Siamo arrivati quasi alla fine del campionato e i giochi su chi andrà in Champions non sono ancora fatti. Nel caso del Napoli servono 4 vittorie per sentirsi tranquilli. Le altre contendenti dovranno scontrarsi e conseguentemente dovranno perdere punti. Diceva Andreotti che a pensare male si fa peccato ma tante volte ci si azzecca. Questo perchè come spesso succede nel campionato italiano ci sono due pesi e due misure. La juventus che stava perdendo ha avuto il piacere di ottenere una punizione inesistente. Punizione che ha poi generato il pareggio dopo che De Paul stupidamente aveva colpito con il braccio la palla. Nel caso del Napoli invece l'errore è stato inverso. Fabbri ha annullato il secondo gol di Osimhen per un fantomatico fallo fatto dal nigeriano ai danni di Godin. Fantomatico gol che doveva essere assegnato se al Var Mazzoleni avesse invitato Fabbri a rivedere le immagini come in altre partite per episodi simili aveva precedentemente fatto. Questo diverso modo di arbitrare sta causando perdite di punti alla società azzurra. La federazione perchè si ostina a mandare al Var sempre lo stesso arbitro ? Eppure Orsato dopo quel macroscopico errore ai danni dell'Inter che segnò la vittoria dello scudetto della Juve non ha mai più arbitrato i nerazzurri.

Il Napoli se vuole andare in Champions deve obbligatoriamente fare 12 punti indipendentemente dai risultati delle altre squadre in lizza. E questo vuol dire che deve chiudere le partite subito perchè le squadre avversarie dei partenopei lottano per salvarsi. E questo indipendentemente dai possibili punti persi degli scontri diretti di Juve, Milan, Atalanta e Lazio. Il Napoli sono ormai 12 anni che è in pianta stabile in Europa e le sue qualificazioni sono state sempre ottenute sul campo. Ma alcuni episodi come quelli di Paratici sono emblematici. Ad oggi è stato steso un velo pietoso sulle proteste di Paratici a Chiffi. Certo la scuola è la stessa di Moggi che chiuse gli arbitri dentro il camerino degli arbitri. E' normale che ciò avvenga ? Eppure questi episodi sono di una scorrettezza unica e non mi pare che la federazione abbia preso provvedimenti. C'è anche da dire che il destino di Paratici è segnato visto che Agnelli sulla situazione Suarez si è tirato fuori dando le colpe e Paratici.

Ormai le quattro partite rimaste se venissero giocate regolarmente correttamente porterebbero le più meritevoli nell'Europa che conta ? Ma siamo sicuri che questo sarà l'esito del verdetto finale ?