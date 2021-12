Nemmeno nel momento in cui il campionato è fermo si lascia tranquillo il tecnico della Roma, José Mourinho. Visto che il tecnico, quando deve dire la sua, non si tira mai indietro e ci mette sempre la faccia, sarebbe giusto che si usasse lo stesso metodo con lui. Invece stavolta chi ha deciso di attaccarlo lo fa con metodi davvero ingiusti e, a mio avviso, pure troppo scontati! Sì, perché chiedere a Delio Rossi di parlare di Mourinho equivale a chiedere ad un interista di parlare di Pioli e viceversa! Stavolta,la stampa è caduta davvero nel ridicolo,chiedendo all'ex tecnico della Lazio di parlare di Mourinho, tecnico della Roma. Rossi ha dichiarato, parlando di Mourinho,che un grande tecnico è grande quando valorizza i giocatori che ha a disposizione. Secondo l' ex laziale,se la Roma avesse avuto la possibilità di avere in rosa Messi,di sicuro,non ci sarebbe stato bisogno di Mourinho. Queste dichiarazioni,sinceramente,mi fanno pensare che,Rossi,fosse talmente impegnato a denigrare Mourinho,che non si è nemmeno reso conto delle castronerie che stava dicendo. Se fosse vero il ragionamento fatto da questo signore, perché, allora, il PSG che ha in rosa fior fior di campioni da diversi anni rincorre inutilmente la conquista di un grande titolo come la Champions? Caro sig. Rossi,mi sa che stavolta l'ha detta grossa, perché i grandi campioni, ancor più dei giovani vanno seguiti da un grande tecnico. Il grande tecnico deve saper far rendere un Messi,un Neymar,un Mbappe,come quel grande campione qual è! Un grande campione ha già una sua personalità forte e il lavoro del tecnico è quello di plasmarlo per farlo rendere al meglio nel suo tipo di gioco,un giovane,invece,ha una personalità ancora in fase di crescita e seguirà più facilmente i consigli del grande tecnico.

La stampa,poi,non contenta della domanda su Mourinho,ha voluto rincarare la dose,ponendo una domanda a Delio Rossi sul lavoro di Sarri alla Lazio. Non c'è che dire, questa intervista è stata davvero il festival delle cose scontate. Naturalmente Rossi ha elogiato Sarri, invitando chi, magari, lo sta accusando degli scarsi risultati ad aver pazienza. Addirittura Rossi è arrivato a dire che pur di mantenere uno come Sarri sulla panchina è giusto perdere campioni del calibro di Luis Alberto e Milinkovic- Savic. Una dichiarazione che si commenta da sola.

Mi chiedo, però, perché il giornalista non ha chiesto a Delio Rossi un suo pensiero sul caso della Salernitana? Sarebbe stata una domanda molto più logica di quella su Mourinho, visto il trascorso dell'ex tecnico sulla panchina granata. Sul pessimo lavoro fatto da Lotito con la Salernitana, guarda caso, non è arrivata nessuna domanda, eppure Delio Rossi la Salernitana l'aveva portata in Serie A quando c'era come presidente Aliberti. Fu un anno storico per i campani che in rosa avevano gente come Frasi, passato, poi all'Inter, Di Vaio passato alla Juve, via Parma, Juliano, passato alla Juve, Chimenti, anch'egli alla Juve,Gattuso,passato al Milan.

Perché allora non chiedere nulla sul caso Salernitana?

Forse perché si sarebbe andato a colpire Lotito?