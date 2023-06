Basterebbe veramente poco a questo Milan per fare il salto di qualità, o comunque riuscire ad essere competitivo per tutte le competizioni alla quale partecipa (Scudetto, Coppa Italia e Champions League).

PORTIERI: il reparto capitanato da Maignan è quello più coperto, con il (nuovo) numero 1 della Nazionale francese e gli italiani Sportiello e Mirante. L'ex Atalanta e Fiorentina è una valida alternativa nel caso si voglia far riposare Magic Mike o (si spera di no) di infortunio.

DIFESA: capitolo difesa che, anche qui, è ben messo. Considerando Thiaw, Tomori e Kalulu titolari, bisognerebbe andare a prendere un altro centrale, tenendo in sospeso il futuro di Kjaer e Gabbia. A destra, oltre a Calabria c'è il sempre solido Florenzi (sperando in una stagione meno tormentata dagli infortuni). A sinistra difficile trovare un giocatore che si accontenti di scampoli di partita lasciati da Theo, ma puntare su una linea italiana (Mazzocchi da Salerno o Beruatto da Pisa) non sarebbe affatto male.

CENTROCAMPO: uno dei capitolo più dolenti. Non considerando "capitan futuro" Sandro Tonali, la mediana ha bisogno di un giocatore di QUALITA'. Krunic è un ottimo gregario ed in caso di necessità fa sempre il suo. Il mancato riscatto di Vranckx a mio modesto parere può essere un errore in quanto è un giocatore dalle valide qualità, ma non sono state sfruttate dal tecnico. Pobega può solo che crescere e l'infortunio di Bennacer complica parecchio la qualità dell'11 titolare (i nomi che girano sono molti ma puntare su un giocatore come Samardzic sarebbe ottimale).

ATTACCO: Leao, Giroud, Saelemaekers e altri 3 o 4 giocatori. Pioli nell'ultima parte della stagione ha visto bene Saelemaekers a sinistra, quindi si avrebbe già una valida alternativa per il 17 (o forse 10) portoghese. A destra è importante prendere 2 giocatori di assoluto valore, cosa non facile. Chukwueze potrebbe essere un'incognita per il campionato italiano e Messias ormai ha fatto il suo a San Siro. Davanti insieme a Giroud giusto puntare su Colombo e investire sul belga Openda, sperando che abbia un rendimento superiore a CdK.