Milan Genoa 2-0 (Leao 11', Messias 87')



Frutti, nascituri, polemiche e gol: il Milan è offensivamente sterile e Pioli lo sa. Il Genoa lo sa. La difesa del Diavolo, anche priva di Calabria, lo sa. E lo sa bene Kalulu che all' 11' imbecca Leao e, zampa sola nella profumata brughiera di lavanda, colpisce un pallone che sa di 1-0. È che, in realtà, è così facile segnare nel calcio. Piuttosto, è complicato uscire dalle proprie insormontabili difficoltà.

I primi 10 minuti di Milan-Genoa erano stati confusionari come la tabella di Ruzzle per Android, i Ragazzi sembravano aver dimenticato l'ultima domenica da "musicanti di Bremer". La palla rotolava tra i possessi di Milan e Genoa, si alternavano i custodi, eppure solo cinque giorni prima era venuto fuori uno 0-0 noioso, un pareggio bloccato, poco movimentato come un viale di negozietti nella Fossa delle Marianne. In realtà, i Ragazzi avevano una memoria da elefanti e ricordavano tutto, Bremer e Torino compresi.

In un vortice di cambi di possesso palla, Onda Leao e Theo Hernandez si affacciavano lateralmente come luce negli spiragli delle porte di legno, e non c' era Hefti che tenesse. I due perpetravano trame ed emettevano cross rasoterra, i liguri si preoccupavano dell' area di rigore e rinviavano via. Ma era l' insospettabile inserimento di Kalulu che, preso il campo e palla in alto, trovava l' ingresso in area da enciclopedia Diderot da parte dell'esterno opposto, sul secondo palo. Come già scritto, Leao anticipava Hefti e colpiva Sirigu a rete.

Insisto: quelli erano evidentemente gli stessi Ragazzi della settimana prima e di quelle ancora prima. Scritto il minimo vantaggio, il Milan riprendeva la consueta tecnica hora et labora da monastero benedettino, peraltro in tempo di Pasqua. E dopo undici minuti le teste sono tornate basse e concentrate, ad invocare fiato, ed il campo era una marmaglia di respiri da cogliere. Milan-Genoa diventava quasi una gara alla pari dove hora: c' era da pregare e da attendere lo scorrere del tempo, labora: adempi al tuo dovere senza ricorrere ad eccessiva fantasia. E così, il Milan non ci illudeva d' esser stato generato dalla penna di Antoine de Saint-Exupéry. Chiaramente la tecnica da monastero non era un' invenzione improvvisa, piuttosto era un' abitudine raccolta dalle gare di Napoli, Empoli e Cagliari ed ancora tante altre. ​​Era più d' un bis o d' un tris: una volta morso l' avversario, Milan funziona di hora et labora. Neppure però che questo Milan, apparentemente descritto come un Diavolo concreto, fosse certosino nel dovere e molto impegnato nel lavoretto di cesellatura. Qualche marcatura al limite dell' area di rigore svaniva, qualche passaggio verso la metà campo svaniva, qualche dribbling di un pochissimo ispirato Saelemaekers svaniva. Qualcosa svaniva. Proprio il belga al 36' falliva un semplice tiro ravvicinato, scavando alto.

Finiva il primo tempo.

Dunque, nel consueto 4-2-3-1 del Dardanide Pioli, Foglia di Mirtillo Saelemaekers faticava ad imporsi nonostante i molteplici movimenti, Kessiè si decentrava sulla sinistra mutando la forma del modulo, ma non trovava fama e successi evidenti, Giroud riceveva qualche pallone di più, davanti, ma non era pungente. Almeno Leao sembrava avere, nel primo tempo, licenza d' uccidere.

All' alba del secondo, gli istinti di Leao già apparivano affievoliti, Onda correva più piano. Ed il Milan, a volte, dava l' impressione di non riuscire ad equilibrare le due parole del proprio motto benedettino. Perché "hora" tanto e "labora" un po' di meno, così, alcuni movimenti del Grifone nella metà campo di Maignan finivano per essere battezzati da Tonali e Gabbia (vedrai che quello sbaglia). Comunque, Tomori e Kalulu ce la mettevano tutta nelle coperture difensive e Bennacer custodiva i possessi in un prezioso vaso d' ottone, già soffriva di più Fedro Tonali. E poi Gabbia, ai primi capricci del neo-entrato Destro, perdeva la propria marcatura al 59', ma fortunatamente la sua gamba incontrava la palla prima del termine dell' arcobaleno (Destro si era vestito da folletto irlandese) perché il passaggio di Amiri non era sufficientemente accurato. Quasi quasi faceva autogol in realtà, ma Maignan accoglieva la sfera tra le sue braccia.

È che questo Diavolo non lascia sicuro nessuno. È che Ibrahimović non lascia sicuramente sicuro il Diavolo. Almeno in questo finale di stagione, sarebbe stato preziosissimo, invece la sua assenza risuona notevolmente, sempre. È che Ibra è ancora una volta infortunato, è che nel girone di ritorno ha giocato più minuti solo di Bakayoko, Daniel Maldini e Ballo-Tourè. Il Milan rimediava qualche occasione, senza preoccuparsi che 1-0 fosse pochino. Al 57' Giroud, non Ibra, si avvitava su cross di Saelemaekers, ma spediva alto dalle parti di Sirigu, non da Sirigu. Al 77' Leao confondeva Ostigard ma tirava su Sirigu. Kessiè e Leao si vedevano pochissimo nella gara oramai, il Milan difendeva dietro la palla contro il Genoa diciannovesimo in classifica, sotto gli occhi di settantamila milanisti, e vinceva senza piacere. Ma almeno vinceva, rincorrendo l' Inter.

Theo Hernadez faceva scintille sulla fascia e suggeriva per Rebić (in area di rigore c' erano solo subentrati), il croato restituiva male ma l' area di rigore (un miscuglio di maglie ed etnie differenti) gli ri-sputava la palla, così Rebić la gettava dentro e trovava Messias in allungo. Finisce che un giorno Sirigu è miracoloso e che lo stesso giorno Messias si rialza come un samurai sulla strada della redenzione e scaraventa dentro la sfera, risucchiata dalla rete. Due a zero. C' è ancora tempo per Maignan, per farsi ricordare al minuto 93' dove, da calcio di punizione, per conservare il mito del clean sheet, è compiuto un riflesso da Pipistrello o da Batgnan a negare la marcatura di testa ad Hernani che svettava. Fischio finale ed il Milan si ri-(ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri- ecc. ecc.) trova primo con due punti di vantaggio sull' Inter ed una partita di più.

Ebbene, con il Milan le partite non finiscono mai. Ebbene, con l' Inter i campionati non finiscono mai. In chiusura, ricordo che il 27 aprile, finalmente, si giocherà il recupero tra Inter e Bologna, che pizzicava gli stomaci della totalità dei tifosi i milanesi e napoletani. Intanto, il Milan dimostra che segnare non è un problema, che il problema è scacciarsi dalla sagoma l' appellativo di "sterile", un termine che forse non stupisce nemmeno tanto il conservatore Pioli, oggi il suo Diavolo è da morso e fuga. O, se preferite, da hora et labora fino all' avvento di Messias nella settimana pasquale. Ecco allora scendere il tramonto, è un nuovo giorno che dura ben 72 ore, terminerà di martedì.​ È tornata l' aria di derby.

Buona Pasqua!

Damiano Fallerini