La variante Delta continua a diffondersi a una rapidità mai vista dall’inizio della pandemia, tenendo conto anche del tasso di persone vaccinate in Europa. E la crescita più repentina dei contagi si sta registrando in Francia, dove in 21mila sono risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore, dopo che ieri si era toccata la cifra di 18mila.

Il 96% dei 18mila casi non era vaccinato. Contagi aumentati del 140% in una settimana, è quarta ondata.

Mentre in Regno Unito le cifre si mantengono ben al di sopra dei 40mila casi giornalieri: sono 44.104 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con 73 morti. E il trend, al momento, suggerisce un ulteriore crescita dei contagi, visto che nell’ultima settimana sono aumentati del 35,8% rispetto ai sette giorni precedenti. E a preoccupare maggiormente è il fatto che nello stesso periodo i decessi sono cresciuti del 59,8%.

Anche la Germania vive settimane di preoccupazione, tanto che il ministro della Salute, Jens Spahn, ha già fatto capire che usare mascherine nei luoghi chiusi, farsi testare con regolarità e lasciarsi vaccinare è l'unico modo di scongiurare un balzo indietro con un salto in avanti, verso la 4°ondata.

Perché “si decide adesso, in questi giorni di luglio, come già accaduto con la seconda ondata, nell'estate del 2020, quale sarà la situazione di settembre, ottobre e novembre.

E in Italia la Delta sta progressivamente avviandosi a diventare la variante del COVID più pesante soppiantando la variante inglese, o alpha.

Cosa sono le varianti?

Più il virus si replica e più si creano varianti. Qualsiasi virus, quando si moltiplica, porta con sé degli errori di "copiatura" nel proprio codice genetico. E, ovviaemnte, Sars-Cov-2 non è da meno. Dalla prima sequenza conosciuta e depositata ad inizio gennaio 2020 ad oggi sono moltissime le mutazioni che si sono andate a creare. Si tratta di un fenomeno del tutto naturale.

Più il virus si moltiplica e più è soggetto ad errori.

Queste mutazioni si accumulano nel tempo fino al punto tale da dare origine ad una variante virale rispetto al virus originale. Tra le tante, la Delta - identificata per la prima volta in India - risulta essere più contagiosa della alfa (quella inglese). Una caratteristica che sta portando a questa una nuova ondata di contagi. 30milioni di basi, che servono a esprimere proteine funzionali (enzimi) e strutturali, ogni base contiene le istruzione per assemblare la proteina, che riproducono dal virus penetrato nella cellula un'altra copia di se stesso.

Come tutte le varianti, anche la Delta accumula mutazioni con una relativa facilità, tanto che molto presto ha dato origine a una sorta di 'famiglia'. Di queste la più diffusa è la B.1.617.2, considerata il 60% più efficace nel trasmettersi rispetto alla variante Alfa grazie ad alcune mutazioni, come la K417N.

La variante B.1.617.2 adesso è a sua volta è mutata, sviluppando una nuova versione, indicata con la sigla B.1.617.2.1 o più semplicemente AY.1

Si tratta di una frazione di basi che - cambiate nella loro sequenza - rispetto al codice originario cambiano alcune coordinate strutturali del virus.

Le mutazioni osservate modificano (o cancellano) gli amminoacidi nelle posizioni 156, 157 e 158, a cui i vaccini e le infezioni con le varianti precedente, facevano mirare le nostre difese immunitarie per impedirgli di infettarci.

Chi si ammala?

Poiché sono ancora molti i giovani non vaccinati, la variante Delta sta viaggiando attraverso le fasce più giovani della popolazione. A preoccupare sono anche le segnalazioni delle autorità sanitarie australiane, che hanno definito i contagi "spaventosamente rapidi", possibili cioè dopo un contatto di 5-10 secondi, un processo di contagio più efficiente rispetto alla Alfa, perchè ad ogni ciclo di replicazione si produce un maggior numero di particelle del virus che vengono immesse in circolazione (carica virale).

Nella popolazione italiana sopra i 12 anni un cittadino su tre non ha ricevuto neanche una dose. Sono 17 milioni, il 34% della popolazione, di contenitori infettabili.

Si tratta soprattutto di giovani: nella fascia di età fino a 29 anni scoperti in 6 milioni.

I vaccini di Pfizer/BioNTech (a mRna) e quello di AstraZeneca (ad adenovirus) rimangono altamente efficaci nel prevenire la comparsa di sintomi di Covid-19: Pfizer/BioNTech raggiunge il 93% con Alfa e si mantiene all’88% con Delta; AstraZeneca raggiunge il 66% con Alfa e si mantiene al 60% con Delta.

