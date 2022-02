Abbiamo vissuto giornate stressanti. Le critiche sono state molte, alcune imbarazzanti, altre meno... non era la prima volta, e molto probabilmente non sarà l'ultima. Ma per l'ennesima volta la Fiorentina ha REAGITO. Il gruppo ha reagito. Un gruppo che per l'ennesima volta si è dimostrato GRANDE. Perché non è da tutti reagire in maniera così decisa da un K.O. come quello contro la Lazio di sabato sera. Sembrava che tutto il lavoro fatto fino ad oggi non fosse mai esistito... ma la squadra, come fatto dopo Torino, dopo Venezia e dopo Empoli, ha reagito DA SQUADRA, dimostrando per l'ennesima volta quanto la Fiorentina non fosse composta da un singolo giocatore, ma da gruppo di 25 ragazzi tutti concentrati con le idee belle chiare, e con grande voglia di far bene.

La semifinale di Coppa Italia è un premio che ci meritiamo, e a prescindere da come andrà, e saranno due sfide da vivere. Due sfide che Firenze MERITA. È stata una partita molto divertente fra due squadre propositive e ben allenate, nella quale si è visto di tutto e di più: grandi goal, ribaltamenti su ribaltamenti, azioni di livello da una parte e dall'altra, sorprese, discussioni... la classica partita da infarto per i tifosi delle due squadre, ma anche la classica partita che vorrebbe vedere qualsiasi appassionato di calcio vero.

Un quarto di finale bellissimo... e per un tifoso della Fiorentina vincerla così è una goduria pura, visto il peso della gara e vista anche l'antipatia nei confronti di Gasperini da parte dei tifosi viola (antipatia sportiva e umana).



Due parole sulle critiche fatte da Marino? Meglio di no... dico semplicemente che quando si fa una analisi di una partita bisognerebbe farla a 360° ma soprattutto bisognerebbe conoscere il regolamento, come avevo scritto a settembre dopo la gara d'andata(che può essere discusso... ma "dura lex, sed lex"). A Marino vorrei chiedere anche "c'era l'espulsione di Quarta per somma di ammonizioni?". Beh, non credo proprio... ma la sorte esiste, e aiuta gli audaci. Perché molto probabilmente se non ci fosse stata l'espulsione di Quarta non sarebbe entrato Milenkovic, e quindi il serbo non avrebbe potuto regalare la vittoria alla Fiorentina con un eurogoal(chissà come sarebbe finita...).

La sorte, o un colpo di fortuna, chiamatela come volete, ma in queste partite serve anche questo. La FIORENTINA È UNA VERA SQUADRA, che gioca un grande calcio e che ha dei enormi attributi. L'ha già dimostrato tante volte e continuerà a farlo. E i meriti di ciò sono TUTTI dell'allenatore, VINCENZO ITALIANO, un vero condottiero, una guida, un leader, un top player. Se siamo ottavi con una gara in meno rispetto alle romane(potenzialmente quindi a pari punti)e in semifinale di Coppa Italia i meriti sono tutti suoi, del suo staff, della squadra e della società. Ci sono ancora diversi aspetti da migliorare(soprattutto a livello difensivo) e bisognerà inserire piano piano i nuovi(stasera ottima gara di Piatek), alcune individualità possono e devono dare di più. Bisogna ancora migliorare tanto.

Ieri sera per esempio dopo entrambi i goal dell'Atalanta abbiamo avuto 8/9 minuti di sbandamento dove abbiamo rischiato di sciogliersi. Però continuando a lavorare miglioreremo sicuramente. Basterà continuare ad avere fiducia e pazienza: i margini di miglioramento ci sono. E il futuro c'è, a prescindere da come finirà la stagione. Ripeto: FIDUCIA, SOSTEGNO E CUORE, per tutti.

