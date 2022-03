Quanti pensavano che una società come il PSG poteva permettersi due portieri di primo piano? Tanti, troppi. Ma quanti si sono chiesti "Ma quale sarà il portiere titolare?", qui forse il 101% avrebbe risposto Gianluigi Donnarumma, invece c'è un turnover che mai si era visto nella storia del calcio tra il portiere italiano e Keylor Navas. Tante volte ci viene da pensare che cose così si vedono nei campionati più poveri del Mondo del calcio, dove i milioni sono soltanto le persone di quella nazione, ma che tra poco non hanno nemmeno le cose primarie per mangiare e per curarsi, per il resto sempre sorridenti o che corrono a piedi nudi sulla terra dietro ad un pallone. Così tornando al PSG ecco che la paperissima, che per me ripeto è fallo di Benzema, nella gara Real Madrid-PSG ha messo subito il portiere campione d'Europa sul mercato. Arrivato a costo zero dal Milan ma con 10 milioni di motivi, Gigio Donnarumma è passato dall'imperatore con la maglia azzurra negli Europei vinti in estate, a paperone vero e proprio nel PSG, che litiga con il giocatore più rappresentativo di quella squadra, quindi Neymar, e che per forza di cose la società a fine stagione se deve decidere chi far cadere dalla torre è proprio il portiere italiano. Ecco che si sbizzarriscono subito i giornali e i giornalisti con varie idee; Donnarumma andrà alla Juve....Donnarumma è l'erede di Szczesny....

Ora però mettiamo entrambe i piedi in terra, e ragioniamo su questa voce

Che Gigio Donnarumma sia un portiere forte, è ben più che assodato, non è certo un errore che cambia la carriera di un portiere, Buffon è stato eletto portiere del secolo, ma quante ne ha fatte di papere? Chi è juventino si ricorderà certamente tre colossali papere; Chievo Verona 2007, Lecce 2012 che per poco non ci costa lo scudetto, e quella in Under 21 contro l'Inghilterra, con un una palla che è destinata verso il bordo campo, e lui si svena per rimetterla in campo, per poi subire la rete? Quindi come dice Francesco De Gregori "...Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", quindi se lo dice un Re romano della canzone, sarebbe anche giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Donnarumma è forte tra i pali, l'Europeo l'Italia lo ha vinto grazie anche alle sue grandissime parate, e anche il Milan è arrivata negli ultimi due anni dove è arrivato anche grazie e soprattutto al portiere che aveva, quindi perculare o insultare un portiere soltanto perchè se n'è voluto andare da una realtà che non gli piaceva più, o che forse non credesse potesse giocarsi un campionato o una coppa, è ben giusto che decida di suo dove voler andare, che sia per soldi o per ambizione. Chi farebbe un lavoro che si potrebbe fare anche senza le scuole con una laurea conseguita? Nessuno, a meno che nessuno lo calcoli a quei livelli.

Ma ora passiamo alle voci di Donnarumma verso la Juventus. E' normale pensare che Donnarumma-Juventus sia un connubbio che viene spesso utilizzato dalla scorsa stagione, quando si pensava, me compreso, che il portiere di Castellammare di Stabia sarebbe passato in bianconero con la cessione automatica di Szczesny all'estero, ma questo però ha portato poi Mino Raiola a spostare il suo assistito dove; in primis Donnarumma avrebbe preso molto di più dei possibile 8 milioni dalla Juventus, ma soprattutto lo stesso procuratore avrebbe intascato una bella somma da mettere acconto a quei due spiccioli che aveva già in banca, in qualche paradiso fiscale.

Oggi dopo la papera contro il Real Madrid, è rispuntato fuori l'accostamento alla Juventus, ma se in estate sembrava una cosa possibile, oggi con le prestazioni di Szczesny è davvero molto difficile che la Juventus si privi del portiere polacco, a meno di super offerte che ad oggi non sono arrivate. Quindi possiamo classificare questa voce, come il detto 'Verba volant, scripta manent', e di scritto non c'è davvero nulla. Donnarumma potrebbe rientrare in Italia soltanto abbassandosi considerevolmente l'ingaggio, e questo sembra davvero impossibile, ma soprattutto secondo alcune voci, potrebbe provare qualche altro grandissimo club pronto ad accaparrarselo, anche alle stesse cifre attuali.

Quindi possiamo chiudere il discorso fin da subito, perchè Donnarumma-Juventus non si farà, almeno per la prossima stagione. Poi il tempo ci dirà se un giorno vestirà bianconero.