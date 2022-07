Spesso giudichiamo l'operato di ogni singolo giocatore, dal top player al meno adatto al nostro campionato, ma spesso ci dimentichiamo che soprattutto chi li manda in campo sono i tecnici.

Il tecnico è quella persona che vive di calcio, che sia stato un ex calciatore che sa perfettamente cosa significa essere guidato dalla panchina e che a sua volta si comporta allo stesso modo quando dal campo passa a divenire allenatore dei giocatori, poi c'è l'allenatore che non ha mai giocato al calcio, ma che è uno stratega incredibile e riesce dopo anni di studio tra una campo e l'altro a stupire tutti. Quindi, andando a stringere, il tecnico è un ruolo importantissimo per la crescita dei giovani, ma anche per l'ambientamento dei campioni affermati.

Ora vi mostro quelli che a mio avviso sono i tecnici che ancora oggi meritano di allenare ad altissimi livelli in Serie A, e quelli che sempre a mio avviso sono arrivati alla frutta o non sono adatti per nulla.

Partiamo dal presupposto che ognuno ha una sua visione dell'allenatore, c'è a chi piace più agguerrito, come un Giovanni Trapattoni, Gennaro Gattuso o un Alberto Malesani dei tempi, chi invece lo preferisce loquace come Arrigo Sacchi, e chi invece lo preferisce sempre seduto in panchina a studiare tutto in silenzio, come Zednek Zeman. Quindi in questa ottica vi vado a descrivere allenatore per allenatore le mie perplessità, i miei giudizi e pensieri su ogni tecnico in A.

Parto dalle squadra, quindi in ordine alfabetico inizio con l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Ho spesso pensato che un tecnico sta bene dove fa bene, e il tecnico di Grugliasco ha trovato la sua dimensione finale proprio in quel di Bergamo, ha fatto per quattro anni cose strepitose, ha sfiorato addirittura la vittoria dello scudetto che nel primo anni di pandmia mi ha portato spesso a dire "Meriterebbe di vincerlo l'Atalanta". Ma oggi il mio pensiero su Gasperini è totalmente cambiato, l'Atalanta è cambiata, ha perso quel feeling con l'alta classifica, e questo è da imputare proprio al tecnico piemontese, anche perchè la squadra non si è poi abbassata così tanto di livello per giustificare un ottavo posto, fuori da ogni competizione europea, dopo tre anni di fila in Champions e altrettante in Europa League.

Credo fortemente che sia arrivato il momento di cambiare aria sia per il club che per il tecnico, che dovrebbe cominciare a pensare che l'alta quota oramai per lui sia giunta al capolinea, quindi 'accontentandosi' di allenare una squadra di medio-bassa classifica o addirittura esplorare altri campionati meno importanti della Serie A.



Passo al Bologna, dove il combattente in e fuori dal campo Sinisa Mihajlovic è una forza della natura, e non pensate che lo faccia per il problema che ha nel suo privato, per me è una persona come le altre che stanno bene, io giudico l'allenatore e non certo il privato di quest'ultimo, credo fortemente che questo allenatore meriti un club più importante, uno di quelli che lotta per vincere, e c'è stato vicino la scorsa stagione quando venne accostato alla Juventus, per il quale a mio giudizio mi avrebbe fatto molto onore averlo sulla panchina.

Cosa dire su Sinisa? Un guerriero che sta stravolgendo le carte a Bologna e che con una squadra da salvezza lotta spesso per entrare nella Top Ten.



Passo ora a Massimiliano Alvini della Cremonese, sono sincero non conosco minimamente il tecnico di Fucecchio, so soltanto che in B ha fatto un egregio campionato con il Perugia, guidandola da appena promossa dalla Lega Pro ai Play-off per la Serie A, eliminato al primo turno dal Brescia, a 52 anni è forse arrivato il momento di vedere cosa saprà fare in A, contando sempre che dovrà guidare una Cremonese che lotterà per la salvezza, quindi sono curioso di scoprire se potrebbe essere arrivato un tecnico che potrebbe cambiare le carte in tavola e magari esplodere in modo definitivo.



Ora passiamo all'Empoli del nuovo tecnico Paolo Zanetti, che nella scorsa stagione non è riuscito a salvare il Venezia, ma che ha fatto vedere come con una squadra poco certa di restare in A sia riuscito a far vedere la sua tipologia di calcio, questo gli è valso il passaggio all'Empoli che aveva da poco esonerato Aurelio Andreazzoli che l'aveva salvata. Zanetti è un classe 1982, quindi un 39enne che va per i 40 che è riuscito in poco tempo a farsi capire in un campionato che avrebbe bisogno di più giovani e meno 'esperti'.



