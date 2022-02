Arriva la sfida stracittadina e più ci avviciniamo al fischio d'inizio. più il nostro cuore di tifosi, inizia a battere più forte. Non è più tempo ne per critiche o tanto meno per fare contestazioni. Sabato ore 18 si torna in campo, con San Siro palcoscenico calcistico di uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti, il derby di Milano. A Noi spetta il compito di fare la nostra parte, TIFARE.

Mancano solo 15 partite alla fine della stagione e dopo, risultati alla mano, avremo tutto il tempo per confrontarci e trarre conclusioni, basate sui fatti e non tanto su ipotetiche previsioni, fin troppo influenzabili dai propri punti di vista e dalle capacità di saperle esporre. La cosa migliore è pensare ad una partita alla volta. Un "mantra" che Mister Pioli ha hatto suo. Dalla sconfitta casalinga contro il Genoa e la lunga pausa forzata, imposta dalla pandemia, ha avuto inizio un lungo percorso che ha prodotto risultanti più che confortanti, a prescindere dai giocatori schierati . 73 partite, solo di campionato, spesso stupendo più gli avversari che i propri tifosi, anche se bersagliati da una serie di infortuni che avrebbero potuto facilmente demoralizzare ogni squadra e anche riuscendo a superare squadre che, sulla carta, apparivano imbattibili.

Probabilmente l'amarezza sportiva che molti tifosi, me compreso, scaricano sulla proprietà (sempre con la p, minuscola) è proprio racchiusa nella consapevolezza che basterebbe poco per fare il definitivo salto di qualità verso l'alto e non siano tanto gli avversari a impedirlo, ma quel "freno a mano, tirato", chiamato bilancio, tetto ingaggi, o semplicemente sostenibilità. Una giustificazione più che condivisibile se fosse finalizzata ad un futuro splendente per una delle squadre di calcio più conosciute al mondo, ma non certo per autorizzarli ad arrivare all'unico reale obiettivo a cui fanno riferimento: cedere il Milan traendone il massimo dei vantaggi economici.

Padroni dunque a pagamento. PUNTO.

Un'ulteriore precisazione è obbligatoria poichè da oggi, come anticipato nell'introduzione, sotterrerò ogni "ascia di guerra", seguendo la volata finale della stagione, auspicando le vittorie più belle ed esaltanti nelle due competizioni dove il Milan sarà impegnato. SONO UN TIFOSO DEL MILAN, nel suo concetto più semplice, quello matematico: UNO. Come un granello di sabbia sulla spiaggia, insignificante nel contesto generale, ma, con la differenza che ho la possibilità di esprimere la mia passione, le opinioni e i sentimenti, mettendoli a disposizione di chi abbia il desiderio di conoscerle. Solo aspirando al meglio, nella vita come nello sport, può esserci la possibilità di raggiungerlo, viceversa accontentandosi del minimo, rinviando al futuro anche le scelte più semplici che si potrebbero affrontare nell'immediato, si rischia solo di allontanarsi dalla realtà. Vengono in aiuto di questo mio concetto, proprio le parole di Gazidis, ( che mi sta diventando sempre più simpatico, a dimostrazione che sono altri a prendere decisioni, criticabili, ma ben precise e alla fine anche lontane dal suo reale pensiero o semplicemente dalle sue parole ) di cui riporto testualmente, senza alcuna manipolazione, un passaggio della sua lunga e recente intervista:

"Al Milan, una delle nostre principali aree di attenzione è quella di costruire e rafforzare il nostro legame con la nostra base di fan globale.

Sappiamo che il club non è nulla senza la lealtà e il sostegno dei suoi tifosi. Siamo consapevoli che non tutti i nostri fan avranno l'opportunità di arrivare a San Siro e vedere i loro giocatori preferiti in azione, ed è per questo che negli ultimi due anni, soprattutto sulla scia della pandemia di Covid-19, abbiamo investito molto nello spazio digitale................ Io e il mio team di gestione capiamo che non stiamo solo gestendo un business, ma siamo anche amministratori di un'istituzione sociale molto importante. Dobbiamo bilanciare la necessità di avere successo in campo, di essere finanziariamente sostenibili fuori dal campo e di costruire le basi per un club di cui i tifosi possano continuare ad essere orgogliosi per le generazioni a venire".

