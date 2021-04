I dodici cavalieri dello Zodiaco in salsa SuperLeague italianizzata in SuperLega da un lato, e il sistema UEFA, FIFA e leghe dall'altro, hanno mostrato il peggio di un sistema chiamato calcio che neanche nel peggior libro horror si sarebbe forse osato scrivere. Il mostro è nudo. La SuperLeague come idea non è malvagia, e neanche scandalosa, forse perchè sostanzialmente nel calcio vincono da decenni sempre le stesse e se si vuole far credere che il sistema della meritocrazia è dato dal Leicester o Napoli che vincono un titolo ogni dieci morti di Papa, significa credere che anche gli asini volano insieme ai cinghiali.

La meritocrazia nel calcio è una cosa inesistente, o meglio, non tutti hanno le stesse opportunità, nel calcio le diseguaglianze sono enormi, e la meritocrazia, la competizione, si riduce a quella manciata di società che hanno i soldi per potersela permettere questa competizione. Certo, ci si appella all'eccezione delle eccezioni, ma non è e non sarà mai la regola. Il modo in cui il sistema UEFA, FIFA e compagnia varia ha reagito è sconcertante. I padroni del calcio sono loro, altro che i fondatori della SuperLeague. Si è consumata una faida, che continuerà, incredibile e ci si è dovuti quasi inginocchiare per non essere puniti, sanzionati. Se avessero potuto li avrebbero messi al rogo. Così come i cavalieri della SuperLeague non hanno avuto neanche la forza di portare avanti con dignità un progetto nato male, comunicato in modo disastroso e con una fretta inspiegabile. La conseguenza è stata drammatica, ma ancora il peggio deve venire.



In tutto ciò il giocattolo già mezzo scassato ora rischia il KO definitivo. Tra debiti incredibili, stipendi indecenti, e soprattutto entusiasmo in calo. Dopo quanto accaduto parlare dei risultati sportivi, del calcio giocato, non ha molto senso. Non si può pensare di ritornare alla normalità come se niente fosse. Vincerà lo scudetto l'Inter, forse, si giocheranno la partecipazione in Champions società che volevano farsi la loro Champions e non si sa con quale faccia e credibilità più ci potranno partecipare a queste competizioni europee. I giocatori di queste società pagheranno le conseguenze di tutto ciò, nonostante scuse, o situazione di estraneità, perchè i tifosi delle squadre avversarie escluse dalla SuperLeague non perdoneranno mai quanto accaduto, e forse neanche molti tifosi delle stesse squadre coinvolte. Vincerà il campionato chi lo vincerà, retrocederà chi retrocederà, ma tutto ciò oramai interessa poco o niente, la ferita è ancora aperta, cicatrizzerà, ma lascerà il segno. Forse l'unico modo per salvare il salvabile è veramente mettere da parte vendette, e guerre, per riformare il calcio.

Una riforma tanto politica quanto di regole.



Ma non sembra esserci alcuna intenzione al momento di voler cambiare lo stato delle cose, di fermare gli stipendi indecenti, di distribuire le risorse a favore delle più piccole, mettendo dei tetti stipendiali e di spesa, anzi, lo stato delle cose è quello che ha mostrato i muscoli, per difendere se stesso e affermarsi come monopolista nella società dove il problema numero uno si chiama capitalismo selvaggio, quel capitalismo di cui tutti gli attori in campo ne fanno parte e si sono fronteggiati in uno scontro alla Warzone o Fortnite, dove la mappa con i suoi aggiornamenti alla fine manterrà sempre la stessa struttura, ma cambierà solo il disegno con cui appare, un restyling che non muterà i suoi pilastri fondamentali che hanno consentito al calcio di oggi di diventare quel mostro di cui la SuperLeague è stata figlia.