Se gennaio è stato il mese nero di Pioli, viste le numerose débacle dei suoi contro avversari di qualsiasi caratura, giugno sta diventando il mese nero di Furlani.

Maldini aveva già concluso 4 affari ovvero Sportiello (in scadenza con l'Atalanta), Kamada (in scadenza con l'Eintracht), Arnautovic (dal Bologna) e Loftus-Cheek (dal Chelsea). L'AD Furlani li aveva bocciati tutti tranne Sportiello, tuffandosi su tutta un'altra lista di giocatori, ma in quasi un mese non ne ha preso neanche uno. Moncada sarà anche un genio a scovare talenti, ma dopo vanno ingaggiati e qui il nuovo rampante team di mercato si è scontrato con la durissima realtà.

Loftus-Cheek e Kamada sono extra-comunitari, per cui il loro acquisto avrebbe limitato i margini di manovra della società nel restante mercato. Ma se Maldini aveva concluso subito era perché con Arnautovic, Kamada e Loftus Cheek avrebbe puntellato la mediana, la zona offensiva del centrocampo e l'attacco, acquisendo giocatori di qualità e spendendo solo una parte del budget originario. La somma risparmiata sarebbe stata sommata al ricavato delle vendite e avrebbe consentito di lavorare su altri acquisti con passaporto comunitario.

Va detto che sono apparsi un po' patetici quegli accenni a Pioli che avrebbe chiesto a tutti i costi l'acquisto di Loftus-Cheek, così patetici che nelle ultime ore sono un po' svaniti. Mi dispiace dirlo, ma Pioli aveva forse più voce in capitolo prima con Maldini di quanta ne abbia ora, non fosse altro che per quella confidenza che si era creata dal 2019 e che persisteva nonostante le recenti tensioni. Pioli non ha nulla a che vedere con l'acquisto di Loftus-Cheek. L'inglese era stato trattato da Maldini che aveva concordato un prezzo inferiore rispetto alla richiesta iniziale del club londinese. Alla fine, vedrete, le cifre che verranno fuori saranno quelle portate a casa dall'ex-capitano.

Da un lato, questo dietro-front dimostra che Furlani non è affatto un testardo suicida. Sa che, se la montagna non va da Maometto, suo malgrado Maometto deve andare dalla montagna e questo fa ben sperare per il futuro. D'altro canto, non si può negare che, se Furlani porta a casa un uomo scelto e trattato da Maldini è come se confessasse di essere in un'impasse da cui non riesce a uscire.

Al momento il punteggio nel duello fra Furlani e Maldini vede il secondo in vantaggio in trasferta per 0-3. Una bella soddisfazione, in fondo, che rende difficile il recupero di Furlan. Ho scritto difficile e non impossibile, perché Furlan dovrebbe avere a disposizione un extra-budget per la cessione di Tonali, che Maldini non aveva e non immaginava neppure che avrebbe avuto.

Ora si potrebbe passare a Kamada, dal quale potrebbe arrivare anche il gol dello 0-4 nel fatidico incontro, Furlani-Maldini. Sembra che l'entourage di Guler, ragazzo turco di sicuro talento, abbia chiesto una stecca di ben 20 milioni per il sì del ragazzo. Guler quindi non costa solo i 17,5 milioni di euro che vanno pagati al club a titolo di clausola per liberarsi. Guler costa molto molto molto di più. Viene meno quindi la convenienza dell'affare.

A questo punto, non stupitevi se, all'improvviso, doveste leggere che Pioli pretende Kamada e piange come un bambino perché il giapponese non viene tesserato. A distanza di poche ore leggereste anche di Kamada atteso per un certo giorno a una certa ora in un centro medico per le visite di rito. Certo, potreste leggere che Kamada si è rotto i santissimi per essere trattato da ruota di scorta e che quindi andrà altrove, ma ci auguriamo di no, perché è un ottimo giocatore che arriverebbe in rossonero a buone condizioni. Se arrivasse...

E potrebbe augurarselo anche Furlani, a quel punto, come se lo augurerebbe Maldini. Eh sì, perché sarebbe un acquisto dell'ex-capitano sul quale la nuova gestione dell'area tecnica è sata forzata a ripiegare dopo aver ricevuto una sfilza di due di picche.

Al momento, Furlani sembra avere in canna i soli Romero e Pulisic.

Romero lo si potrebbe definire un colpo per le condizioni economiche favorevoli (è in scadenza di contratto con la Lazio). Sarebbe, tuttavia, un colpo in prospettiva, di quelli che potrebbero dare frutti, ma sui quali non puoi ancora giurare al 100%.

Pulisic è un bell'acquisto, ma è un'ala vecchio stile ovvero uno che va sul fondo e crossa, non certo un esterno che rientra e tira in porta, come quelli che piacciono a Pioli. Se arrivasse, sarebbe l'ennesima dimostrazione che la voce di Pioli non ha alcun peso nelle decisioni di mercato.

La trattativa per Lukaku sembra essere stata la classica ripicca nei confronti dell'Inter per la questione Thuram. Marotta pretende Lukaku dal Chelsea ancora in prestito... badate bene, non ho scritto che vorrebbe Lukaku un prestito, ma lo pretende, utilizzando la volontà del giocatore come grimaldello per forzare la mano agli inglesi. E' una furbata, perché solo due anni fa il belga è andato a Londra per 100 milioni e, quindi, tutta questa trattativa è sgradita agli inglesi. Il Chelsea ha offerte dall'Arabia, ma Lukaku boicotta apertamente questi tentativi. L'offerta del Milan serve a reggere il gioco al Chelsea, ma le probabilità di vedere Lukaku in rossonero sono nulle.

E poi, o Lukaku lo fate giocare per linee verticali con palla rasoterra, e lì è un fenomeno, oppure avrete in campo un difensore aggiunto per gli avversari. Sulle pale orizzontali, alte o basse, Lukaku ha più volte dimostrato di avere i riflessi di una cariatide del Partenone.

Credo che ci sia anche un dispetto all'Inter in atto per Frattesi, con una trattativa che dovrebbe alzare il prezzo con cui i nerazzurri acquisiranno il giocatore. Al di là dei soldi, che contano tantissimo, Frattesi non ha nulla a che vedere con gli schemi di Pioli, cui si adattano solo in pochi nel mondo del calcio.

La sfida vera di Furlani sarebbe di riuscire a spendere il budget più ricco, acquisito vendendo Tonali, per portare a casa un centravanti. E avete letto bene: "Riuscire a spendere il budget più ricco". Avere i soldi e vedersi preceduti da Tizio, Caio o Sempronio... è come avere il portafogli vuoto.