Mi sono sempre chiesto perché un allenatore prediliga una difesa a 3 oppure a 4. In genere sento dire che la difesa a 3 non sia considerata vincente. Nessuna squadra sembra abbia mai vinto qualcosa con una difesa a 3. Inoltre la difesa a 3 mi sembra comporti uno schema più offensiva rispetto a una a 4, dove, ad esempio i 3 centrali difensivi avanzino spesso. E quindi rimango perplesso sul fatto che oggi si voglia un gioco offensivo, ormai didatticamente definito "europeo", a cui partecipano i centrali tipici di una difesa a 3 e che poi questa disposizione non piaccia. Misteri calcistici. Nel mondiale la finale ha visto due difese a 4 e quindi sembra proprio che la difesa a 3 sia qualcosa che non piace soprattutto ai difensori, avendo sentito recentemente il parere di Nesta a cui non piaceva affatto questa disposizione. E Nesta è uno dei più grandi difensori degli ultimi 20 anni. Non voglio entrare nei tecnicismi degli addetti ai lavori, ma cosí come impressione generale penso che la difesa a 3 sia una disposizione tattica molto più recente di quella a 4 a partire dal Brasile che ha sempre giocato a 4 e quindi verrebbe considerato eretico chi volesse stravolgere questo consolidato schema difensivo. Essendo molto più recente è logico che abbia vinto meno.



Nel nostro campionato in posizione di vertice giocano a 4 Sarri e Spalletti e a 3 Inzaghi, Mourinho, Allegri e recentemente si è aggiunto Pioli. A parte il fatto che molti allenatori tendono ad adattare il loro pensiero tecnico ai giocatori, riuscendovi però solo a volte, la qual cosa poi determina il successo o meno, penso che il buon risultato di un tipo di disposizione dipenda dalla presenza di giocatori in certi ruoli chiave. Nella difesa a 4 diventa determinante un interditore centrale di grande mobilità, tipicamente Cataldi e Lobotka per Sarri e Spalletti, con capacità euclidea e di impostazione e di chiusura anche sulle zone esterne. Nella difesa a 3 i difensori devono chiudere e avanzare, come ha praticamente cominciato Gasperini con la sua Dea di 3 anni fa. E ci devono essere due esterni veloci pronti a difendere e ad offendere altrettanto bene in continuo e molto dispendioso movimento. Dico così perché è mia impressione e, qui ci vorrebbero le statistiche, che i giocatori di movimento nella disposizione di una difesa a 3 facciano più chilometri che in quella a 4. Magari può essere spunto di analisi per i cultori dei dati statistici. In ogni caso, sia che si giochi a 3 e sia a 4, occorre che si formi sempre un trio di giocatori in zona di centrocampo, uno di più spiccata copertura e impostazione di buona tecnica, uno di raccordo anche di non eccessiva tecnica e uno più avanzato questo sí di tecnica eccellente. Generalmente i giocatori di ottima tecnica tendono più al gioco offensivo che a quello di raccordo. Sarri ha un problema con Savic e Alberto. Se avesse un Anguissa sarebbe molto più forte. Come già detto il trio migliore ce l'ha Spalletti. Veniamo al Milan. Passando a 3 si pongono due problemi a Pioli che sappiamo essere un allenatore piuttosto legato a chi lo ha fatto vincere. Il primo è Calabria, un suo uomo,che sicuramente ha qualche problema, soprattutto dinamico a inserirsi in una difesa a 3 e il secondo molto più grande è quello di Leao. Lasciamo perdere la telenovela del contratto su cui ho già espresso il mio parere, ma per il ragazzo cambia davvero tutto nel modo di giocare e lo abbiamo visto chiaramente nelle ultime uscite. Da esterno passa praticamente a seconda punta centrale e hai voglia a dirgli fai come vuoi. A me sembra sia ancora in grande confusione.



Personalmente ritenevo che, come era nelle intenzioni, il trio di centrocampo Bennacer geometrico euclideo di contrasto davanti alla difesa, Tonali di raccordo e pure di buona se non ottima classe e CDK avanzato, finora purtroppo non pervenuto, che doveva essere di classe eccellente, fosse la migliore soluzione, almeno sulla carta. La crisi del modulo iniziale unito agli infortuni ha praticamente molto "spintaneamente" portato Pioli ad andare a 3. Se però Leao si migliora come seconda punta visto che Origi e francamente inguardabile e Ibra non si sa bene che cosa possa dare, magari questa difesa a 3 di Pioli finisce per dare belle soddisfazioni. Vivendo a Bergamo vedo una Dea in chiara fase calante. Il motivo sono alcune scelte troppo offensive con soli 2 a centrocampo senza un terzo di classe elevata, e il fatto che il terzo di grande classe non ce l'ha più. Ha riproposto un trio con il Napoli ma Ederson e Pasalic, questo meglio sicuramente, non sono Gomez Ilicic e Malinovski. Se non si ha un trio centrale di centrocampo armonico non si va da nessuna parte.