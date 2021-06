Personalmente la mancanza di rispetto è il minimo che posso scrivere dopo aver tanto baciato la maglia.. soprattutto dopo aver rinnovato il contratto precedente... sono contento di non vederlo più tra i pali della squadra che lo ha lanciato... valorizzato e che lui ha tanto"amato".Tra i pali fortissimo ma in tante situazioni se fosse uscito avrebbe fatto più bella figura...



Gli auguro una carriera di soddisfazioni monetarie ma di poche soddisfazioni sportive... soprattutto lontano dal SUO Milan...che tanto ha amato quando strisciava la Mastercard... che tanto ha adorato perché pensava pure alla Mastercard del fratello... che lo ha fatto crescere ma non maturare a mio avviso... perché se era tanto legato ai colori rossoneri sapeva cosa doveva fare... invece ha fatto finta di niente....

Maldini ha dimostrato di avere non 2 p... ma dodici dozzine delle medesime, perché a mio avviso la questione l'ha risolta in maniera esemplare dando una lezione a tutto il mondo del calcio ostaggio dei procuratori, che a mio avviso potrebbero non esistere come figura, ma che basterebbe un bravo avvocato per redigere un contratto tra le parti... in fin dei conti tra persone intelligenti di solito basta.