Vincenzo Italiano già a La Spezia aveva fatto vedere di che pasta era fatto, e a Firenze ha confermato, senza contare la leggere flessione negli ultimi mesi, la sua mentalità di gioco, a me personalmente ha subito incuriosito nell'anno dell'esordio da tecnico in A, e si è confermato un tecnico che può stare tra le zone alte della classifica, forse anche sognare una poltrona importante.



Su Simone Inzaghi all'Inter, tutti sanno come la penso e pensavo sul tecnico piacentino da quando era alla Lazio, l'ho sempre stimato e spesso accostato personalmente alla mia Juventus, perchè è un tecnico di larga veduta, uno che sa come mettere i tasselli in campo, quindi uno che diventerà un grandissimo a mio avviso.



Passo al tasto dolente, Max Allegri tecnico della mia Juventus, tecnico che fino al 2019 ho stimato per come riusciva a zittire chi lo attaccava per come giocava la squadra ma che alla fine riusciva in un modo o nell'altro a portare a casa dai due o tre trofei stagionali, chiuso però quel cerchio, il suo ritorno mi ha fatto pensare che le cose erano cambiate, che la sua mentalità di gioco era superata e che in campo quella squadra era ed è spesso chiusa sotto la linea della metà campo, per me un gioco antiquato che andava bene negli anni 80-90, ma non certo di oggi. A mio avviso Allegri è un tecnico che non può più allenare in Serie A, è un tecnico più da campionati di secondo piano o da squadre che lottano da sole per vincere il campionato in altre nazioni, è passato, e anche se dovesse rivincere lo scudetto nella prossima stagione non sposterò la mia idea.



Passo alla Lazio, dove Maurizio Sarri è quel tecnico mai stato giocatore, ma che gli bastò quell'anno ad Empoli 2012-2013 in B dove prese la squadra ultima a 4 punti e la condusse ai Play-off persi in finale contro il Livorno, l'anno successivo poi si confermò stavolta portando il club al secondo posto e automaticamente in Serie A. Sarri poi salva l'Empoli che era divenuta per tutti una rivelazione, per il gioco che quel signore gli aveva dato. poi il resto è storia... Sarri è un tecnico bravissimo, ma ha un limite, se non ha i giocatori adatti per esprimere la sua tipologia di gioco non è adatto ad allenare squadre improntate o che contengono giocatori non adattabili in certi ruoli strategici per il tecnico tosco-napoletano, nel Chelsea vinse l'Europa League, nella Juventus lo scudetto ma furono due stagioni disastrose per il tecnico, mentre sia a Napoli che oggi alla Lazio è un tecnico perfetto e il suo gioco piace a tutti.



Passo al Lecce, che conferma sulla panchina Marco Baroni, partendo dal presupposto che nella sua unica esperienza in A sulla panchina del Benevento durata poco, tre mesi, ma con un calcio che al tempo non mi ha entusiasmato, vuoi che la squadra era molto meno che discreta, vuoi che quella lotta salvezza è stata davvero ostica, ma credo fortemente che si possa dare una seconda chance a tutti, ma stavolta serve di più, molto di più per farsi notare.



E cosa dire di Stefano Pioli al Milan? Io non sono un estimatore del gioco di Pioli, ma questo conta poco, perchè quando una parte di tifosi del Milan non voleva più averlo tra i piedi a metà stagione 2020-2021, io mi sono sentito di difenderlo proprio intervenendo in un articolo scritto da un utente, facendogli notare che quel tecnico era perfetto per quella squadra, e poi ha confermato tra il finire 2020-2021 e la stagione 2021-2022 portando a casa uno scudetto, che poi tutti hanno festeggiato. Ipocrita chi lo ha accusato e poi ha festeggiato? No, si può sempre cambiare idea, anche se ci si dovrebbe autoaccusarsi da soli.



