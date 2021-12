Siamo arrivati al famoso giro di boa, abbiamo appena terminato un girone d'andata che ha riservato molte sorprese(sia in positivo che in negativo), sperando che possa quello di ritorno regalarcene altrettante.

Bando alle ciance, partiamo con l'analisi delle 20 squadre del campionato 2021-22.

Atalanta 8; 4º posto in classifica, 2 punti in più dello scorso anno. L'Atalanta oramai non è più una sorpresa, ma una meravigliosa realtà. E questo bisogna sottolinearlo soprattutto per quanto adesso sappia incidere anche a livello europeo contro squadre del tasso tecnico del Real Madrid, del Liverpool, del PSG... poi ovviamente ci sono volte in cui le gira bene e altre meno(tipo quest'anno, anche se non è uscita contro l'ultima dei scappati di casa... il Villareal è una super squadra, e l'anno scorso ha vinto l'Europa League). Adesso sono molto curioso di vederla in Europa League onestamente. Per quanto riguarda il discorso scudetto, gli ultimi due passi falsi con Roma e Genoa hanno creato un margine con l'Inter, che credo sia la più forte anche quest'anno, ma sappiamo bene quanto tenda a crescere questa squadra nel girone di ritorno(e comunque stiamo parlando di una squadra 4ª in classifica che ha migliorato la classifica dello scorso anno a fine girone d'andata...). Una finestra la lascio aperta, vedremo cosa riuscirà a fare l'Atalanta. Sicuramente sarà fondamentale recuperare a pieno giocatori che, per un motivo o per un altro, non stanno incidendo come potrebbero, tipo Ilicic, Muriel, malinovskyj... se recupererà al top questi giocatori, eh... occhio alla Dea in tutte e tre le competizioni. Intanto bisogna sottolineare quanto sia stato pesante e determinante il rendimento di Duvan Zapata, giocatore totale.

Bologna 7; 7 punti in più dello scorso anno, 9º posto in classifica dietro le 7 sorelle+una. Il Bologna gioca molto bene e diverte. È una squadra giovane, con tanto ragazzi interessanti in proiezione futura(Svanberg, Hichey, Barrow...). In mezzo a tutti questi giovani, c'è un giocatore esperto che serviva a questa squadra per poter far girare bene questa squadra: Arnautovic, oltre che i gol, ha portato sostanza, presenza in area, e lavoro per la squadra... un innesto importante. E bisogna sottolineare il grande lavoro di Mihajlovic, che ogni anno aggiunge qualcosa a questa squadra. L'unico rammarico in questo girone d'andata sono stati alcuni passaggi a vuoto, avvenuti o per sfortuna(Venezia) o per bravura degli avversari(Fiorentina e Torino), però nel complesso il rendimento è assolutamente importante.

Cagliari 3; mi dispiace solo per i tifosi del Cagliari, che devono subirsi questa situazione da troppo tempo. Ogni anno ipotizziamo un tipo di stagione per questa squadra, ma non facciamo in tempo a pensarlo che subito ci smentisce. 10 punti in 19 gare, il cambio di allenatore fatto alla terza giornata non ha portato frutti, anzi, credo che Semplici avrebbe potuto fare più punti rispetto a quelli fatti da Mazzarri... qui non bisogna cambiare passo, ma c'è da iniziarlo... serve una svolta, sennò si retrocede in B. E Cagliari e la Sardegna non meritano un finale del genere. Adesso vedremo se con il mercato cambierà qualcosa.

Empoli 8; 27 punti in classifica da neopromossa, a +16 dal 18º posto e 10º posto in classifica. Basterebbe questo, ma sarebbe una offesa non sottolineare la mentalità trasmessa da Aurelio Andreazzoli a questa squadra: l'Empoli è propositivo, spregiudicato, gioca un grande calcio e non ha paura di nessuno. In più ha una grande anima, dato che molti risultati sono arrivati in rimonta(la vittoria con la Fiorentina, il pari con il Toro, la vittoria con l'Udinese). E bisogna sottolineare le vittorie a Torino con la Juventus e a Napoli con il Napoli... un capolavoro. Senza dimenticare le individualità di prospettiva che stanno valorizzando(Ricci, Pinamonti, Zurkowski..). Un capolavoro. E a metà stagione è a -13 dall'obiettivo dei 40 punti stagione. Ottimo lavoro, stagione da sogno.

Fiorentina: ne parleremo dei prossimi giorni in un articolo dedicato.

