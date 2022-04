Due le stelle polari, si può? Nella costruzione della Juve che verrà.

La valorizzazione del giocatore italiano più forte al momento, Enrico Chiesa. L'innalzamento della qualità, che significa soprattutto imprevedibilità, nella fase di definizione dell'azione da gol. Insomma un grande centrocampista offensivo.

Partiamo dal secondo aspetto. Ci porta in prima istanza alla necessità di un centrocampista dotato di ultimo passaggio illuminante, forte imprevedibilità, ma ci porta anche a soluzioni che al momento la Juve non possiede.

Il tiro da fuori, la punizione, che una volta tra un Dybala più motivato, lo specialista Pjanic, era invece un fattore nelle dinamiche di partita della squadra.

Oggi il migliore centrocampista offensivo del campionato è Milinkovic-Savic, tra gli italiani azzardo, con minore qualità, Pellegrini.

Fuori dalla serie A, possiamo scomodare il ricordo del Pogba che fu. Ma corrisponde al Pogba che è ora?

Si possono fare molti nomi nell'orizzonte europeo ma i De Bruyne, per citare il più forte di tutti, non sono alla portata della serie A.

La Juventus deve giustamente monitorare la crescita di Fagioli, autore di un gran campionato con la Cremonese, ma parliamo di serie B e non è automatico passare da quel livello a quello di chi deve vincere almeno il campionato di Serie A.

Un tempo Boniperti pescava i Cabrini, i Causio, riportava a casa e metteva al centro del progetto da quella serie i Bettega. Il calcio è cambiato, forse, anche perchè in quel calcio là, gli stranieri non c'erano e le squadre italiane potevano pescare solo nel proprio bacino, per altro chiuso, visto che difficilmente un calciatore italiano andava a giocare all'estero. Oggi abbiamo perso Verratti, che è il centrocampista di maggior qualità tecnica, senza che abbia fatto 1 solo minuto in serie A.

Come sempre, nel costruire un progetto tecnico tattico, si deve partire dall'equilibrio di rosa, dalle disponibilità economiche.

La Juventus ancora più nel post COVID è squadra che deve ridimensionare le proprie spese: è vero ha speso 90 milioni per Vlahovic, ma quella scelta è stata dettata dalla consapevolezza che l'alternativa all'investimento, con ogni probabilità, sarebbe costata la qualificazione alla Champions League, facendo perdere alla società introiti fondamentali in questa congiuntura economica.

Ed il prezzo lo stiamo vedendo. Dybala non sarà rinnovato perchè in una condizione in cui devi fare la torta non ha senso spennarti per la ciliegia a discapito, in termini di risorse, della riuscita di quella.

L'equilibrio di rosa, a mio giudizio, porta al primo dei due punti, primo perchè è il più importante.

Paratici, tra i principali difetti che caratterizzano il suo modo di lavorare, ha manifestato questo limite nel suo periodo, i singoli non venivano mai "pensati" come parte del tutto. Si spiega così Kulusevski in rosa quando sai che è chiuso da Cuadrado, lo stesso Dybala. Si spiegan così Bernardeschi, Douglas costa, due mancini. Si spiega così una squadra a cui mancava un centravanti ma dentro la quale avevi già la più forte seconda punta della Serie A, questo è stato Dybala alla scala di valori del nostro campionato. Aggiungendocene una come Ronaldo, e poi anche Chiesa, senza riuscir a metter su per converso un'attacco armonico ed un gioco d'attacco funzionale.

Se non vogliamo commettere quegli errori, dopo aver rimediato a quello del centravanti, facendo anche una scelta tra Ronaldo e Dybala prima e tra Dybala e Chiesa adesso, credo che si debba partire dal chiedersi come far rendere al massimo Federico.

Non è una seconda punta, anche se ha la possibilità di giostrare in questo ruolo, come ha dimostrato in partite come quelle col Chelsea.

E' una punta esterna. Non è un tornante, non sa coprire tutta la fascia, prendendosi anche il compito di costruire il gioco. E' un finalizzatore che come Ronaldo si fa innescare tra le linee, ma defilato a destra o a sinistra, taglia, dribbla, strappa, tira in porta.

Può starci in un 3.5.2 ma forzato, dovrebbe fare il lavoro di Raspadori o Dybala, dell'ultimo Ronaldo, e non è il suo mestiere.

Può starci in un 4.2.3.1 anche se già gli si chiederebbe più di quello che ha nelle corde.

Non è uno che ragiona calcio, è un istintivo. Non partecipa alla costruzione del gioco venendo in contro, equilibrando la squadra, prendendo palla e lavorando, come Cuadrado, alla definizione del gioco nella metà campo avversaria.

E' nel suo elemento in un 4.3.3 dove pesta la linea laterale, destra o sinistra è irrilevante, strappa puntando il difensore, e genera la superiorità numerica a cui cerca quasi sempre di far conseguire il tiro in porta più che l'assist.