Ora passiamo alla prima volta del Monza in Serie A, dove Giovanni Stroppa ne è l'artefice insieme ai suoi ragazzi di un traguardo ambito, ma che molti sapevamo sarebbe successo nel breve tempo, soprattutto quando a capo c'è il signor Silvio Berlusconi 30 anni di successi nel Milan, e un volpone del mercato come Adriano Galliani. Cosa dire di Stroppa? L'ho sempre accostato al gioco di Roberto De Zerbi, uno che fa giocare la squadra veloce e molto precisa nei passaggi, ora bisognerà vedere come si comporta il tecnico di Mulazzano, non sarà certo facile affrontare un campionato che visita per la prima volta anche se gli si sta costruendo una squadra cha a detta di Galliani dovrebbe piazzarsi dal decimo posto in su, quindi se Stroppa riesce a fare questa impresa potrebbe attirare le mire dei top club italiani e perchè no europei. Passo ora al Napoli di Luciano Spalletti. La mentalità del tecnico toscano mi piace e no allo stesso modo, anche se ha spesso mantenuto le sue squadre ad altissimi livelli, si forse per i romanisti è l'uomo da non nominare per la storia del ritiro di Francesco Totti, ma la cosa che forse infastidisce di più sono le sue continue illazioni verso gli arbitri per togliersi di mezzo le accuse rivolte da giornalisti e tifosi. Il tecnico, ripeto, è di alto livello, ha vinto sia in Italia che all'estero, non ha ancora coronato la sua carriera con uno scudetto importante, visto che l'unico vinto è quello in Russia con lo Zenit che vince a mani basse i campionati come fossero caramelle, per il resto resto della mia idea; bravo ma non troppo.



Bhè ora passo alla Roma di Josè Mourinho, alcuni penseranno "Questo sicuramente lo odia a morte per la storia delle manette o perchè parlava male della Juventus", e invece no, anzi quando fu accostato alla Juventus speravo che non fosse una castroneria, chi non vorrebbe un Mourinho allenatore della propria squadra? Forse era dato per bollito, forse lo pensavano a Roma per una gita annuale, e invece con quel che aveva ha costruito una squadra da decimo posto in una da Europa League, e scusate se è un gradino soltanto sopra quella Conference che ha portato a casa al primo colpo. Si dice l'abbia vinta perchè il Tottenham era stato fatto fuori per problemi finanziari, ma la colpa di chi è del tecnico della Roma o della società inglese? Mou è ancora a tutti gli effetti uno dei migliori tecnici al Mondo, basta dargli una squadra adatta alla sua esperienza però, la Roma è avvertita.



Salernitana e Davide Nicola, il tecnico delle salvezze impossibili, da Crotone a Salerno nulla è cambiato, le ha prese entrambe in fondo alla classifica e con poche o possibilità nulle e le ha salvate a dispetto di tutti. Nicola è un tecnico che sembra adatto a club che si devono salvare, ricorda Ventura a Bari soprattutto, uno di quelli che riesce in poco tempo a far incarnare la sua mentalità dal primo all'ultimo elemento della sua squadra, e alla fine riesce sempre nel suo intento. Sì è vero, appena si è spostato leggermente più in alto in quel di e del Genoa ha fallito, ma il Genoa era quel che era e non certo si può imputare tutto al tecnico. Merita tutto il rispetto e magari una nuova chance per un club più blasonato della zona salvezza.



Ora altro tasto dolente, Marco Giampaolo tecnico della Sampdoria. Ricordo anni fa quando in B si parlava di questo maestro e genio in quel di Brescia, dove la squadra delle rondinelle spazzava via ogni avversario a suon di ottime prestazioni, poi il salto in A e il fiasco Milan, entrato nella storia, e il ridimensionamento alla Samp, oggi devo essere sincero a me come tecnico non piace per niente, questo non vuol dire che non sa fare il suo lavoro lungi da me, ma a mio avviso è un tecnico che ha dei limiti che oramai non supererà più. Forse dopo la Samp o si accontenta di una squadra di B o emigra in campionati di poco conto.



Ora mi risollevo passando a Alessio Dionisi e il suo Sassuolo, sì perchè per molti è rimasto lo stesso lasciato da De Zerbi, mentre qui c'è molta mentalità del tecnico di Abbadia San Salvatore, a me ricordava molto De Zerbi e infatti è bastato poco per risollevare sia la squadra che i tifosi dall'addio del tecnico del miracoli. Ripeto sono infastidito a volte quando si dice che quando un tecnico da una impronta ad una squadra e poi viene sostituito che al primo anno quella squadra gioca come la faceva giocare il tecnico precedente, perchè così si sminuisce il lavoro del tecnico presente e questo non è affatto vero, lo si diceva di Allegri appena andato via Conte, e lo si è detto di Dionisi proprio quando sostituì De Zerbi, mentre qui si vede chiara la mano del nuovo che avanza, sentiremo parlare di lui anche in squadre più importanti negli anni.



