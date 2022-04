E’ dai tempi dell’Unità d’Italia, descritta come momento lirico della nostra storia, allorquando popoli che avevano in comune culturalmente e geneticamente poco più di quanto presumibilmente non ne avessero un predone normanno e un pirata saraceno, seppero rinunciare a parte della loro identità per far posto ad una realtà più grande: un nuovo stato, più forte, più capace di stare al tavolo coi potenti di allora, ma descritta da altri storici “apocrifi”, né più né meno, come un brutale saccheggio delle terre del Sud, con annesso genocidio delle popolazioni che ivi, pacificamente e modernamente prosperavano.

E’, come dicevamo, da quei tempi, che l’auspicato processo di unificazione dei popoli prosegue, con alterne fortune, nel suo percorso irto d’ostacoli. Troppo alto il tasso di litigiosità storicamente fatto registrare in queste lande, troppi i secoli di reciproci sgambetti per sperare, ora, in quattro e quattr’otto, di modificare ciò che è evidentemente stampato nel nostro DNA.

Tanto si potrebbe dire su questo tema; ad esempio che la nostra incapacità di unirci come un sol uomo, per qualsivoglia scopo comune, ci ha anche impedito più volte di commettere atrocità che altri popoli, più inclini alla compattezza ed alla cieca obbedienza, hanno saputo perpetrare in nome di principi assolutamente vacui.

Non è quindi tutto da buttare, e soprattutto, un dato è certo: in questo processo di unificazione siamo ormai a metà del guado. Tornare indietro non si può più. Siamo in ballo e ormai ci conviene ballare.

In questa battaglia contro evidenze darwiniane, beffardamente, dove non è riuscita l’opera meritoria del Manzoni, molto di positivo ha saputo fare la TV, coi suoi programmi nazional-popolari. E ancor di più ha saputo fare (tenetevi forte) il calcio, con la Nazionale, che da sempre è capace, più della Gioconda, Cappella Sistina e Pietà di Michelangelo, di vellicare l’orgoglio di noi Italiani.

Ma c’è una cosa che ancor più della nazionale è capace di farci sentire un unico popolo, e cioè l’appartenere in modo mutuamente esclusivo ad una delle due seguenti categorie: l’essere juventini oppure anti-juventini.

Si può non conoscere i volti o i nomi di molti dei giocatori della nazionale (dopo le ultime vicissitudini, non ci sarebbe da stupirsene), ma non si può non essere schierati pro o contro la Juve. La Juve, con la sua distribuzione di tifosi e anti-tifosi lungo tutto lo stivale, rappresenta senza ombra di dubbio l’elemento identitario più pervasivo, più capillare, più potente che abbiamo.

Nell'ultimo decennio, tuttavia, l'avanzata irrefrenabile dei social network ha portato, soprattutto i più giovani, a conoscere e rapportarsi col mondo del calcio in modo molto diverso dai loro padri. I tifosi della Juve dei tempi di Benetti, Furino, Morini, Cuccureddu, oltre che dei più noti Sivori e Charles, per non citare giocatori più recenti come Platini, Boniek, Paolo Rossi e gli altri eroi del mondiale dell' 82, sanno molto bene cosa si intende dire quando si parla di DNA Juve, fatto di lotta, di fatica, sudore e sacrificio, non solo di belle giocate. Il DNA Juve fatto di sacrificio, personalmente, l’ho sempre visto legato ad un ben preciso motivo storico: la Juventus da sempre è di proprietà della famiglia Agnelli, la quale nella gestione societaria ha sempre dovuto giustamente tenere conto anche delle proprie responsabilità sociali, essendo proprietaria del gruppo industriale più grande d'Italia.

Il DNA della Juventus, che vuole squadre composte da giocatori che lottano e vincono perché capaci di soffrire più degli altri, non perché più bravi degli altri, è figlio di una gestione che è sempre dovuta essere oculata. Prima ancora che alla proprietà, chi alla Juve prendeva decisioni doveva rendere conto agli operai.

