"Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

L'articolo 1 comma 2 riguardante la tutela sanitaria delle attività sportive esprime un concetto basilare per la cura del proprio corpo: è vietata l'assunzione di farmaci non necessari al trattamento medico, richiesto da eventuali precarie condizioni fisiche del paziente.

Viene specificato, si badi bene, di sottoposizione e assunzione; la seconda, ovviamente, fa riferimento a una volontà esplicita dell'atleta, la prima, invece, di una obbligatorietà da parte di terzi: medici o società sportive; o entrambi.

Le sostanze dopanti, se assunte in quantità o tempi prolungati, possono nuocere gravemente alla salute recando danni irreversibili.



Come in un catalogo di una farmacia della morte, vediamo quali sono quelle più comuni e gli effetti sul corpo dell'uomo ancora prima che dell'atleta.

Gli stimolanti psicomotori, come le anfetamine e l'efedrina, agendo sui ricettori del sistema nervoso, provocano stati di eccitazione sensoriale, fanno scendere la temperatura corporea e la pressione sanguigna.

I narcotici e gli analgesici, codeina e metadone, diminuiscono le sensazioni dolorose abbattendo la soglia del dolore, così come la morfina, provocando il peggioramento di eventuali lesioni e danni all'apparato respiratorio.

Gli steroidi anabolizzanti, di cui fa parte il testosterone, fanno aumentare notevolmente la massa muscolare, accentuano l'aggressività e provocano danni al sistema ormonale.

I beta-bloccanti sono usati per il loro effetto antistress e per placare stati di ansia ma possono provocare disturbi respiratori e l'abbassamento del battito cardiaco.

Le sostanze diuretiche vengono utilizzate per ridurre il peso corporeo oltre che per smaltire la concentrazione di sostanze illecite nelle urine; sono pericolose forme di disidratazione per eccessiva perdita di liquidi.

L'ormone della crescita aumenta l'ossigenazione sanguigna estendendo le masse muscolari e non può essere intercettato nelle analisi delle urine; porta gravi problemi cardiovascolari provocando infarti e blocchi cardiaci.

Un altro ormone molto conosciuto è L'Epo che viene usato per migliorare le prestazioni e la resistenza allo sforzo. Consente di innalzare la soglia della fatica ed è molto pericoloso perché abbatte il naturale meccanismo di allarme che avverte l'organismo della necessità di arrestare lo sforzo. Provoca trombosi ed embolie.

Un caso particolare è costituito dall'autoemotrasfusione. Gli atleti, in ambienti a minore concentrazione di ossigeno, e quindi stimolando la produzione di globuli rossi, si effettuano prelievi di sangue, che conservato, verrà trasfuso al giocatore alla fine del primo tempo. Pericolosissimo in quanto può provocare trombosi e problemi vascolari. Ho fatto riferimento esplicito al calcio, poiché l'ex medico della nazionale francese, Jean-Pierre Paclet, affermò che le "analisi del sangue di due campioni transalpini, ex giocatori della Juventus, avevano un tasso alto di ematocrito nel sangue. Erano, per cui, dopati".

"Le dosi massicce di creatina che venivano somministrate, oltre a provocare l'aumento del peso corporeo, avevano effetti simili allo sviluppo degli steroidi anabolizzanti. Il dato però più significativo risulta dagli sbalzi esorbitanti dell'ematocrito con un aumento addirittura fino al 21% dei valori di base".

"Se avessi saputo che per tutta quella roba avrei perso amici, e rischiato di morire anch’io, non credo che potendo tornare indietro, rifarei tutto da capo. E mi domando, se valga ancora la pena che un giovane sacrifichi tutta la sua vita per un calcio del genere".

Si chiude così l’ultima intervista a Nello Saltutti pubblicata su "Palla avvelenata", che consiglio, volume che corre parallelo all’indagine Guariniello sulle malattie e le morti sospette nel calcio. Fulcro del volume è la raccolta di interviste ai giocatori colpiti o ai loro familiari, ritratti personali e drammatici che costituiscono spesso un significativo j’accuse nei confronti del mondo pallonaro.

L'ex giocatore della Fiorentina parla esplicitamente di "pozioni magiche" che imparò a sorseggiare in fretta.