Genoa 3,5; stesso discorso del Cagliari. Voto un po' più alto a causa delle numerose problematiche avute durante la stagione fra infortuni e altro, però anche qui stiamo parlando di 11 punti. Sevchenko ha chiesto giocatori per poter fare il 4 3 3, la nuova società è disposta ad accontentarlo. Però adesso sarà fondamentale lavorare con questa squadra. Il punto con l'Atalanta, a seguito di un calendario difficile, può essere un buon punto di partenza(scusate il gioco di parole), ma bisogna iniziare a vincere, perché davanti nessuno dorme...

Inter 9; quante ne abbiamo lette, dette, sentite quest'estate sull'Inter? Moltissime. Abbiamo sottovalutato le capacità dei dirigenti, ma soprattutto abbiamo sottovalutato la bravura di un allenatore come Simone Inzaghi e la forza di un gruppo che l'anno scorso aveva vinto lo scudetto. L'Inter lo scorso anno ha vinto meritatamente, ma quella di quest'anno sta facendo comunque molto bene. 46 punti, 1º posto in classifica a +4 dal Milan. Addirittura 5 punti in più dello scorso anno. Senza tralasciare la vera forza di questa Inter: il gioco. È uno spettacolo vedere giocare l'Inter. Non è casuale il raggiungimento degli ottavi di finale in Champions; non appena il livello del dominio del gioco e della proposta sono aumentati, l'Inter ha iniziato a giocare grandi partite anche in Europa. Ad agosto sembrava l'inferno, e invece anche quest'anno l'Inter può puntare al paradiso. Lukaku, Hakimi, Eriksen(purtroppo)e Conte sono state perdite importanti, ma l'approccio avuto dai nuovi, la crescita avuto dai confermati e la presenza sempre più costante di alcuni ragazzi che l'anno scorso giovane all'Inter solo da contratto sta regalando grandissime gioie anche quest'anno ai tifosi. E i margini di miglioramento sono importanti.

Juventus 5; le ultime 5 partite della Juve le hanno permesso di trovare continuità e di recuperare punti. Alla fine la zona Champions dista 4 punti, non molti, e il girone in Europa è stato vinto. Per un risultatista come Allegri il bicchiere è mezzo pieno. La Juventus inizia ad essere più equilibrata, prende meno gol. Ma mi aspetto una crescita anche nella proposta offensiva, perché senza quella oggi è difficile competere a livelli altissimi. Le prime 4 sono lassù anche per quello, poi ovviamente ci sono alti e bassi nel corso di una stagione. E la Juventus in questo è indietro. Anche in Europa sarà difficile affrontare il Villareal. Aggiungo una cosa... la gestione di un risultato per una squadra è fondamentale, però bisogna essere consapevoli che tenere le gare in bilico nei risultati non sempre porta frutti(ci sono volte in cui ti gira bene come con Cagliari e Bologna, e volte in cui ti gira male, Venezia). La Juve deve crescere.

Lazio 6-; passare da Inzaghi a Sarri si sapeva che avrebbe portato difficoltà in questi primi mesi. Il rendimento della Lazio è stato incostante come pochi, infatti ha alternato buone partite(il derby, l'Inter, la Fiorentina) ad altre pessime(Verona, Reggio Emilia, Juventus, Bologna). Alla fine però è 8ª in classifica a -1 dalla zona Europa, con appena 3 punti in meno dello scorso anno. Il gioco di Sarri non si è quasi mai visto, eccetto che in alcuni sprazzi di alcune partite. Questa squadra segna tanto ma subisce troppo. In più il rapporto fra Sarri e alcuni giocatori non sembra essere dei migliori... la società comunque crede nella sua guida tecnica e il rinnovo del contratto lo dimostra. Questo mi porta a pensare che fra gennaio e giugno vedremo molto cambiamenti, e che si prenderanno giocatori adatti all'idea di calcio di Sarri. Questo mi porta a pensare che il piazzamento finale, che sia Europa League o Conference o addirittura nulla, conti relativamente quest'anno. In Europa bisogna sottolineare un passaggio del turno non scontato, anche se l'ultima gara andava vinta e non bisognava accontentarsi del pareggio; un conto è andare agli ottavi direttamente, un conto giocare i sedicesimi contro il Porto...

