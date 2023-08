Fai del bene? Scordatelo! Fai del male? Ricordatelo! Un'espressione decisamente forte, ma che al contempo racchiude in se una filosofia di vita. Se si riflette, è incredibile di come la natura umana sia predisposta, e quindi costituita, da un'attenzione maggiore sui modi di fare, di pensare e di notare gli aspetti negativi di chi ci sta attorno. L'uomo è una specie diversa da quella animale, per diversi secoli si è provato a fare un accostamento tra le due categorie, ma oggi più che mai si ha la certezza che l'uomo e la fauna son due cose differenti. Le persone sono individui di una società.

Cos'è una società?

Un insieme di persone che costituiscono un sistema, attraverso il quale si gestisce il quotidiano di ciascuno di noi. Di conseguenza è vitale che ogni componente di questo gruppo sociale instauri dei rapporti l'uno con l'altro. Pensiamo ad immaginare ad una quotidianità priva di simili...

Potrebbe mai essere possibile? Senza troppi giri di parole possiamo affermare a gran voce un chiaro e deciso "NO!".

Inevitabilmente, nella costruzione di rapporti, nella vita di tutti i giorni, ciascuno di noi, per sentirsi apprezzato dal prossimo, svolge delle azioni che possano darci valore all'occhio dell'altro, così che questo possa apprezzare e instaurare una relazione con noi. Il tutto avviene con una motivazione alla base.

Proviamo a fare un esempio affinché tale riflessione possa essere compresa appieno.

Uno studente di nome Leonardo va all'università. Egli potrà conoscere un gruppo di persone che frequentano lo stesso corso andando a lezione. Leonardo potrà diventare amico di questi studenti nel momento in cui egli troverà dei punti in comune con loro, e soprattutto, il fattore che lo spingerà a voler far parte di questo gruppo sarà quasi sicuramente l'accoglienza che gli verrà offerta. Magari lo faranno sentire fin da subito parte di questo gruppo integrandolo con belle parole, o magari fornendogli supporto passandogli degli appunti di alcune lezioni. Lo stesso sarà per il gruppo di amici, che accoglieranno Leonardo nel proprio gruppo per la sua bontà e generosità, forse per la sua simpatia, insomma, delle motivazioni valide che li spingeranno a volerlo tra loro. È evidente che nella vita le cose non vanno sempre lisce come l'olio, e quindi potrebbe accadere che un giorno i rapporti tra Leonardo e tra uno, o più componenti, si potrebbero inclinare e di conseguenza anche con il resto del gruppo. Ciò che conterà, per entrambe le parti, sarà il presente che vedrà il rapporto deteriorato a causa di un'azione molto grave compiuta da una delle parti, che non potrà avere esiti diversi da quello che porterà alla fine dell'amicizia. Difficilmente si potrà ricucire il rapporto pensando al bene del passato che li ha fatti conoscere, ciò che conta è solo il presente.

Questo è un esempio di storia simile a quella che sta vivendo una figura calcistica italiana: ci riferiamo a Leonardo Bonucci.

Bonucci è finito da tempo nell'occhio del ciclone, poiché dopo ben 12 anni al servizio della Juventus è stato messo fuori rosa ad un anno dalla scadenza del contratto. Come se non bastasse, anche i rapporti con la tifoseria bianconera non sono dei migliori. In molti sotto l'ultimo post nel suo account ufficiale Instagram hanno scritto frasi, parole molto forti, tra cui: "Sei un traditore, via da Torino!". Evidentemente sono degli sfoghi retroattivi, supporter che non hanno dimenticato il suo passaggio al Milan nella stagione 2017/2018 e un gol con esultanza nella sfida proprio contro la Juventus. Un gesto provocatorio, di certo non poteva essere accettato dai tifosi. Un comportamento negativo che trovò ulteriori critiche quando solo dodici mesi dopo ritornò nella vecchia signora promettendo di farsi perdonare con le prestazioni sul campo. "Tramuterò questi fischi in applausi"

Era palese che questo comportamento non poteva essere producente per la sua figura, ma bisogna rammentare che un giocatore è pur sempre una persona, un umano, per cui sbagliare è possibile. Anche se lo sportivo, il professionista è chiamato a dare buoni insegnamenti, ad essere un buon esempio per le persone, soprattutto per i più piccoli che vorrebbero intraprendere la stessa professione.

Si può affermare che i rapporti tra Bonucci e la tifoseria bianconera non si sono mai ricuciti del tutto, i fili del tessuto sono rimasti deboli, facili da sfilarsi. In effetti è bastato poco affinché i malumori tornassero a galla.

Non solo Juventini...

Ebbene sì, pare che il giudizio negativo nei confronti del calciatore viterbese siano condivisi anche da altre tifoserie. Una situazione sicuramente poco piacevole, in primis per Bonucci, ma anche per tutte le persone che forse con troppa facilità hanno dimenticato il gol agli Europei del 2021, quando nella finale contro l'Inghilterra l'Italia era sotto di 1-0, e il pareggio che permise agli azzurri di arrivare ai supplementari e poi ai rigori, da cui ne uscirono vittoriosi, è grazie al gol dell'ormai ex difensore bianconero.

Ad oggi il futuro del numero 19 è ancora incerto, l'unica certezza è che non vestirà più la maglia della Juventus. Ci sono delle concrete possibilità che possa raggiungere la Lazio di Mister Sarri così da poter giocare nuovamente la Champions League, in alternativa ci sono le sirene tedesche che lo chiamano alla corte dell'Union Berlino.

Quella di Leonardo Bonucci è un figura che mai nessun italiano, appassionato di Calcio, dimenticherà. Ma allo stesso tempo, il suo volto verrà ricordato per alcuni in maniera negativa per altri positiva. I giudizi nei suoi confronti spaccano il Bel Paese in diverse parti: chi ricorderà il bene che ha fatto per la Juventus, contribuendo alla vittoria di numerosi scudetti e altri trofei; chi lo ricorderà come colui che ha tradito la fede juventina per i soldi offerti dal Milan; chi invece, lo ricorderà per il contributo a EURO2020; e chissà, forse i tifosi biancocelesti o dell'Union Berlino avranno modo di ricordarlo per aver offerto gli ultimi anni della sua carriera al servizio della loro squadra e magari aver vinto altri trofei e raggiunto altri successi.

Una cosa è certa, la natura umana viene descritta bene dal detto: Fai del bene? Scordatelo! Fai del male? Ricordatelo!