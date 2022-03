"L'hai vista quella contro la Juve?"

Questa fu la prima domanda che mi fece Andrea, compagno delle elementari e, successivamente, amico del cuore quando in terza elementare, con il rigoroso grembiule nero e il classico fiocco celeste e bianco, mi "feci grande" per essere andato per la prima volta allo stadio. Per la cronaca perdemmo contro il Verona, ma l'unica vera grande rivalità era, già allora, con Lei. L'innominata per eccellenza...

Nel 1961, appena insediatosi alla Casa Bianca, John Fitzgerald Kennedy organizzò una maestosa festa per celebrare l’inizio della sua era da presidente degli Stati Uniti. Un party super esclusivo, al quale parteciparono i personaggi più potenti e influenti del mondo. Una lista infinita, quasi 200 persone, che personalmente il presidente e sua moglie, Jacqueline Bouvier, selezionarono con accortezza. In cima, in alto a sinistra, sotto la dicitura "Ospiti d’onore", si leggevano in rigoroso corsivo i nomi di Mr. and Mrs. Agnelli.

Ecco, qui c’è tutto!

Molto prima di addentrarci nei numeri e nei fatti che hanno costruito nel tempo la rivalità tra Fiorentina e Juventus, dobbiamo capirne le radici.

Due mondi opposti, fin dal nascita. La storia, il potere, l’arroganza sportiva da una parte. La bellezza, l’attaccamento ai colori, la speranza viva dall’altra.

La Juventus è F.I.A.T., un motore costruito per arrivare primo al traguardo, annientare il mercato sempre e comunque a qualunque costo. È Villar Perosa, raffinata e regale ma abituata a mostrare la propria bellezza e quindi capace di non specchiarsi. È Sivori e Platini, vincenti e concreti.

La Fiorentina è Firenze, culla del Rinascimento minuta ma ambiziosa. È Ponte Vecchio, talmente bello e affascinante da stimolare la misericordia di Adolf Hitler che bombarderà tutti i ponti della città, tutti tranne uno. È Antognoni e Socrates, eleganti e dannati.



Due linee parallele destinate a non incontrarsi mai e, forse, a scontrarsi da sempre e per sempre.

È il 1928. Dopo 30 anni l’Italia è pronta per riformare il proprio calcio e creare la massima serie.

Nella stagione 1928-'29 si decide di formare un’unica Divisione Nazionale, con due gironi da 16 squadre: le migliori 8 di ogni gruppo costituiranno, dall’anno successivo, la Serie A. Le altre andranno in B. Per mettere insieme 32 squadre però la Figc deve ripescarne alcune, tra cui la Fiorentina, che finisce nel girone B con la Juve. I viola, nati da appena un anno e mezzo, non hanno una rosa all’altezza. Il 7 ottobre 1928 a Torino i bianconeri distruggono la Fiorentina: finisce 11-0 per la Juve.

Il giornale di Torino titola: "Firenze, un… dici nulla?". Un affronto che non dimenticheremo mai.

Aneddoti, racconti, leggende metropolitane.

Undici maggio 1975. La Juventus arriva a Firenze per festeggiare il suo 16° scudetto, penultima giornata. Boniperti, detto Marisa per la spocchia, e compagni erano talmente sicuri di vincere, che il custode del Franchi racconterà di aver visto 4 casse di champagne nello spogliatoio bianconero. Dominammo in lungo e in largo: 4-1 rimandando la festa.

Il punto di svolta, la scintilla che farà divampare la rivalità e renderà Fiorentina-Juventus una sfida per sempre diversa dalle altre e che ho già illustrato in un precedente articolo come la mia più grande delusione sportiva.

Siamo nel 1982, l’anno del Mundial che ci vedrà campioni. Siamo primi, a 44 punti, all’ultima giornata con Loro. Noi andiamo a Cagliari, i "Gobbi" a Catanzaro. In caso di arrivo a pari merito si dovrebbe giocare lo spareggio decisivo e rimandare l’inizio del ritiro della Nazionale prima della partenza per la Spagna. Scenario che spaventa, e non poco, il commissario tecnico Bearzot.

