"Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di *****"



Partiamo da questo striscione che ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi della Fiorentina. L'ennesimo acquisto controverso sta per andare verso la conclusione e il povero Dusan è pronto a lasciare la bella Firenze per approdare alla corte bianconera. Il serbo ha detto sì e mancano soltanto gli ultimi dettagli. Secondo alcune fonti, l'affare si aggira intorno ai 67 milioni di euro più bonus per il cartellino, sette milioni l'anno per cinque stagioni al giocatore.

Per la prima volta ammette di voler cambiare aria e con un suo probabile arrivo, a lasciare la Juventus sarà Alvaro Morata che approderà al Barcellona. Lo spagnolo nelle scorse settimane era vicino alla corte catalana e in questi giorni arriverebbe la fumata bianca.

Cosa ne pensa Pasqui di questo arrivo alquanto particolare dopo quello di Bernardeschi, Chiesa e Baggio? Ve lo spiego con parole molto severe.

Dusan, questo non lo dovevi fare.

Sei un grande attaccante. Quest'anno mi hai davvero sorpreso con i tuoi goal, sei a pari merito con Immobile nella classifica marcatori (17 reti per entrambi), hai distrutto un rapporto con la società e con i tifosi nel momento più importante della carriera. Per onorare la maglia di un club, devi avere rispetto nei tuoi confronti, non solo sulla squadra. Con Italiano hai preso il comando della rosa e ora stai lottando per un posto per l'Europa. Hanno ragione i tifosi, quello striscione ti farà molto riflettere, non si lascia una società solo per andare alla Juventus e tradire i tifosi. Inoltre hai battuto i record di Batitusta e Luca Toni (idolo dei tifosi della Viola) per i goal segnati nell'anno solare e abbandoni la squadra nel periodo più bello di sempre, dopo due salvezze consecutive.

A mio parere, la Juventus ci sta ridendo sopra per l'ennesima volta, mentre la Fiorentina si fa scippare il quarto protagonista assoluto dopo Chiesa, Bernardeschi e Roberto Baggio. Già, proprio Federico. Nell'ottobre del 2020, la società bianconera negli ultimi giorni di mercato acquista il centrocampista figlio d'arte. Le polemiche erano a non finire, i tifosi lo insultano e lo minacciano di morte per il tradimento. Dall'ora, la rivalità tra queste due squadre, ha avuto sempre delle tensioni altissime sul mercato e appunto nel campo.

Ritornando su Vlahovic, il rifiuto del rinnovo è la goccia che ha fatto trabbocare il vaso, mentre l'acquisto della Juventus (ormai sul punto di chiusura) è la ciliegina sulla torta. Un'avventura iniziata con l'obiettivo di diventare un grande attaccante nella città di Dante Alighieri e invece ha illuso tutti. Ma cosa potrebbe accadere nella squadra bianconera? Ecco tre punti da tenere in considerazione.

Calci di rigore. Con ogni probabilità, il serbo non sarà più rigorista. In campionato, come avevo detto prima, ha siglato 17 reti tra questi cinque dal dischetto, solo un'errore commesso nella partita contro il Genoa. Tandem offensivo con Dybala. L'argentino rimarrà alla Juventus? Se dovesse essere così, si formerebbe un duo d'attacco che stuzzicherebbe le fantasie a tutti. Con qualsiasi modulo, il compagno di riferimento sarà ovviamente la Joya. Il salto in una big. In Toscana Vlahovic era un re, la squadra giocava per lui, c'era maggiore libertà di sbagliare e minori pressioni. A Torino lo scenario potrebbe cambiare, i bianconeri si aspettano una svolta da parte dell'attaccante serbo grazie a quanto dimostrato oggi, perchè l'investimento economico è molto alto e lui non può fallire questa grande occasione.

La giornata per tutti i tifosi della Fiorentina, è iniziata nel peggiore dei modi, per colpa di Vlahovic.

I tifosi hanno fatto una cosa giusta nel fare quello striscione. Ovunque vada, sarà un rimpianto per Firenze, ma con tanta rabbia. Al giorno d'oggi, i calciatori vanno negli altri club solo per i soldi e io questo non l'ho ancora capito.

Un abbraccio Pasqui