Tutto questo i ragazzi di oggi, che conoscono il calcio soprattutto tramite FIFA e PES, non lo sanno e neanche lo immaginano. Si sente, così, di giovani youtubers che invocano per la Juve il tanto discusso (e mai ben enucleato) concetto di bel gioco. Schiere numerosissime di giovani sedicenti tifosi della Juve, riversano sui social quintali di bile ad ogni piè sospinto, pretendendo, come spavaldamente una volta aveva dichiarato Sarri, di asfaltare tutti gli avversari. Come se il calcio, da nobil arte qual è, un po' come il pugilato, si pretendesse diventasse wrestling, dove c'è una vittima sacrificale e un bestione che ne fa polpette.

C’è insomma chi, anziché considerare il calcio come uno sport, lo vede esclusivamente come uno spettacolo. C'è chi considera una vittoria ottenuta al dodicesimo round con un gancio improvviso, dopo aver per 11 round subito ripetuti knockout, una vittoria non meritata. C’è chi considera una vittoria ottenuta giocando secondo le regole, sfruttando ogni possibile opportunità concessa dagli avversari e dal regolamento come una vittoria di cui vergognarsi.

E questo modo di pensare è ormai talmente diffuso da portare tanti di questi nuovi tifosi a esprimere nel corso delle partite, fin dal primo minuto, non più parole di sostegno, di incoraggiamento, d’amore nei confronti dei giocatori della propria squadra, bensì con astio, con supponenza, con sarcasmo fatto di battute che non si possono sentire, di cattiverie che non si dovrebbero nemmeno pensare, espresse spesso con accanimento nei confronti sempre solo di alcuni, sembra quasi scelti con logica studiata e decisa in altre sedi, e soprattutto assolutamente indipendente dalla prestazione del momento.

Cosa c’è di più triste di sentirsi fischiati ancor prima di aver toccato palla? Fino alla fine, sì, ma di cosa? Della partita, o, più realisticamente, della dignità nostra di uomini? Ma cosa sta diventando il calcio, se invece di incontrare il sostegno dei propri tifosi tocca sentire e leggere commenti vergognosi espressi da questa selva di “tifosi” con la bava alla bocca che hanno smarrito, o forse non hanno mai avuto consapevolezza di quanto male si può fare anche solo schiacciando quei maledetti tasti che si ritrovano improvvidamente tra le dita.

La Juve ha nelle proprie file di tifosi intere schiere di odiatori di professione, che si auto-professano come unici veri tifosi, perché non si accontentano, e vorrebbero per lei un gioco cosiddetto “Europeo”. La verità è che essi non amano la Juve per quello che è, ma per quello che essi vorrebbero diventasse, anche se non hanno la più pallida idea di quella che è stata la gloriosa storia di questa società.

Tutto sommato, tornando a quanto detto riguardo ai processi di unificazione dei popoli e di tassi endemici di litigiosità, portato alle estreme conseguenze della disgregazione autolesionistica, verrebbe quasi da sperare, non riuscendo noi ad affrancarci da certe nostre “caratteristiche”, che esse si diffondano pandemicamente tra coloro verso i quali, da tempo ormai immemore, in campo internazionale andiamo puntualmente a sbattere il muso.

Volendosi spingere ancora oltre, nelle richieste ad un ipotetico genio della lampada, ci sarebbe da chiedersi per quale motivo questi “tifosi” juventini belgiochisti e oltranzisti pretendano in maniera così veemente, intransigente, spietata ed offensiva che questa squadra, in ultima analisi questa società, diventi la fotocopia sbiadita del Manchester City, quando il Manchester City, nella sua versione originale c’è già, bello pronto per essere tifato da chi vuole vincere facile.

Ragazzi biliosi e rancorosi, fateci un pensierino!

Il vostro idolo Guardiola sarà ben contento di ricevere il vostro calore ed entusiasmo, ma soprattutto i giocatori della Juve, e noi tutti, tifosi incompetenti, saremo ben contenti di fare a meno del vostro amorevole, “affettuoso” sostegno.