Su entrambi i campi ci sono episodi di moviola che accendono le polemiche: ai viola viene annullato un gol regolare a Graziani e la gara finisce 0-0; la Juventus vince di misura grazie ad un rigore netto trasformato da Brady e soprattutto ad uno non "visto" dall'arbitro Pieri da parte del pugile Brio ai danni di Borghi.

Lo Scudetto va a Torino e a Firenze nasce lo slogan: "Meglio secondi che ladri".

Al maestro Zeffirelli costerà 40 milioni del vecchio conio una frase ingiuriosa contro la Vecchia Signora.

Arriviamo al 1990. Il Day After. Coppa UEFA.

In finale si affrontano proprio Fiorentina e Juventus. Nella gara di andata a Torino viene toccato il punto più alto della rivalità. I viola dominano ma escono clamorosamente sconfitti per 3-1. Sul risultato di 1-1, il fatto incriminato. Emilio Soriano Aladren, fischietto danese ridenominato, all’anagrafe di Palazzo Vecchio, Aladron, non fischia una spinta evidente di Casiraghi su Pin che cade in area lasciando solo Aleinikov, tiro, rimpallo e gol su respinta proprio di Casiraghi.

Anche il... Biancone insorge.

Celeste Pin, passando davanti ai microfoni Rai urla un laconico: "Ladri!". Un altro dei protagonisti di quella Fiorentina, Alberto Di Chiara, scriverà poi un libro sulla partita intitolato "Quella sporca finale". Al ritorno, sul campo neutro del Partenio di Avellino (storico feudo bianconero), davanti a 30mila juventini, indovinate chi alzerà la Coppa...

A pochi giorni dall’ennesima beffa contro i bianconeri, l'umiliazione più grande. La cessione dell'idolo, la stella più luminosa che avesse mai visto il calcio italiano: Roberto Baggio.

La Fiorentina è in difficoltà economica e i Pontello hanno deciso di accettare l’offerta della Juve nonostante il Divin Codino voglia restare a Firenze. L’apocalisse. Piazza Savonarola presa d’assalto da centinaia di tifosi viola inferociti che mettono a ferro e fuoco la città. La parola fine del rapporto fra la proprietà e Firenze.

Pochi mesi dopo Baggio torna a Firenze indossando la maglia bianconera. Accolto dagli applausi dei tifosi viola, gioca una partita mediocre, si rifiuta di calciare un rigore (poi parato a De Agostini dal portiere viola Mareggini) e viene sostituito.

Mentre cammina a bordo campo raccoglie da terra una sciarpa viola tirata da un tifoso.

In mondovisione, Baggio la tiene in mano per tutto il tragitto fino agli spogliatoi. Un gesto che per i viola ha un significato inestimabile. Certo non lo stesso per i tifosi bianconeri.

Da quel giorno molte altre sfide memorabili. Dal gol decisivo di Batistuta sotto la Fiesole nel 1998-99, passando per l’umiliante 0-5 per la Juve di Conte del 2011-12, fino ad arrivare, fino ad arrivare...

Al clamoroso 4-2 con tripletta di Pepito Rossi del 20 ottobre 2013.

Una partita che è entrata negli annali.

Un signore, molto anziano, all'uscita dalla Tribuna dirà in preda alle ovvie visioni: "È dal 1939 che vengo allo stadio. Non avevo mai visto una partita del genere".

Alla fine del primo tempo con i bianconeri avanti per 2-0, il giro di campo di Agnelli davanti a 45mila viola, l’esultanza alla bandierina di mister Antonio Conte e le mitraglie alla Bati-gol di Pogba e Tevez. Ricordo che Pirlo, nel riscaldamento, faceva i sorrisini ai tifosi nel parterre di tribuna.

Nella ripresa l'apoteosi! Quattro pere e a casa!

Domani sera altro giro e altra corsa con l'adrenalina che sale già in città.

Non si sa quello che potrà accadere sul campo, ma un’unica granitica certezza è sempre ben scolpita: Fiorentina-Juventus non sarà mai una partita come le altre.