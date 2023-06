Tre settimane fa, con il brusco allontanamento di Maldini e Massara dall'area tecnica, è iniziata una guerra a distanza fra il nuovo responsabile del mercato, l'AD Furlani, e i vecchi dirigenti. Dato l'indubbio prestigio, anche internazionale, di Maldini, possiamo anche riassumere tale conflitto in una partita Maldini-Furlani.

E questo scontro sta vedendo nettamente in difficoltà Furlani, attualmente in svantaggio per 0-2. Subito dopo l'allontanamento di Maldini, l'AD si era precipitato su 2 giocatori del campionato tedesco a fine contratto: 'Ndicka e Thuram, in uscita da Eintracht e Borussia. Con 'Ndicka è stato più fortunato, visto che il giocatore ha respinto la proposta al mittente quasi subito, evitando una stucchevole telenovela. Con Thuram, Furlani è rimasto in attesa fino a ieri di un sì che non sarebbe mai arrivato. Il francese usava i rossoneri come ruota di scorta. Lo avevo intuito e scritto il 18 giugno: "...il francese spera che si presenti qualche squadra che gli offra più dei 5 milioni netti del Milan (bonus compresi) e magari gli dia le stesse chance di giocare". Era l'Inter, che sta ingaggiando l'attaccante e che era sul giocatore da dicembre. Non aveva avuto occasione di portare l'affondo, perché Dzeko non se ne andava e l'ingaggio del bosniaco pesava tantissimo. Però l'Inter c'era e teneva i contatti con giocatore e procuratori senza farlo sapere.

Non sono affetto dalla sindrome dello scommettitore, che si sente in dovere di fare un pronostico su ogni cosa, dal Gran Premio di Formula 1 al sesso che avrà il figlio del vicino di casa. Però... però se ci prendo ci prendo e ne vado un po' fiero. Non era difficile, in fondo, perché era evidente che a 25 anni Thuram non voleva andare al Psg per marcire su una panchina dorata. Ma se così era (e così è stato) non si capiva perché non avrebbe potuto dire subito sì ai rossoneri, dato che l'offerta del Milan era più che buona.

Poi va detto che, nei dettagli, si è verificato qualcosina di diverso, come una ritoccatina finale dell'offerta rossonera che, forse, è rimasta superiore a quella nerazzurra. Ma resta che Thuram attendeva qualcosa, un segnale da una società con la quale era rimasto sottotraccia d'accordo. Non a caso, direi, l'offerta dei parigini e del Milan è stata declinata solo nelle ultime 48 ore, dopo che l'Inter si è liberata di Dzeko.

Brutta musata quella di Furlani, che si trova ad aver venduto Tonali, senza aver assestato qualche colpo che gli consenta di farsi bello con i tifosi. Maldini e Massara se la stanno spassando alla grande smascellandosi di risate.

I fatti, poi, stanno confermando un'altra impressione manifestata da chi scrive in diversi articoli ovvero che Kamada non è un acquisto certo. Qualcuno ha cercato di guadagnare tempo spendendo la panzana della necessità che i procuratori del giapponese regolarizzassero la posizione in Italia. In realtà, come sta trapelando ora, Kamada era un acquisto di Maldini ed è stato volutamente congelato come ripiego in attesa di presentare altri colpi che avessero il marchio della nuova dirigenza. Non è ancora un affare saltato, ma le probabilità che salti restano alte.

Ora, chi mi segue sa che non sono una vedova di Maldini e Massara. In questi anni hanno fatto cose buone e cose meno buone. Tutto sommato, però, soprattutto Maldini aveva imparato a evitare qualche errore, specie in fase di rinnovo dei contratti. Lo testimoniano i rinnovi di questa stagione. Maldini e Massara avevano anche preso Arnautovic (che non si capisce perché non potesse arrivare, visto che appartiene alla categoria di usati sicuri quali Azpiliqueta, il quale approderà all'Inter, o di Mkhtarian, acquisto nerazzurro dello scorso anno). I due ex-dirigenti avevano preso Kamada, ora nel linbo di coloro che sono sospesi, e avevano raggiunto un accordo per Loftus-Cheek, che ora avrebbe fatto comodo al posto di Tonali.

Del resto ho sempre scritto che il problema del 2020 non era scegliere fra il ridimensionamento (Rangnick) e le ambizioni (Maldini), ma del metodo con cui coltivare le ambizioni con pochi soldi di budget: se con quella del tedesco o con quella dell'ex-capitano. Quella del capitano aveva comunque portato a uno scudetto e non sappiamo cosa sarebbe successo se in questa stagione qualcuno non si fosse rifiutato di valorizzare gli acquisti mostrando uno zelo a dir poco eccessivo nell'ignorarli.

Furlani, però, sembra non aver capito che aver studiato ad Harvard (tanto di cappello ovviamente) non serve a nulla in un mondo in cui si muovono operatori di grande esperienza, quali Marotta o Corvino (che ha portato uno Scudetto Primavera nel Salento), tanto per fare solo due esempi. Non è da gente sgamata ignorare che non si convince 'Ndicka a dire no a Murinho semplicemente con una telefonata di Pioli. A queste balle può credere lo sprovveduto di turno che nei primi giorni ha davvero pensato che Pioli stesso avesse un ruolo di coach alla Ferguson. Anche con Thuram, la telefonata di Pioli non ha sortito effetti né poteva sortirne. Ed è stata una grave leggerezza non aver capito che dietro Thuram c'era già l'Inter da dicembre.

Ma anche buttarsi su Frattesi dopo aver ceduto Tonali conferma molte cose non belle. Frattesi è un centrocampista incursore, come Pobega, sia pure con una scheda tecnica differente. Di questi giocatori Pioli non ha mai saputo che farsene e non li ha mai voluti. Se vendi Tonali e vai a chiedere Frattesi dimostri innanzitutto che il mitico coach Pioli non è un coach vero e proprio e non ha voce in capitolo. Non convinci neppure il povero Frattesi, che sa benissimo di andarsi a infilare nello stesso equivoco tattico in cui sono cascati altri giocatori finiti in rossonero. Finché potrà, Frattesi ti manderà a mietere il grano. E dimostri di non saper neanche gestire bene i soldi della vendita di Tonali.

In sostanza Furlani doveva capire che aver allontanato Maldini non equivaleva a buttare via il suo lavoro di mesi.

Arnautovic, Loftus-Cheek e Kamada avrebbero consentito di lavorare decentemente sulla rosa senza aver venduto ancora nessuno. La voglia di cancellare il ricordo di Maldini è stata troppa e ha agito da pessima consigliera.

Ora c'è chi si chiede chi abbia fatto l'affare nel caso Thuram: Inter o Milan? E' una questione di lana caprina. Nerazzurri e rossoneri lo volevano, ma l'Inter ha un'area tecnica che sa lavorare bene sul mercato e lo ha preso. Il Milan, al momento, non ha un'area tecnica degna di questo nome. Forse l'esperienza avrà insegnato qualcosa in questi ultimi giorni, ma Furlani dovrà imparare in fretta, molto in fretta, e dimenticare Harvard e la Bocconi.

Furlani dimentichi guerre, ripicche e dispetti. L'AD riconsideri ciò su cui aveva lavorato Maldini. E' ancora in tempo, ma non lo sarà per molto ancora.

Furlani-Maldini 0-2 (reti di 'Ndicka e Thuram), palla al centro!