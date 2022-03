"Ucci Ucci sento odor di strani affarucci". Riprendo una vecchia filastrocca che si raccontava ai bambini quando, piccosi, si rifiutavano di andare a dormire.

A Firenze girano da giorni strane voci in merito alla probabile vendita della società viola.

Tanto tuonò che piovve, si direbbe in qualche anfratto situato in un rione "diladdarno".

Addirittura a Radio Bruno l'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha esternato riferendo testualmente: "Da una settimana mi arrivano voci che la Fiorentina sia in vendita. Un direttore sportivo mi ha detto che è già stata ceduta al fondo Pif. Gli arabi vogliono una società in Italia e ritengono Firenze eccezionale. Mi risulta che la cosa stia davvero prendendo corpo. Il problema non sono i tifosi per Commisso, ma il lato politico".

Si tratta del medesimo gruppo che nel corso della scorsa estate era stato accostato con una certa insistenza all'eventuale acquisto dell'Inter. Dopo diversi abboccamenti, tra le varie diplomazie, non è arrivata la fumata bianca nella trattativa, ammesso che sia mai partita realmente, con la famiglia Zhang sempre desiderosa di aprire canali privilegiati a chi è disposto ad aumenti di capitali stranieri. Per questo motivo si era parlato di un nuovo club che poteva finire nel mirino del fondo. Una società di media o piccola fascia che milita nel calcio italiano.

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, affermò a fine novembre 2021 che c'era già stato un approccio nei confronti della compagine gigliata. Tuttavia, ci pensò in maniera esplicita, Joe Barone, in qualità di Direttore Generale, e il Presidente Rocco Commisso a smentire questa fuga di voci. Il magnate americano si indispettì talmente tanto che provocò la città per vedere chi veramente volesse acquistare la società "ma solo in presenza di moneta sonante".

Secondo la linea della società, infatti, viene sottolineato come l’attuale proprietà ha a cuore gli interessi della Fiorentina e dei suoi sostenitori: "È un peccato leggere che dopo due anni di investimenti ci sia stato qualcuno che ha detto arrivederci e grazie. Noi siamo innamorati della tifoseria, della Fiorentina e di Firenze".

L'acquisizione del Newcastle da parte del Public Investment Fund, dell'Arabia Saudita, ha portato con sé una serie di reazioni e di domande, sia legate all'apertura della Premier League a un simile ingresso, tanto controverso (il presidente del fondo è Mohammad bin Salman al Sa'ud, accusato in un rapporto dell'Onu di essere responsabile dell'omicidio del giornalista Jamal Kashoggi) quanto potente economicamente.

L'ingresso nel mondo del calcio da parte del fondo sovrano si lega a un progetto più ampio di diversificazione economica all'interno dell'Arabia Saudita; attraverso ingenti investimenti che vedono il calcio come una semplice briciola rispetto a numerose altre acquisizioni che hanno avuto luogo e che vedono lo stesso PIF come protagonista.

Del resto basta mettere a paragone i 350 milioni di sterline investiti per l'acquisizione del Newcastle con i 3,5 miliardi in Uber nel 2016 o con l'ingresso in colossi come Pfizer, Boeing, Facebook, Starbucks, Walt Disney o McLaren per dare una dimensione più efficace di quanto possa pesare, proporzionalmente, investire in un club calcistico per un fondo da 380 miliardi di euro. Tappe strategiche, dunque, che appartengono a un piano più vasto e che potrebbero condurre senz'altro a un ingresso in altre realtà calcistiche europee.

In questo senso, pur con tutte le differenze culturali del caso, rimane valido il discorso che condusse Rocco Commisso ad avvicinarsi alla Fiorentina, rispetto ad altre realtà italiane: un plusvalore rappresentato dal richiamo turistico del capoluogo toscano e da un indotto che, chiaramente, può offrire ulteriori possibilità rispetto al mero discorso sportivo.

In questo senso un passo importante e storico è stato fatto con l'investimento effettuato a Bagno a Ripoli sul Viola Park. Un centro sportivo all'avanguardia che punta a diventare un riferimento a livello europeo, un esempio di eccellenza nel panorama della Serie A, tale da aumentare senz'altro il valore di un club come quello viola. La stabilità dei conti e la necessità di un investimento inferiore rispetto a quello che occorrerebbe per assicurarsi club più blasonati vanno ad aggiungersi ai motivi per cui lo sguardo del fondo saudita del principe bin Salman potrebbe posarsi proprio su Firenze.

