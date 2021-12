Penso che tutti abbiamo un sesto senso, anche se poi uno potrebbe chiamarla anche botta di... fortuna. Così il giorno dei sorteggi di Champions mi sono diretto nella mia camera da pranzo, in religioso silenzio; i miei figli erano a scuola e mia moglie con la madre a fare la spesa e ho iniziato a fare il mio foglio dei possibili accoppiamenti e vi dico come è andata in tempo reale.



Sorteggi!!! Sorteggi!!! Cavolo sta per iniziare, il signor Burgnotti mi ha tenuto venti minuti alla porta, per parlare del condominio, delle luci da cambiare al palazzo, del terrazzo da rinnovare, e della pittura da rifare al portone...ma cosa me ne frega a me, io ho il sorteggio che mi attende, il sorteggio!!! Chi pesca? Ma chi è? Sembra Arshavin, sicuramente è uno russo o ucraino, ma non ricordo se era uno che giocava con la Dinamo Kiev o con il Zenit, ma questo non gioca più...A pescare sarà Andrey Arshavin ex giocatore dell'Arsenal e Zenit San Pietroburgo...rin...rin...rin...E adesso...Chie è? Posta! Raccomandata! Può scendere? Salga per favore...ah...l'ascensore è rotto, deve fare le scale... (Dopo qualche minuto)...Oh finalmete una ragazza bella al posto del solito postino....Che fa firma o continuerà a guardarmi negli occhi? Ops, mi scusi ero rimasto incantato dal suo colore, sono azzurri o verdi chiari? Verde acqua, arrivederci! Arrivederci...Cosa sarà arrivato? Agenzia delle Entrate...cosa potrebbe essere? Fiùùùù, è il nuovo Codice Fiscale, qui non si sà mai cosa portino con questa intestazione...Arshavin è pronto a pescare la sua prima squadra...Cosa!!! La prima squadra pescata è il Benfica...Questa sarebbe ottima per la Juve, anche se poi alla fine quella che capita, capita, credo ci mandi a casa comunque...Verrà accoppiata con il...Real Madrid...Niente da fare, come al solito il Real ce l'ha sempre facile l'ottavo di finale, chissà perchè...La seconda squadra pescata è il Villarreal...Campione d'Europa in carica, anche se alla fine non è proprio questo squadrone, ma l'Atalanta c'è uscita, quindi spero vada con un'altra squadra...va in sfida con il....Manchester City....il City la straccerà soltanto con il risultato dell'andata...Atletico Madrid...Magari ci capita, mi sta talmente sulle biglie Simeone che vorrei rivedere la sua faccia sconsolata dopo quel gesto nel 2019 che alla fine venne riproposto da Cristiano Ronaldo al ritorno con la partita ribaltata a favore della Juve...Con l'Atletico ci và il...Bayern Monaco...Hihihihihihi Simeone il Bayern frà del tuo Atletico un solo boccone, hihihihihi....Arshavin pesca il Salisburgo...Bhè squadra di tutto rispetto, ma poco sopra le più scarse, che a mio avviso sono Benfica e Sporting, quindi sarebbe una buona pescata per la Juve...Con il Salisburgo andrà il Liverpool! Mamma mia comme sto, me devo riprenne, questa finisce tanto a poco, ne sono certo, ciao ciao austriaci, il carrarmato inglese è pronto a demolirvi...Dal cilindro esce...l'Inter...Mi, penso che l'Inter potrebbe pescare bene, certo spero non gli dica male, altriementi qui agli ottavi le fanno secche a tutte e due (Inter e Juve), vediamo e speriamo...Con l'Inter va...l'Ajax...Ci può stare, l'Inter è tosta, l'Ajax veloce nel gioco, ma l'Inter è davvero difficile da buttare giù...Chi capiterà alla Juve? Stiamo a vedere, potrebbe pescare il PSG...E no, adesso vi ci mettete anche voi, già sta a tocchi di suo, ci manca anche la goleada andata e ritorno, state buoni, state buoni...Sporting Lisbona....Direi bingo se la pescata prossima di Arshavin è buona, lavati le mani amico, lavati le mani...La squadra che andrà con lo Sporting...aspetta può prendere solo la Juventus...Infatti Juventus...Dai non ci credo, anche Dio da lassù ci ha salvaguardato bene, anche se poi anche con lo Sporting che in A si potrebbe associare ad una Fiorentina o Lazio, alla fine te la rischi e non poco...Poi gli altri due accoppiamenti, che nel frattempo mi sono perso, per immaginare un nome conosciuto in quello Sporting, sono Chelsea-Lilla, partita impari, e il big match PSG-Manchester United, guerra fra tricida, si salvi chi può!!!