Ora passo alla squadra più simpatica per me della Serie A, lo Spezia, che in questa stagione salvandosi per la seconda volta consecutiva è divenuta un autentica seconda Spal dei tempi, passando da Italiano a Thiago Motta per approdare in questa nuova stagione a Luca Gotti. Il tecnico sembra uno fuori dal contesto, si è vero a vederlo non gli si darebbe un Euro bucato che sappia allenare, eppure chi ha seguito la sua prima Udinese ha capito che ha stoffa da vendere, certo poi l'esonero ha portato tutti o quasi a pensare "Questo non è adatto alla Serie A", ma qui cade l'asino, perchè ripeto si punta sempre il dito sul tecnico e non si guarda la rosa che gli è stata fatta per tutta la stagione. Vorrei ricordare poi che grazie a lui sono esplosi i vari Molina, oggi lo vogliono tutti, Udogye, esterno veloce e molto tecnico, e soprattutto l'attaccante Beto autore di 11 reti in stagione. Gotti salverà lo Spezia? Bisognerà vedere la squadra a disposizione, anche perchè se perde pezzi e non glie ne ricomprano altri adatti allora possibile di no, ma vorrei ricordare a chi darà spacciato lo Spezia in partenza, che la mano del tecnico sarà decisiva, e Gotti ha sempre un asso nella manica quando tutti lo danno per spacciato.



Torino e Juric sembra il connubio perfetto, il tecnico croato è forse sottovalutato dalla medio-alta borghesia della Serie A, mentre fa bene il lavoro sporco nelle retrovie sotto la zona Europa. Da Verona a Torino il passo è stato per molti gigante, perchè lasciò una squadra scaligera al altissimi livelli, per approdare ad un Torino che non era più ne carne e ne pesce e in odore sempre più di retrocessione. Juric si è caricato la squadra in spalla e l'ha riportata nella zona sinistra dalla classifica, sfruttando al meglio quel che aveva a disposizione anche qualche scarto, Mandragora lo davano per finito dopo il grave infortunio a Udine, facendolo tornare oltre che utile un punto fermo, guarda caso la Fiorentina non ha perso tempo ad accaparrarselo. Quindi Juric è un tecnico che merita tutti gli elogi, anche da me juventino e cugino degli acerrimi nemici sportivi del Toro.



Passiamo ora all'Udinese del neo tecnico Andrea Sottil. Chi non lo ricorda in campo? Capelli lunghi, fascetta che poi erano i lacci degli scarpini, e la faccia da "Professoressa non sono pronto" davanti ad una possibile interrogazione, già proprio quel difensore ed ex capitano di quelle Udinese spettacolari di Zaccheroni anni 90 che strabiliavano il calcio italiano ed Europeo. Oggi è un tecnico di nuova speranza, in B ha fatto il miracolo ad Ascoli 2020-2021 prendendo una squadra all'ultimo posto a 6 punti e portandola ad un insperata salvezza evitando addirittura i Play-out, mentre nella stagione appena conclusa l'ha portata addirittura alla lotta promozione, uscendo ai Playoff contro il Benevento allo spareggio. Sottil è ancora un 'giovane' che può davvero fare tanto, certo per lui è la prima esperienza nel calio che conta da tecnico, ma se esprime il suo calcio come lo ha espresso ad Ascoli allora ci potrebbe davvero far divertire, Udine oggi è una zona calda, ma anche Ascoli lo era quindi potrebbe essere di buon auspicio.



Chiudo con l'ultima panchina, e che panchina... quella dell'Hellas Verona orfana in due anni di Ivan Juric, artefice della risalita vertiginosa dalla salvezza alla zona poco sotto la zona Europea, e di Igor Tudor che ha confermato la stessa stagione del suo predecessore, quindi oggi la palla passa a Gabriele Cioffi, a mio avviso un tecnico bravissimo, che ha raccolto l'eredità pesante di Luca Gotti a Udine ed ha superato il maestro, ma a Udine la terra scotta sotto i piedi, non si sà mai quel che il mercato possa offrire o togliere e così l'offerta della panchina dell'Hellas Verona è stato una ghiotta opportunità ma anche un vero e proprio regalo per quel che ha fatto vedere con la sua Udinese. Cioffi come detto è un tecnico di veduta giovane, sicuramente avrà un suo pupillo che ha seguito e continua a seguire per imparare ancora di più, ma è anche uno che se imbrocca anche in questa stagione potrebbe addirittura insidiare la poltrona di qualche tecnico sicuro e saldo sulle panchine delle grandi, anche in questo caso sono certo che sentiremo a lungo parlare di questo tecnico.

E finalmente siamo giunti alla fine di questa lunga e interminabile panoramica dei miei personali pensieri e giudizi dei 20 tecnici che andranno a giocarsi lo scudetto, la qualificazione alla Champions, all'Europa League alla Conference, e alla salvezza, senza dimenticare quelle che tenteranno il tutto per tutto per entrare nella Top Ten del calcio italiano, e soprattutto dei tecnici che in questa stagione cambieranno e non poco il pensiero di tante persone che ad oggi li vedono tra i più bravi, tra i meno bravi, e totalmente indifferenti.

A buon intenditor poche parole...