Milan 8; 2º posto in classifica con 42 punti tutto meritato (1 in meno dello scorso anno). Il Milan è una squadra giovane che gioca un grande calcio e che diverte molto se sta bene. Nell'ultimo periodo le numerose assenze avute nell'arco di questi mesi si sono sentite, e alcune prove non sono state giocate al top della forma. Senza dimenticare le forze consumate in Europa, dalla quale il Milan è uscito a testa altissima nonostante il 4º posto in un girone di ferro(per molti ragazzi era l'esordio). Adesso il Milan dovrà recuperare forze e giocatori in vista di un girone di ritorno importante. Pioli ha ragione, i campionati non si vincono a dicembre(lui lo sa bene...), perciò il margine di 4 punti sull'Inter potrà essere colmato se il Milan sarà bravo anche a sfruttare il fatto di giocare una volta alla settimana, esclusa ovviamente la Coppa Italia(che non è poco). Vedremo se ci riuscirà.

Napoli 7,5; il Napoli ha giocato 3/4 del girone d'andata ad altissimo livello, ed era primo meritatamente. Le assenze, un po' come per il Milan, e una crescita dell'Inter hanno fatto passare il Napoli da +7 a -7 dalla squadra di Inzaghi. Nonostante ciò, io non posso imputare nulla al Napoli; la squadra di Luciano Spalletti ha sempre giocato buone partite anche a discapito delle assenze, e soprattutto nelle ultime due partite in casa contro Empoli e Spezia ha pagato diverse occasioni sprecate e un po' di sfortuna dietro(l'Empoli vince a Napoli grazie ad un rimpallo e lo Spezia vince a Napoli grazie ad un autogol senza aver mai tirato in porta... io non credo alla sfortuna, però non possiamo non dire che al Napoli sia girato tutto bene nell'ultimo periodo...). La vittoria da squadra fatta a Milano con il Milan permette comunque al Napoli di chiudere al 3º posto con 5 punti in più dello scorso anno. Al rientro ci sarà Juve Napoli, non una amichevole insomma. Roma 6; faccio un discorso simile alla Lazio. Anche qui servirà qualche innesto a gennaio per rinforzare questa squadra. Io personalmente ritengo Villar e Mayoral due buoni giocatori, però evidentemente Mou gradirebbe altro, e vedremo se sarà accontentato. Il girone d'andata della Roma alla fine si conclude in quella che secondo me rappresenta la dimensione della rosa(5 squadre sono evidentemente più forti), il problema è che anche qui abbiamo visto molta incostanza: la Roma ha alternato buoni momenti ad altri meno pessimi. E le ultime due gare la rappresentano a pieno: questa squadra è capace di vincere 4-1 a Bergamo e di pareggiare in casa con la Samp 3 giorni dopo. Servirà trovare un equilibrio. Alcune dichiarazioni di Mourinho onestamente non mi sono piaciute nell'ultimo periodo, però bisogna riconoscergli(a lui soprattutto)la volontà di aggiornarsi e di iniziare a trasmettere alla squadra una idea di calcio propositiva e moderna(anche nel modo di esporsi... dopo la prima partita con la Fiorentina sottolineo' quanto fosse importante giocare bene, e ogni sua conferenza stampa inizia sempre con questo tipo di sottolineatura:"abbiamo giocato bene" o "non abbiamo giocato bene). Anche qui bisognerà aspettare l'evolversi della stagione(fino ad ora 5 punti in meno dello scorso anno), nonostante si tratti di un progetto triennale(parole sue), e questa è solo la prima parte del primo anno. Sarà fondamentale con la F maiuscola la Conference League; non ci sono tantissime squadre più forti della Roma, e l'eliminazione del Tottenham deve essere un segnale chiaro per Mourinho: questa competizione si può vincere. Vedremo quanta importanza verrà data alla piccola Europa.

Salernitana 5; meglio che stia zitto, sennò rischio delle denunce...

Samp 6; D'Aversa tra alti e bassi sta facendo quello che gli si chiede. 20 punti in classifica a metà anno significa potenzialmente averne 40 a fine anno, che in questa stagione basteranno ampiamente per salvarsi. Nell'ultimo periodo specialmente vedo una squadra molto più viva rispetto a qualche tempo fa. Rispetto l'anno scorso ha 6 punti in meno(non pochi... questo evidenzia quanto abbia fatto bene Ranieri la passata stagione).

