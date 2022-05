Ieri Mourinho ha dato la certezza che lui di queste gare conosce tutti gli aspetti.

É stato bravo a prepararla nei minimi particolari in campo e fuori dal campo. Lo spettacolo dell' Olimpico era un tutt'uno, la forza dei tifosi si riversava in campo attraverso i giocatori.

Oggi qualcuno scrive che, in realtà, lo spettacolo era solo sugli spalti, perché in campo non si è visto molto.

Poveri signori, in realtà questa gente ieri tifava per il Leicester, si erano già preparati gli articoli per affondare Mourinho e la SUA Roma, ma gli è rimasta sullo stomaco, avranno fatto fatica ad addormentarsi tanta era la rabbia.

Questi signori, non avendo il coraggio di mostrarsi per quello che sono realmente, si inventano la storia della gara poco piacevole, ma purtroppo per loro, Mourinho li ha anticipati anche in questo.

Le parole scritte da questi signori, come ad esempio Focolari, altro non fanno che metterli in ridicolo per l'ennesima volta. D'altronde, essendo tifosi della Lazio, sono abituati a mostrarsi come dei perdenti, come la lazio quando ha ospitato il Bodo.

Dire che la Roma di ieri sera non è stata una grande Roma mostra tutto il loro malcontento per il passaggio dei giallorossi e li mette in ridicolo.



Ieri la Roma ha mostrato di essere una squadra vera, compatta, coesa, una squadra dove ognuno lotta per il compagno. Abraham che, mentre attende il cambio, fa ancora due scatti per rientrare è tanta roba.

L'abbraccio di Mancini ad Abraham mostra che c'è un gruppo affiatato.

Il Leicester è arrivato a Roma con un solo obbiettivo, vincere a tutti i costi e la Roma che prima va in vantaggio e poi gestisce per quasi 90 minuti è pura poesia.

Rui Patricio in 90 minuti avrà fatto sì e no due interventi e questo la dice lunga sulla tenuta in campo dei giallorossi. Gli inglesi nella gara di campionato avevano riposato per ben 9/11, ma nonostante tutto non sono riusciti a sopraffare i giallorossi.

La Juve, tanto osannata, si è fatta rimontare 3 gol di vantaggio in Champions, quindi chi è più squadra?

Chi oggi dice che la Roma non ha fatto una grande gara mi fa sorridere e provo tanta tristezza per questa gente.

Deve essere dura mandare giù tanti bocconi amari.