Va preso in considerazione, e non è un fatto assolutamente marginale, l'accordo politico-amministrativo con lo sviluppo dell'aeroporto fiorentino tra il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e i comuni limitrofi. A far quadrare il cerchio sarebbe stata una proposta emersa da una cena insieme ai sindaci dell'area metropolitana che si è svolta il 30 gennaio scorso. Sarebbe una rotazione di quattro gradi dell'inclinazione della pista ad accontentare i territori. E senza litigi, senza ricorsi, questa potrebbe essere la soluzione equilibrata. Con una lunghezza lievemente accorciata rispetto all'ipotesi precedente: da 2.200 a 2.400 metri di pista. Ovviamente è un incentivo importante anche per chi vorrebbe "utilizzare" la città come traino per il turismo di massa specialmente dei paesi arabi.

Il tutto, a mero titolo di curiosità, sottolineando il rapporto intensificato nell'ultimo anno tra lo stesso Mohamed bin Salman e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, da sempre legato ai nostri colori e a Firenze, dove tra l'altro ha la propria residenza.



Infine un ragionamento non di secondo piano: ma Commisso cederebbe davvero dopo 2 soli anni? L'investimento sul Viola Park dimostra tutta la volontà del patron viola di guidare la crescita del club, l'aspetto che però potrebbe negativamente fare la differenza è quello dell'impossibilità (ormai palesata) di realizzare uno stadio di proprietà come invece avrebbe auspicato.

Il silenzio del Presidente sul suo interesse verso il nuovo progetto appena svelato è al limite del paradossale. È curioso che Nardella parli apertamente di stadio della Fiorentina, con inaugurazione nel 2026, a cento anni dalla nascita del club, quando non si sa se la Fiorentina avrà mai l'intenzione di giocarci. Fare una inaugurazione in pompa magna richiamando, oltre alle vecchie glorie, tutta l'elite politica "della politica" e del calcio nazionale sbandierando un investimento di oltre duecento milioni di euro è quanto minimo rischioso. A oggi non possiamo sapere realmente se ci giocheranno i ragazzi di italiano oppure se, fantascienza dell'assurdo, diventi un luogo da pic-nic domenicale. In ogni caso non sarà un problema dell'attuale sindaco visto che il cerino, tra due anni, passerà nelle mani dell'ennesimo sindaco del partito democratico.

Esistono poi fattori altrettanto validi per ritenere complesso se non utopistico un ingresso del fondo PIF nella Fiorentina, oltre che nel calcio italiano. La risposta di Amanda Staveley sul mancato investimento del fondo PIF su Inter o Milan dice tanto: la Serie A non appare dotata di una struttura sufficientemente solida e di basi tali da giustificare un ingresso in campo. Un giro d'affari irrisorio rispetto a quello della Premier League, pensando al pubblico negli stadi, ai diritti per la trasmissione delle partite, alla capacità di valorizzare il calcio e di renderlo remunerativo oltre che attraente per il pubblico. In Italia solo 4 stadi sono stati costruiti negli ultimi anni a fronte di 400 impianti nel mondo!

Pur essendo un club sano, a livello di bilancio, la Fiorentina appartiene comunque a un panorama non troppo attraente, a un contesto poco accattivante per gli investitori e certo lontano anni luce dalla Premier League. Aggiungiamoci anche le difficoltà legate all'opinione pubblica e all'impatto che, in tal senso, potrebbe avere l'ingresso di Bin Salman nel contesto italiano. Gli stessi problemi e dubbi che hanno avuto nel Regno Unito i rappresentanti societari, politici e ultimi, ma non certo ultimi, i tifosi della gloriosa squadra a strisce bianco-nere.

Da considerare anche l'investimento emotivo di Commisso e della famiglia sulla Fiorentina ma soprattutto su Firenze; difficile buttarla sull'emotività, quando si parla di imprenditori affermati e capaci, ma è evidente come il rapporto che è andato ad instaurarsi non sia solo ed esclusivamente basato sul peso di un investimento economico, pensando soprattutto al progetto della Cittadella vissuto come orgoglio personale dal proprietario gigliato.

Chi rimane alla finestra, come sempre, è il tifoso che deve solo augurarsi il bene dei propri colori e sperare.

Incrociando le dita, però, perché sappiamo tutti dove si ritrovò quello che "visse sperando"; fece la fine del moscone che a forza di ronzare cascò...