E' ragionevole aspettarsi casi di infezione anche tra i vaccinati. Gli stessi vaccini però, in due dosi, proteggono molto bene da forme gravi della malattia. In assenza di vaccinazioni la popolazione verrebbe travolta da una nuova ondata di variante Delta, cosa che non si sta verificando, proprio grazie ai vaccini. Ma è fondamentale far passare il messaggio che non basta coprire gli anziani, cosa già avvenuta, perchè l'immunità di gregge necessità di almeno l'80% della popolazione coperta, ma più in generale, l'efficacia dei vaccini è inversamente proporzionale al perdurare della epidemia.

L'inglese, o alpha, la brasiliana, o gamma, la indiana, o delta, sono nate in paesi dove non si è posto freno alla diffusione del virus. Più si è replicato più sono emerse varianti ed è già probabilmente in grembo al destino la prossima e se tutto continua così la prossima ancora. E andando di questo passo assisteremo al nascere di varianti che annichileranno la resa dei vaccini. Che non sono stati elaborati male, vengono usati in corso di pandemia e quindi con la necessità di fare in fretta, di fare tutti il vaccino, perchè così facendo si aggira il rischio dell'emergere di varianti resistenti che non sono il frutto di una cattiva scienza, nell'elaborazione dei vaccini, ma di una cattiva coscienza di tutti noi, in particolar modo di chi si sta prestando nel mondo ad albergare l'ennesima ed ennesima replicazione virale, da infetto ad infetto, da cui casualmente deriverà la prossima mutazione.

E' già nota la prossima, la epsylon, variante californiana, presente in 44 paesi.

E' stato dimostrato, infatti, che le tre mutazioni presenti sulla proteina Spike della variante B.1.427/B.1.429 sono in grado di indurre una riduzione modesta ma significativa della potenza di neutralizzazione degli anticorpi indotti dal vaccino, di 2,3 volte dopo vaccinazione con Pfizer/BioNtech.

Né ha senso dire, anche se si diffonde, oggi fa meno morti, ci possiamo convivere. Perchè per quanto porti meno gente all'ospedale, od alla bara, in questa variante, facendosi un giro su di me che ho fatto la variante originale, cinese, ad aprile 2020 e son vaccinato -per obbligo di legge-, pur se sviluppassi la reinfezione da pauci sintomatico, posso essere quel terreno fertile per mutazioni che si posson ritorcere verso persone già vaccinate che tuttavia esposte ad un rischio, crescente, di mancanza di copertura, faranno, magari un'infezione in grado di ospedalizzarli od ucciderli.

Ben venga allora il green pass, anche se per quanto mi riguarda andrebbe previsto l'obbligo di legge del vaccino, attingendo alla tipologia, la Pfizer e la Moderna, per i quali sono stati esclusi i gravi fenomeni trombotici, effetti collaterali legati al vaccino a vettore virale, Astrazeneca e J&J.

Ma anche il green pass, purchè rigido, è una soluzione.

Altrimenti nonostante si abbiano strumenti di riscrittura del vaccino ad mRNA che conduce il codice di riconoscimento per il nostro sistema immunitario del virus, aggiornandolo alle varianti sopraggiunte, nel tentativo di aggiornare il vaccino per far fronte anche ad esse, si rischierà di ricominciare da capo, con la inevitabilità che se lasciamo diffondere il virus, saremo dinanzi al cane che si morde la coda. Arriverà la iota prima che si sia riscritto il vaccino verso delta ed un'ipotetico epsylon.

La libertà nel viver sociale, in comunità, deve finire dove comincia a minacciare quella del prossimo nostro, altrimenti si entra nel campo della anarchia e "homo hominis lupus fit".

E' una somma di errori quella a cui da luglio 2020 stiamo assistendo, prima con la 2° ondata, poi con la terza, ora con la quarta, che l'intelligenza, se ce l'abbiamo, dovrebbe imporsi di scongiurare ed arrestare.

Quelli del virus non sono errori razionali, pensati, sono casuali, e legati alla sua "scarsa evoluzione" nella specializzazione genetica degli acidi nucleici. Quella dei Boris e co, intesi come quelli che predicano di vivere come se la pandemia non vi fosse più e pretendendo di non esporsi a rischi, fregandosene di imporli al resto di noi però, per quanto anch'essi non legati a sfoggio di grande razionalità ed intelligenza, son però non casuali, ma voluti.

E non può esser perdonata.

Vaccinatevi, c...!!! Ed evitate di appestarvi ed appestare il prossimo vostro!!!

Sennò non lamentatevi dello Stato sociale che deve sempre finire per dirvi cosa fare. Perchè non state dimostrando di capire qual è la cosa giusta, da soli.