Ora di pranzo

Ciao papà....O Picchio bentornato, com'è andata a scuola? Ho preso bravissimo in italiano, e ho avuto una promozione a capo classe....Capo classe? E cosa significa? Che sceglierò i giochi da fare in cortile con i compagni e che prenderò parte alle assemblee come voce dei miei compagni di classe. Cavolo! Che autorità! Allora m'inchino a lei signor Capo classe...La Juve chi ha pescato? Il PSG....No, non mi dire papà, usciremo subito...Scherzetto! Ha preso lo Sporting Lisbona...(in quel momento ha detto tutta la rosa dello Sporting a memoria, e io intanto pensavo a come potesse ricordare tutti i nomi anche dei panchinari). Buonissima, ma è anche una buona squadra in Portogallo, non dormirei sugli allori...E infatti sono tre anni che non dormo più...ne sugli allori...nel sul cuscino, dopo aver visto una squadra simile, ho paura anche di addormentarmi e continuare a vedere tale scempio....hahahahahaha. Aspettate che c'è il telegirnale...Il sorteggio di Champions League è stato annullato, il sistema esterno collegato alla UEFA ha inserito per errore il Manchester United contro il Villarreal che si sono scontrate contro nel girone, quindi si ripeterà alle ore 15....No, allora ditelo, mi volete far pensare a male, mi ero già rasserenato a trovare una squadra media, adesso guarda se mi devono mettere la Juve contro il PSG, ho qualche presentimento, ma aspettiamo le tre e poi ne riparliamo.

Ore 15

Picchio, mi prenderesti gentimente un foglio e una penna, che voglio fare un pronostico prima che cominciano a fare quello vero? Ecco papà, posso vedere? No, devi vedere, perchè mi sento che; facendo un calcolo delle probabilità, che poi sono quelle nelle sfere, la Juventus ha un quindici per cento di pescare...e un quaranta per cento di pescare...quindi 10x8....e riporto di due...allora penso che pescherà questa squadra....anche se poi potrebbe prendere quest'altra...Papà, ma che calcoli stai facendo? Quindi questa è la mia previsione!!! La Juventus pescherà una spagnola, le spagnole sono tre, di cui il Real Madrid arrivata prima non può essere incontrata, quindi ne restano due, l'Atletico Madrid l'abbiamo incontrata sei volte negli ultimi 10 anni, e due negli ultimi tre, quindi non ci sarà, quindi pescherà il Villarreal!!! Segna tu Picchio....Passiamo all'Inter, arrivata seconda nel suo girone, non può incontrare il Real Madrid che era nel suo girone, non incontrerà una squadra spagnola ne una tedesca, perchè negli ultimi 10 anni ha incontrato per sette volte delle squadre tedesche, e sette volte una squadra spagnola, contando che il campionato francese porta solo il PSG, che però credo se la batterà con una squadra spagnola, non mi resta che pensare che all'Inter gli capiterà una squadra inglese. Ora, quali sono le squadre inglesi? Manchester City, Chelsea, Manchester United e Liverpool...Allora parto dal Chelsea, che non andrà all'Inter perchè ha giocato a girone contro la Juventus, quindi non gli verrà messa una squadra italiana, lo United, se penso che è una delle più ricche d'Europa la vedo con la francese PSG, il City sta facendo del tutto per vincere una Champions, quindi credo che capiterà con una portoghese, ed ecco che a malincuore credo che l'Inter prenda il Liverpool, la squadra che alle italiane è sempre rimasta ostica....chiedere al Milan che poi si riprese la rivincita, e alla Roma che ha accarezzato il sogno di una nuova finale di Champions dopo quella persa proprio contro gli inglesi negli anni ottanta. Quindi le mie previsioni sono queste: Juventus-Villarreal, Manchester United-PSG, Inter-Liverpool e ci aggingo anche Manchester City....Sporting o Benfica? Sporting, quindi Manchester City-Sporting Lisbona.

Il sorteggio Ufficiale

Ecco che Arshavin è pronto per la seconda volta a sorteggiare la prima squadra...Salisburgo....Contro gli austriaci andrà il...Bayern Monaco...Ora lo Sporting Lisbona...che andrà contro....Il Manchester City...No...papà l'hai presa in pieno....Nuova squadra il Benfica...che incontrerà il...Ajax, ci sarà Benfica-Ajax. Tranquillo Picchio, tranquillo....Pescato il Chelsea...contro il...Lille. Ora c'è l'Atletico Madrid...Guarda Picchio... che andrà contro il...Manchester United....Ora è il PSG....che affronterà....Picchio non ti tappare le orecchie, questi prendono una squadra forte...contro il Real Madrid....Ecco che esce il Villarreal...Ecco la Juve Picchio, guarda...Juventus....e quindi l'Inter prenderà il Liverpool...Papà ma come hai fatto...Non ci posso credere....Mamma!!! Mamma!!! Papà ha indovinato i sorteggi di Champions League!!!

E così che la 'fortuna' o solo un ragionamento ben 'ragionato' mi ha portato ad indovinare alcune squadre che si incontreranno agli ottavi di Champions League, ora l'ultima parola spetta al campo, lì non ci sono 'ragionamenti' che tengano, anche se una vaga idea di quali squadre arriveranno in finale me la sono già fatta, ma senza nominare chi, dico che sono una squadra inglese che sta facendo del tutto per vincere una Champions e una...Inglese che invece ne ha già vinte parecchie, ma che sembra pronta a tornare per giocarsene un'altra.

Quindi una seconda sfida inglese anche quest'anno, e che la regola possa cambiare il mio pensiero.