso secco 3-0 anche l’ultima partita. La società Milan non ha risorse immense poi da mettere sul mercato (a quanto pare) perché sicuramente tutti avremmo preferito Dragusin se c’erano 30 milioni nel portafoglio.

E a prezzo di spiccioli, chi c’è meglio di Gabbia e che già conosca la squadra? E infatti Gabbia, nonostante sia un destro e qualche difficoltà naturale l’abbia ad essere messo centrale di sinistra, non ha avuto problemi a giocare con la squadra con cui ha sempre giocato, tranne gli ultimi tre mesi. Ma davvero sarebbe stato giusto in una partita di questa tensione mettere Simic contro Lukaku? Inoltre pare che la società stia lavorando su un prospetto come Bongiorno che ha una valutazione alta e comporterebbe il possibile addio a Colombo.

Ora il Milan è in una situazione più serena. Nove punti dalla vetta sono tanti per pensare di rientrare nella lotta scudetto, ma nove punti sulla quinta rendono la posizione Champions più solida. Questo permette di andare in campo più in scioltezza in campionato e poter pensare anche alla Europa Legue con meno patemi.

L’altro elemento che dovrebbe far pesare più la ragione è che, in prospettiva anche del rientro di Bennacer, la squadra nel girone di ritorno sarà più rodata e dovrebbe far molto meglio, in particolare se la questione infortuni rientra nella normalità.

Capisco anche che la società si muova per qualsiasi evenienza, ma deve farlo a fari spenti continuando nello spogliatoio a sostenere questo progetto, evitando di alimentare falò che sarebbero solo dannosi.