Sassuolo 6; se giocasse solo con le Big sarebbe una squadra da Europa, se giocasse solo con le piccole sarebbe una squadra da retrocessione. Potevamo immaginarci all'inizio della stagione delle difficoltà dopo un triennio molto positivo con De Zerbi. A me Dionisi piace molto, perché lo ritengo un allenatore giovane con grandi idee e con un pensiero calcistico molto interessante. All'inizio ha avuto difficoltà dovute anche all'esordio personale in Serie A, ma poi piano piano, anche per meriti della società che l'ha sempre sostenuto, la squadra è cresciuta e ha dimostrato di avere il potenziale per poter chiudere questa stagione a sinistra in classifica. Ovviamente ci sono tanti aspetti da migliorare, soprattutto a livello difensivo, però per me nella seconda parte sarà una squadra che potrà solo crescere. 24 punti è una quota accettabile, anche se forse potevamo aspettarcene qualcuno in più. Inoltre bisogna sottolineare la crescita che stanno avendo dei giovani importanti anche in ottica nazionale(Frattesi e Scamacca su tutti). Spezia 6; 17ª con 16 punti, a +5 dalla zona rossa. È una rosa con dei limiti, però è una squadra con grande cuore. E a tratti gioca anche un discreto calcio. Certo, lo Spezia di Italiano era un'altra cosa(nonostante avesse solo due punti in più a questo punto), però anche Thiago Motta sta facendo il suo(guardiamo anche il livello della rosa...). Non sarà facile salvarsi(non posso pensare che Genoa e Cagliari continuino ad essere queste...), però ci proverà fino all'ultima giornata.

Torino 7,5; 11 punti in più dello scorso anno(a -9 da quelli fatti in tutta la passata stagione), e 25 punti in classifica(con la Fiorentina quella maggiormente migliorata), un ottimo calcio intenso ed efficace, il calcio di Juric "scuola Gasperini". Il Torino ha un'anima, una grinta e una personalità che mai aveva avuto lo scorso. Dobbiamo anche sottolineare che la rosa all'80% è quella dello scorso anno, con qualche innesto(importante sicuramente), ma senza quasi mai avere Belotti... Il toro galleggia in zone di classifica tranquille, ma soprattutto quest'anno guarda le squadre davanti e non quelle dietro. È tutt'altra squadra, forse meritava anche qualche punto in più. Juric sta facendo un capolavoro... fossi Cairo pur di renderlo felice farei di tutto(e non lancerei frecciatine... dato che i fatti danno completamente ragione a Ivan).

Udinese 6; non avrei mai cacciato Gotti, anche se bisogna riconoscere a Cioffi un approccio significativo. Sta facendo quello che deve fare, senza infamia e senza lode. Inoltre sta tirando fuori dei ragazzi molto interessanti(Beto su tutti).

Verona 6,5; io mai nella vita cambierei un allenatore dopo 3 giornate, però in questo caso bisogna riconoscere al Verona di aver azzeccato la mossa. 0 punti nelle prime tre con Di Francesco (questo "giustifica" i 6 punti di differenza rispetto lo scorso anno), 24 nelle successive 16 con Igor Tudor. Questo Verona gioca come quello di Juric (sempre scuola Gasperini), esprime in calcio intenso, pressante, a tratti soffocante, ed è molto difficile da affrontare in casa loro(lo sanno bene le romene e la Juventus, la Fiorentina ha rischiato e l'Atalanta ha vinto faticando, mentre il Milan a San Siro ha dovuto ribaltare uno 0-2 a fine primo tempo...). Squadra molto tosta. Da sottolineare il rendimento di Simeone, 3º in classifica marcatori con 12 gol(anche se io voglio vederlo nella continuità).

Venezia 7; ha appena un punto in più dello Spezia, ma ha giocato un girone d'andata veramente importante. Ha raccolto punti contro squadre importanti sia in casa che in trasferta(Fiorentina, Roma, Juve, Samp, Bologna...), esprime un gioco molto gradevole, Zanetti è un allenatore molto interessante. 17 punti sono un bottino accettabile. Non so se si salveranno, però il girone d'andata è stato molto buono. Sicuramente sarà una di quelle in corsa fino alle ultime giornate, però sono sicuro che darà tutto. Un ragazzo molto molto interessante è Busio, centrocampista classe 2002. Ragazzo da seguire.

Queste sono le mie valutazioni. Non concentratevi solo ed esclusivamente sulle valutazioni (quelle sono relative), ma sulle analisi che ho fatto. Uno può dare 7, 8, mezzo voto in più o mezzo voto in meno... quello conta poco. È il commento che conta, non il voto. E se c'è un aspetto che rende il calcio lo sport più bello del mondo è proprio questo: ognuno ha le proprie idee e pensieri e può esprimerle liberamente dato che solo il campo può smentirle, solo ed esclusivamente il campo...

Che possa essere un 2022 importante per tutti. E che il calcio possa regalarci tante altre sorprese e tanti altri grandi momenti come ha fatto il 2021. W IL CALCIO.