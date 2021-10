Ho deciso su due piedi, "da oggi preferisco una bella passeggiata di famiglia, che seguire questa Juve".

Ieri alle 19:45 dopo aver spento la radio, visto che ancora una volta la partita è su DAZN ed io ho Sky, ho deciso di mio pugno, "Seguirò la squadra soltanto in Champions, almeno lì se perde lo fa con squadre che giocano nella massima competizione europea". Perchè preferisco non sentirla o vederla più in campionato? Perchè fa troppo male, forse chi l'ha passato con la sua squadra sa cosa significa, parlo di milanisti e interisti, di romanisti e di fiorentini, ma è davvero fuori dall'immaginario, e parlo soltanto di ascoltare, quindi non vedere, e capire quel che sta succedendo dentro il campo, e porta internamente una non consapevolezza di come sia potuto accadere tutto in meno di due stagioni. Ieri alla doppietta di Simeone, ero tentato di spegnere la radio, ma non perchè stava perdendo, perchè ci poteva stare, ma di come stesse continuando a giocare, subendo e sbagliando. Da tifoso l'ho 'sopportata' fino alla fine, che non mi ha portato un minimo sollievo nemmeno al gol di McKennie, non vedevo l'ora che finisse, persa che sia stata. Al triplice fischio ho spento la radio e sono rimasto nel buoi della mia stanza, mentre mia moglie e i bambini erano di là a vedere i cartoni. Ero perso nel vuoto, e come se mi domandavo come sia possibile che una squadra potesse aver fatto una fine così assurda, da una finale di Champions nel 2017 a nove campionati vinti di fila a un passo dall'esclusione alla Champions 2020-2021 ad una ottava posizione in classifica, anche se per me è come se stesse all'ultimo posto per quel che ho visto e sentito fino ad oggi. Così mi sono alzato, e arrivato in camera da pranzo "Preparatevi, che ci andiamo a mangiare una bella pizza", e già all'amaro di quella partita avrei dovuto trovare qualcosa che mi rendesse felice e togliesse quel pensiero fisso, avrei potuto dire allo spegnimento della radio "Ma chi se ne frega, tanto domani questi si svegliano alle 10 e fanno quel che vogliono, mentre io dovrò partire per un'altro interminabile viaggio che mi porterà in Luisiana a scovare un giovane talento americano da proporre in Europa". Ma no, io sento la mia Juve dentro le ossa, e forse pochi possono capire cosa significa essere tifoso fino infondo, perchè io sono uno di quei tifosi che la Juve non la perde nemmeno se gioca contro la Procaccolese, salvo se sto lavorando o in viaggio aereo. E sentire quel che ho sentito ieri, mi ha ancora fatto più male. Ma forse qualcuno dirà "Ha vinto per quasi 10 anni di fila. Il calo prima o poi arriva per tutti!", ma non è questo il problema, perchè ho accettato il campionato perso lo scorso anno, ma io ce l'ho con quella società, che non è stata capace di sostituire nel tempo dei giocatori oramai fuori da quel progetto, e che avrebbero potuto essere sostituiti quando la squadra ancora girava. Non sono un direttore sportivo, ma credo che anche uno che non lo è potrebbe capire quello che sta andando e quello che invece no, è come se davanti a quel muro dell'arrivo di Cristiano Ronaldo al tempo, quella Juve non fosse più riuscita a superare l'ostacolo, e si agiata nel tempo a vedersi scendere sempre più e ritrovarsi oggi ad essere una squadra inguardabile, senza anima, senza cuore, una povera e misera squadra dove gli altri vi passeggiano sopra, lasciando un segno indelebile al tifoso prima e ai giocatori poi. Non so cosa si è provato per quei pochi tifosi che hanno assistito allo stadio Bentegodi ieri, non so cosa hanno provato quegli stessi a vederla cadere in casa con il Sassuolo, ma so per certo che fa male, troppo male restare in silenzio per novanta minuti più recupero a guardare il soffitto nel buio e ripetere all'infinito dentro "Perchè?".

Ieri quando ho spento la radio, non ho spento l'animo, eh già, perchè una volta spento dovrebbe andar via ogni minima delusione, eppure me la sono portata dentro fin quando non mi sono seduto al tavolo e guardato i miei figli, che vanno oltre ogni cosa al mondo, di qualsiasi delusione calcistica, che solo questa Juve attuale mi può portare. Ho detto: "Da oggi non l'ascolterò più" e lo farò, preferisco leggere il risultato finale, senza sapere come e perchè ha vinto, ha pareggiato o ha perso, seguendola soltanto in Champions fin quando riuscirà ad andare avanti.

Sono tifoso, ma per il bene di tifoso preferisco evitare di vederla e ascoltare una squadra che si fa mettere i piedi in testa da tutte le altre squadre.