"Quando ero ancora nella Primavera già mi davano di tutto, l’infermeria del Milan era una cosa impressionante, e non so se sarà stato un caso, ma io da un metro e sessanta, in un anno ero passato ai miei 175 centimetri. Strano no? All’epoca però non ho mai riflettuto su quella strana crescita. Mi infastidiva di più ripensare a Silvestri che mi mandò in prestito a Lecco, in serie B".

Dopo una partita, con una prestazione da incorniciare, Saltutti pensò che fosse stata "favorita, forse, anche da un "caffè speciale" bevuto prima di entrare in campo. Passò un termos. Dovevamo bere, ci dissero, perché era un caffè e ci avrebbe fatto bene. Io non lo prendevo mai il caffè e non vedevo la ragione di cominciare proprio quella sera che giocavamo una partita così prestigiosa contro il Manchester United".

E impresa fu. Il buon Nello, con quel caffè bevuto a strozzo, diventò ancora più veloce del solito. Praticamente immarcabile. Fece il gol dell’1-1 e incantò persino i tifosi dei Red Devils al punto che i tabloid britannici all’indomani titolarono il pari come la vittoria del "Levriero italiano".

"Quel caffè ci aveva fatto bene in campo, correvamo tutti il doppio. Il mattino dopo però all’aeroporto mi ricordo che avevamo certe facce. Le tenevamo tra le mani, distrutti, e non so se fosse solo per la fatica della gara. Quel caffè speciale, negli anni in cui poi sulla panchina viola arrivarono Gigi Radice e Nereo Rocco, si trovava tranquillamente sulla tavola imbandita, in bella vista con i flaconi delle pillole, le boccette con le gocce, flebo modello damigiane e punture a volontà. Tutta merce a necessaria disposizione dei giocatori, che si sottoponevano ad ogni trattamento per quieto vivere.

Ma qualcuno, inconsapevole, ne abusava. Ero sempre in camera con Bruno Beatrice, amici inseparabili in campo e fuori, un fratello. Glielo dicevo sempre, Bruno non esagerare con quelle punture. Io non so quante se ne facesse fare, durante il ritiro era sempre sotto flebo, dal venerdì sera alla domenica; lo avevano convinto che con quelle avrebbe corso il doppio. Tanto per capirci, era uno che al naturale andava molto più forte di Davids, perciò gli chiedevo: "Ma che bisogno hai di farti iniettare tutte quelle schifezze?" A noi dicevano: sono solo vitamine, prendetele e starete meglio. Ma chissà che ci davano invece…".

"Punture sgradite ma ingoiate, come le infiltrazioni di Voltaren potenziato o le pillole di Micoren. "l Micoren lo hanno tolto dal mercato nell’85, perché risultò estremamente nocivo, ma intanto noi ne avevamo fatte scorpacciate per vent’anni, senza che nessun medico ci dicesse niente, e con nessun tipo di problema per le analisi del dopopartita. I controlli antidoping, poi. A ripensarci quelli erano una barzelletta: sorteggi già preparati, con le urine messe in botticelle dove si allungava la pipì con tantissima acqua e la cosa finiva lì". Loro, i calciatori, complici di un gioco di cui non discutevano neanche e ignari di tutto. "Me le faccio per la carriera, per far star bene la famiglia un domani", mi diceva il povero Beatrice. Io ci stavo più attento, ma più per punto preso che per effettiva convinzione".

"Occorre andare alla fonte. Cominciare a controllare quello che circola nelle infermerie delle società, perché è lì che parte tutto il marcio. Credetemi, i calciatori sono quasi sempre delle vittime, l’ultimo anello di una catena che parte dai dirigenti e qualche volta anche gli allenatori, che concordano il da farsi con lo staff medico. Personalmente continuo ad avere molta fiducia in Guariniello, ma ho anche il timore che gli interessi troppo alti che ci sono in gioco possano far insabbiare la verità. Io ho l’unica consolazione di poterla raccontare ancora, la mia storia".

Nello Saltutti morì all'età di 56 anni a causa di un infarto. Fu al centro di un'inchiesta aperta nel 2005 dal nucleo anti-sofisticazione dei Carabinieri di Firenze, tesa ad accertare le effettive cause del decesso di alcuni giocatori della Fiorentina degli anni settanta.