Se decidi di metterlo, anche se a Dybala ha portato sfortuna, al centro del progetto, un 4.2.3.1 non può reggersi su un trequartista alla Dybala, o Raspadori, delle punte, neanche Zaniolo che pure potrebbe giocare in quel ruolo, di fatto delle punte, con la conseguenza di richiedere un lavoro tattico che a Chiesa andrebbe risparmiato.

In quest'ottica Milinkovic-Savic sarebbe perfetto per obbedire alle 2 stelle polari che ci siamo dati.

Con 9 gol ed 8 assist, è il centrocampista più prolifico del campionato e quello con maggior qualità. Un 42% di tiri capaci di centrare lo specchio (contro il 28% di Zaniolo). L'81% di accuratezza nei passaggi con un 65% sul lungo.

Milinkovic avrebbe un vantaggio anche economico indubbio. Nell'idea di 4.2.3.1 potrebbe non richiedere l'acquisto di un regista, lasciando l'attuale mediana di incontristi a protezione della difesa, completando il triangolo con lui nella posizione di vertice alto, rovesciando alla Spalletti il triangolo, dietro Vlahovic, assicurando a Chiesa di occuparsi della sola fase offensiva, comunque di non dover sobbarcarsi compiti da tornante puro.

Milinkovic vince 38 contrasti su 51, il 70 e più percento. Con una più che valida capacità di intercetti, 1.41, a partita, ed un 27% di pressing sul portatore vinti.

Numeri da centrocampista con i piedi di una punta che nè Raspadori nè Dybala possono imitare, consegnando ad Allegri un 4.2.3.1 più equilibrato ed a Chiesa un maggior comfort tattico per esprimersi al meglio.

D'altro canto se si decidesse per il 4.3.3 puro, SMS potrebbe tranquillamente completare il centrocampo accanto ad una mezzala (Rabiot o Locatelli) ed un regista ( Locatelli o Jorginho od Arthur), così come ha sempre fatto nella Lazio di Inzaghi prima e Sarri adesso.

In questo secondo caso anzichè Cuadrado e Chiesa ai lati di Vlahovic tuttavia la Juve dovrebbe investire su un calciatore come Di Maria o Zaniolo o Antony.

Di Maria ha 34 anni, è vero, ma avrebbe dalla sua l'esperienza e la classe a cui gli altri due ancora non possono ambire, ed arriverebbe a parametro zero potendo liberare il budget per il Sergente ad esempio.

Zaniolo ha la gioventù e la prorompenza fisica, è italiano, ma ha all'attivo 2 gol e 1 assist quest'anno, più la tripletta al Bodo... in conference League.

Di Maria giocando poco in una squadra come il PSG, chiuso da Messi, Neymar e M'Bappe, fa 3 gol e 5 assist nella sola Ligue 1, con 8 passaggi (contro i 3 dell'italiano) che generano, ogni partita, un gol.

Imparagonabile l'assistenza alla punta anche analizzando i cross per la testa del centravanti, 8 contro 2.

Ottima la capacità di cucire il gioco, comunque superiore in Di Maria, nel caso di Antony, che è un piccolo Douglas costa, il brasiliano dell'Ayax.

Con 8 reti e 4 assist, il 38% dei dribbling riusciti, stiamo parlando di una delle ali più forti, anche se nessuno oggi puo ritenersi superiore a Ousmane Dembelè.

E tuttavia, se parliamo di specialisti puri, il vecchio Di Maria toccal il 55% dei dribbling riusciti.

Se la gioventù e lo spettacolo, fine a se stesso, potrebbero far preferire Antony, che se non preso ora difficilmente arrivera in Italia in futuro, Di Maria farebbe funzionare alla grande, anche senza dare prospettiva, il 4.3.3 e non costando i 35milioni richiesti per il brasiliano, anche più se come sembra il MnUnited è interessato al ragazzo, complice Ten Hag, permetterebbe di risparmiare il budget, rafforzando il centrocampo, sostituendo per altro in un colpo solo anche Dybala.

Una linea Di Maria - Vlahovic - Chiesa garantirebbe 2 anni di grande calcio, con un'alternativa, Cuadrado, già in rosa. Ma senza una mezzala, capace di alzare la qualità del gioco del centrocampo, alla Milinkovic-Savic, non so quanto si riuscirebbe rafforzati dal passaggio di mercato. Perchè se è vero che la principale differenza con le rivali quest'anno è alla voce gol segnati, è anche vero che non manca capacità realizzativa alle punte della Juve, mancano i rifornimenti.

È pur vero che Di Maria è da annoverare più tra i centrocampisti, offensivi, che le punte, ma è anche vero che anche allo stesso Di Maria andrebbero portati i palloni per sfornare il gioco sublime che lo fa definire Di Magia.