PAGELLE (personali):

Terraciano 6; su entrambi i goal dell'Atalanta non poteva farci nulla. Per il resto gara senza infamia e senza lode. P.S. Il tifo bergamasco non si smentisce mai... dopo i cori razzisti a Dalbert, dopo lo "zingaro di m***a" a Vlahovic, stasera hanno chiamato Pietro "terrone di m***a"... noi non siamo santi, come tutti... però la nostra società quando succedono queste situazioni interviene sempre. Come mai Marino non ne ha parlato?

Odriozola 6,5; ottima prova dello spagnolo. Una vera saetta, un cero razzo. Ogni tanto pecca a livello difensivo, ma è una normalità: non è un terzino, è un esterno offensivo.

Quarta 5; la sua somma di ammonizioni non esiste. Però la gara non è positiva a prescindere. Sul secondo goal è stato troppo leggero.

Igor 6; gara sufficiente nonostante il giallo sul groppone.

Biraghi 6,5; difensivamente non rischia nulla, offensivamente fa il giusto. Come sempre si prende la squadra sulle spalle. È un vero capitano.

Castrovilli 5; peggiore in campo. Gara troppo leggera. Male in fase di non possesso sui due goal. Deve migliorare. Per ora è una delusione. Però, come già detto, dobbiamo avere fede in tutti, compresa in Castro.

Torreira 6,5; anche stasera ha preso una quantità esagerata di calci, ma ha lottato come un leone. Non è ancora al top della forma e si vede, ma rispetto alla gara di sabato molto meglio.

Maleh 6,5; primo tempo non benissimo. Meglio nella ripresa, bravo a conquistarsi il rigore.

Gonzalez 6; tanto sacrificio, tanta lotta e tanta garra. Paradossante nel primo tempo è stato uno dei migliori nonostante fosse "sua" la colpa del parziale a fine primo tempo: sull'1-0 ha avuto due occasioni(bravo Musso sulla seconda), poi il goal della Dea nasce da una palla persa proprio dall'argentino. Bravo a conquistarsi il primo rigore. Può e deve migliorare, però sono fiducioso. La reazione all'uscita? Guardiamo il lato positivo... c'è voglia di migliorare!

Piatek 8; bravissimo. BRA-VIS-SI-MO. Ha fatto due goal su rigore, ma soprattutto ha fatto ciò che chiede Italiano alla punta. Ha legato bene con la squadra. Faceva reparto da solo, giocava bene spalle alla porta, apriva gli spazi agli avversari e portava via uomini. Non mi aspettavo una prova del genere. Ovviamente è una partita sola, però se il buongiorno si vede dal mattino... bravissimo pistolero.

Saponara 5,5; gara alternante, a volte bene e a volte male. Ho visto Saponara migliori, però anche peggiori.



Subentrati:

Bonaventura 6; entra per aiutare la squadra a ribaltare il risultato. L'avrei messo dal 1º.

Sottil 6; buoni strappi, pochi errori. È in crescita.

Ikonè 5,5; deve ancora entrare negli schemi della squadra e si vede. Diamogli tempo, ma soprattutto non mettiamogli pressione, perché il ragazzo è forte.

Milenkovic 8; a sorpresa è partito dalla panchina. È entrato in un momento di disperazione, e forse se non fossimo rimasti in 10 non sarebbe entrato prima dei supplementari... la sorte ha aiutato gli audaci. GRANDE GOAL.

Italiano 7; ci sono diversi aspetti da migliorare, ma se sismo in lotta per l'Europa e siamo in semifinale di Coppa Italia i meriti sono tutti suoi. GRANDE ALLENATORE.

Ci siamo riscattati. Adesso il clima tornerà euforico... dobbiamo cavalcare l'onda per tornare a vincere anche in campionato. Poi quando sarà l'ora, penseremo alla semifinale di Coppa Italia...

TUTTI INSIEME, NEL BENE E NEL MALE, con un solo obiettivo in testa: DIFENDERE BENE, ATTACCARE BENISSIMO!

Testa alla trasferta di La Spezia...

AVANTI FIORENTINA!