Massimo Mattolini, conosciuto personalmente diversi anni fa nella sua casa di Pontassieve alle porte di Firenze, nel 1990 si è ammalato di insufficienza renale, dovendo ricorrere a continue emodialisi. Nel 2000 ha subìto un trapianto di reni. L'ex portiere ammise di aver fatto uso di Cortex, ma non è stato possibile dimostrare con certezza la relazione tra la malattia e l'uso del ricostituente. Morirà il 12 ottobre 2009, all'età di 56 anni, pochi giorni dopo la visita dell'amico Giancarlo Antognoni.



Giancarlo Galdiolo, idolo di quando cominciai a frequentare la curva Fiesole per la sua forza, tenacia e attaccamento ai nostri colori, si ammalò gravemente nell'agosto del 2010 a causa di una forma di demenza frontale temporale chiedendo aiuto al mondo dello sport per sostenere la ricerca su questa malattia. Muore l'8 settembre 2018 a 69 anni nella sua casa a Castrocaro Terme.



Nel 1985 Bruno Beatrice si ammalò di leucemia linfoblastica acuta e morì due anni dopo. Nel 2005 la procura di Firenze, su richiesta della vedova Gabriella Bernardini Beatrice, aprì un'indagine sulla morte del calciatore (in seguito allargatasi ad altri casi), ipotizzando che questa potesse essere stata determinata dall'errato trattamento terapeutico al quale fu sottoposto il giocatore. Nella primavera del 1976, costretto a sospendere l'attività agonistica a causa di una pubalgia cronica, Beatrice fu sottoposto quotidianamente a una massiccia radioterapia a base di raggi X per circa tre mesi, presso la clinica Villa Camerata di Fiesole. Come è stato riferito dai familiari del calciatore, in quel periodo iniziò a soffrire di insonnia, tremori e spasmi muscolari. Si sottopose più volte a fleboclisi dopo le terapie. L'ipotesi che l'uso di terapie nocive e altre sostanze dopanti durante la carriera agonistica fosse stata la causa della leucemia, fu rafforzata, secondo i legali della vedova Beatrice, dal decesso di alcuni ex compagni di squadra ai tempi della Fiorentina. L'indagine dei Nas di Firenze, limitatamente alla morte di Beatrice, si concluse nel giugno del 2008, ipotizzando il reato di omicidio preterintenzionale per l'allenatore Carlo Mazzone. Il 2 gennaio 2009 la procura di Firenze richiese l'archiviazione del caso per prescrizione.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia neurodegenerativa che compare nella maggior parte dei casi dopo i cinquant’anni e porta a una degenerazione dei neuroni di moto o motoneuroni, che sono quelli che danno impulso ai muscoli. La malattia è conosciuta anche come Morbo di Lou Gehrig, dal nome del giocatore di baseball che mori di questo male nel 1939. Presenta una caratteristica che la rende particolarmente drammatica: pur atrofizzando progressivamente tutti i muscoli, non toglie la capacità di pensare. Il cervello resta vigile ma prigioniero di un corpo che pian piano si paralizza. La sua incidenza è tra 0,5 e 0,7 casi ogni centomila abitanti l’anno. Nel mondo del calcio i malati di Sla sono sei ogni centomila abitanti. Sei volte e mezzo in più rispetto all’incidenza normale! Perché? Anche questa è una domanda senza risposta, una delle tante.

Adriano Lombardi, capitano dello storico Avellino, disse: "Ci facevano delle iniezioni di corteccia surrenale dopo la partita, oppure il lunedì o il martedì, per favorire il recupero. Qualche volta ce la somministravano anche via flebo. Posso solo dire che il Cortex era molto comune".

"Ho giocato con Tardelli e Vierchowod, ma adesso non ce la faccio nemmeno a grattarmi la testa. Lo devo chiedere alle mie bambine. Ho fatto i corsi di allenatore con Lippi e Scoglio, ma ora non riesco più a girarmi nel letto. Lo devo chiedere a mia moglie. Ho giocato 500 partite di campionato, quasi tutte con la fascia da capitano, ora non posso giocare più a niente, nemmeno a vivere".

È morto all'età di 62 anni. Nel 2008 il Club Irpino ha ritirato la maglia col suo numero 10 e l'8 giugno del 2011 gli ha intitolato lo stadio Partenio.



È servito tutto questo? Ci sono stati i processi? Incriminati i colpevoli? È solo una coincidenza, un fatalità? Il caso è forse lo pseudonimo di Dio quando non vuole firmare; come spesso accade nella nostra amata terra italiota il silenzio, purtroppo, si è dimostrato la più elegante forma di disprezzo.

Anche nei confronti dei morti.