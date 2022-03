La seconda puntata di StanzaVxL è stata un successo clamoroso. Siamo passati da pochi ascoltatori a, suppergiù, una sessantina. Che dire? Siamo esterrefatti. Senza parole. Non ce l’aspettavamo minimamente. Siamo andati, ben, oltre le più rose aspettative. Grazie! Grazie a tutti i presenti che poi, a fine puntata, sono diventati disconnessi. Grazie, soprattutto gli assenti sperando che, prima o poi, diventino presenti e parte integrante del nostro progetto in “supporto” al Blog di Vivo per Lei.

Vogliamo portare quanti più lettori possibili alla piattaforma di Vivo per Lei e nello stesso tempo parlare di calcio con serate a tema dove tutti possono essere protagonisti. Cosa state aspettando? Unitevi alla nostra causa. Vi aspettiamo numerosi. Ora, passiamo ai ringraziamenti di turno.

Grazie a chi ha presentato Harry a Sally, perché viceversa ci saremmo persi la commedia romantica più bella della storia. Grazie alla Redazione di VxL che ci ha mandato il dr. Giuseppe Garetti, e invece noi avevamo chiesto, espressamente, il Direttore Stefano Agresti……

“Cara Redazione o ci mandate Agresti o noi, questa sera, non andiamo in onda!”.

Ragazzi, il direttore costa due piotte! (Alla faccia della Madonna Incoronata di Cerignola!).

Giuseppe Garetti va benissimo!

A parte gli scherzi - ormai mi conoscete, sono un blogger con la bava di lumaca alla bocca - il Dr. Garetti è stato il valore aggiunto della seconda puntata di Stanza VxL.

Giuseppe ti vogliamo opinionista fisso nel nostro programma. Ci stai? Ti prego. Dai…dimmi di sì. Ho caldo Arse! Oh! Oh! Mi è sembrato di sentire la mia compagna. Abbiamo bisogno della tua - come il buonissimo pane di Altamura (è uno spettacolo se condito con pomodorini, olio di oliva pugliese, capperi, origano e sale q.b.) - proprietà linguistica, capacità di moderazione, problem solving, leadership e tanta, ma tanta, conoscenza calcistica. La redazione di Stanza VxL si congratula pubblicamente e ringrazia di cuore il Dr. Garetti. Giuseppe ci sentiamo privatamente (profilo Twitter), ti vogliamo alla prossima puntata. "Ci stai? Eh, che cavolo Peppe non puoi dirmi di no, abbiamo lo stesso taglio di capelli". Tu chiamala, se vuoi, affinità androgena.

La diretta è durata più di quattro ore. È stata una maratona calcistica, durante la quale abbiamo discusso della débâcle azzurra contro la Macedonia del Nord. Sconfitta fatale che non ci consentirà, purtroppo, di partecipare al prossimo mondiale. Quattro anni di purgatorio calcistico, dopo altrettanti passati all'Inferno. Noooo! Porca puttena! Non bastava il terrorismo islamico, il Covid, le conferenze stampa di Brunetta, i DPCM di Conte, i monologhi stucchevoli della Littizzetto, l’alopecia androgena di quel figlio dei Pooh, il porgere l’altra guancia di Will Smith, Cesare Ragazzi e, infine, la guerra in Ucraina a rovinare le nostre, già, fragili esistenze. Ad aggravare la situazione ci si mette pure l’Italia di Roberto Mancini e del suo fiero scudiero Gabriele Gravina, nonché il Presidente della Federazione Giuoco Calcio. Per la serie, repetita iuvant, una poltrona per due perché in Italia, per chi dovrebbe essere in pensione, non c’è lavoro da almeno una decina di anni.

Mannaggia a loro e al problema della disoccupazione tra i sessantottenni che hanno sempre fatto un lavoro d'ufficio. Tra gli ospiti della serata abbiamo avuto Mr Antonio Colasante, allenatore Juniores della gloriosa S.S. Virtus Lanciano 1924. Un allenatore navigato, ex calciatore del Foggia di Pasquale Casillo, con un’esperienza consolidata nel mondo del calcio italiano e internazionale. Tra gli aneddoti calcistici raccontati dal Mr. Colasante c’è il bellissimo gesto di fair play di Mariotti Julian, classe 2008, il quale nel derby contro l’Academy Frentana ha preferito tirare fuori un rigore “dubbio” assegnato dall’arbitro. Bravissimo Julian! Siamo orgogliosi di te. Questo è il calcio che sogniamo, grazie ai nobili valori inculcati da Mr Colasante ai suoi ragazzi. Chapeau Mr!

Grazie Mr. Colasante ti vogliamo bene e, possibilmente, come opinionista fisso in tutte le nostre Stanze future. Però ti avviso, non abbiamo un centesimo.

E alla fine mi sento di ringraziare i miei compagni di avventura, i mitici blogger di VxL: Angelredblack, Max7, il mitico Ciccio Indi e infine Damiano Fallerini, la matricola del gruppo, nonché graditissima new entry in Stanza VxL.

Damiano, abbiamo grandi progetti su di te! Noi di Stanza VxL - al contrario di calciomercato.it e GazzettaFan - i grandi blogger non ce li facciamo scappare.

Detto questo, vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo editoriale, firmato dal grandissimo Ciccio Indi, con gli argomenti principali della prossima puntata di Stanza VxL.

A presto

