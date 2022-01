È ora di voltare pagina in casa Fiorentina.

Si chiude il capitolo Vlahovic, e la 9 ritorna nell'anonimato.

A farne le spese, ancora una volta, sono i tifosi e la città di Firenze che dopo gli addii di Bernardeschi - il meno doloroso - e Chiesa, vede strapparsi un altro dei suoi gioielli verso Torino sponda Juventus. Ma se con Chiesa la pillola da digerire è stata tutt'altro che dolce, soprattutto economicamente parlando, con l'affaire Vlahovic il piatto è più ricco che mai.

Nelle ultime ore i nomi sono tanti - da Cabral a Scamacca, passando per Icardi - ma l'attaccante più vicino alla Fiorentina è Patrick Schick, bomber del Bayer Leverkusen ed ex conoscenza della Serie A dopo l'esperienza romana sponda giallorossa.

L'attaccante slavo, nato a Praga il 24/01/1996, ha attualmente tutti i numeri per sostituire l'ormai ex bomber viola.

I numeri parlano chiaro: 18 reti in 17 match segnati in campionato e secondo miglior marcatore della Bundesliga, dietro solo a Lewandowski e davanti ad Haaland con due reti di differenza. Sebbene la discontinuità del ceco sia ormai nota e consolidata, le prestazioni dell'attaccante nella stagione attuale e nello scorso Europeo (2 reti in 4 partite) lasciano ben sperare per un futuro molto più che roseo e dai toni violacei.



Il tempo stringe ma la trattativa è in fase avanzata, con le parti che limano i dettagli. La cifra si dovrebbe aggirare intorno ai 35-40 milioni, con i viola che preferirebbero optare per un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Fiorentina vuole regalare il nuovo 9 a Vincenzo Italiano, in modo che sia pronto già per la fondamentale sfida al Franchi con la Lazio. E mentre Dusan se ne va, un altro gioiello slavo è pronto a prendere il suo posto.