E' fin troppo facile capire che un MILAN VINCENTE forte di un seguito di tifosi e appasionati, distribuito in tutto il mondo, innescherebbe solo un volano positivo, generando seguito, sponsor, utili e molto altro, ma se ciò non viene fatto da chi del business conosce ogni minimo particolare e sa trarne il beneficio maggiore ( sempre a titolo personale, sia ben chiaro), oltre a non aver alcun tipo di problematica economica, disponendo di risorse molto cospicue, allora concordo nell' accantonare ogni polemica, oggi inutile e superflua, ma permettetemi come semplice... granellino, di preferire il sole alla pioggia.



Ma torniamo al campo, per quanto "spennacchiato" e bisognoso di essere tinteggiato di verde, per mascherare la situazione imbarazzante del manto erboso, anche a fronte di una rizollatura parziale, attuata durante la breve pausa, dal modico costo di 500 mila euro. Dunque, San Siro, ombelico del Mondo calcistico, non solo italico, avrà una platea immensa, così come il risultato finale non sarà semplicemente quello di una "partita di calcio", ma farà parte di una narrazione, di quella sana rivalità, fra due Società che hanno contribuito nella scrittura delle più belle pagine sportive sia in Italia che all'estero. A differenza dell'andata, quando la partita finì in pareggio, 1 a 1, il Milan può contare sulla presenza sia di Maignan che di Theo, una considerazione per nulla irrilevante. Se l'Inter, forte del primato in classifica, di un vantaggio di 4 punti che potrebbe essere ben più ampio, considerando che deve recuperare la partita contro il Bologna, gode dei favori dei pronostici, il Milan non parte certamente battuto.

Sono tre le ragioni per cui sono moderatamente ottimista e vado ad esporle.

1- Proprio il vantaggio accumulato dalla squadra allenata da Mister Inzaghi, consegna la possibilità di dover evitare un solo risultato, la sconfitta. Un freno psicologico, che potrebbe consigliare ad un atteggiamento tattico, di prudenza, che è sempre preferibile evitare.

2- Simone Inzaghi, quando era alla guida della Lazio ha sempre avuto difficoltà a Milano, a volte anche proponendo scelte che si sono rilevate sbagliate. Il pareggio dell'andata, anche se le narrazioni giornalistiche raccontano ben altro, era più stretto al Milan che alla formazione nerazzurra e le assenze di Maignan e Theo, per quanto sostituiti egregiamente, hanno pesato.

3- Se è vero che il derby dello scorso anno aveva decretato la supremazia della squadra di Conte, avviata verso la cavalcata scudetto, con un perentorio ed indiscutibile 3 a 0, fatto di ripartenze rapite e appoggiandosi sulla indiscussa forza fisica di Lukaku, è anche certificato che Mister Pioli ha sempre saputo preparare la partita nel modo migliore, vincendo una sola volta, ma affrontando la sfida sempre nel migliore dei modi, Coppa Italia compresa.

Vedremo se sabato Tomori sarà già pronto per tornare a giocare. Con Kjaer sempre fermo ai box, la sua presenza sarebbe importante, anche se Romagnoli e Kalulu, ripetendo la prestazione esibita contro la Juventus dovrebbero essere in grado di non farli rimpiangere.

Non ci resta quindi che aspettare sabato, tifare i nostri "ragazzi", contenti di ogni più piccolo dettaglio, del pubblico che torna numeroso, di Calabria e Tonali, bambini milanisti ora giocatori e di tutto ciò che rende questo Sport, unico.

Sì, lo confesso io ci credo, VINCEREMO e male che vada VINCEROMOLO.

Sempre e ovunque, FORZA MILAN!