Da dove ripartire?

Ce lo stiamo chiedendo tutti.

Allegri non è mai stato il prototipo di allenatore a cui ho gaurdato, manca del coraggio e sfrontatezza di un Lippi, della capacità di farsi seguire oltre l'ostacolo del carismatico ma anche di un Guardiola o del modesto Andreazzoli, vedete cosa sta combinando con l'Empoli... e qualcuno lo voleva come vice di Pirlo, roba da piangere.

Ma Allegri non ha colpe nell'attuale situazione in cui si trova la Juventus. Il coraggio di metter assieme 3 trequartisti, una punta, usando come terzini degli uomini di spinta come Cuadrado sopratutto, ma anche lo stesso Pellegrini, ce lo ha avuto, dopo tanto tempo.

Certo non darà mai un gioco riconoscibile alle sue squadre. Il suo spot è la capacità di adattarsi ai momenti, lo ha detto ieri, non puoi sempre esser bello, se vedi che gli altri ti sporcano le trame, fallo anche tu, lanci lunghi alla viva il parroco e aspetta tempi migliori, sempre e comunque con lo scopo di non prenderle, in primis.

Ma non è nella mancanza di gioco che trovi il vulnus di questa squadra.

Lo trovi negli uomini che Allegri deve usare in rosa, anche perchè con quel che valgono e costano, non impiegarli li svaluti e fai un'ulteriore danno, penso a Rabiot.

Da tifoso dico, perchè doveva esser in campo col il Venezia? Bentancur in coppia con Locatelli nelle ultime 4-5 partite aveva fatto bene, non avevamo il miglior centrocampo del mondo ma era un centrocampo che aveva garantito clean sheet e equilibrio, capacità di coprire il campo bene.

Poi però rifletto ed è chiaro che a farle tutte non arriva a fine stagione, sopratutto perchè lui dei due è quello che deve andare a far l'incontrista, come si diceva una volta.

Ma è così? O ancora è per non svalutare il Rabiot in attesa del mercato di gennaio o di giugno?

Comincio a pensare che anche Allegri sia invece caduto a nella distonia tra quel che può essere e non è sto ragazzo.

Ha i mezzi fisici d'accordo, ha i piedi d'accordo, ma un calciatore è fenomenale prrima di tutto nella testa e lì lui è rimasto un calciatore da PSG versione Ligue 1, un campionato dove le differenze tra chi gioca in quella squadra e le altre son così abissali che il concetto di campionato non allenante finisce per issarsi all'ennesima potenza. Il modo in cui gioca a Venezia è lo spot della mancanza di motivazioni e determinazione che gli manca e che gli allenatori attratti da quel che può essere continuano a sperare che venga da sè e non è così.

Allegri, non hai colpe o almeno non quelle più importanti, ma Rabiot lo metti in campo tu...

La Juve non ha la capacità di soffrire, in molti suoi uomini quando si alza il livello della lotta in partita, si sparisce. Lo ha chiaro anche Allegri e quel che non può fare è cambiare la testa di quegli uomini. E' da cambiare gli uomini, ma la congiuntura non è delle migliori...

Poi c'è sicuramente una questione Dybala, da dopo lo strappo prima e il ginocchio dopo questo ragazzo si sta incamminando in una strada troppo simile a quella di Ramsey per non allertarsi...

E c'è una questione realizzativa, ma lo si sapeva, anche se la si è sottovalutata.

Ma anche lì Vlahovic la Juve non se lo può permettere, neanche Scammacca molto più modestamente, con i sui 40 milioni di valutazione... Forse arriva Icardi in prestito e tutto sommato sarebbe un upgrade, anche perchè sia Morata, sopratutto Morata, che Kean possono giocare da seconda punta visto il Dybala più spesso ai box che in campo.

C'è a mio percepire sopratutto una questione di identità che piaccia o non piaccia riesci ad avere prima con materiale umano italiano. Riesci prima a far capire a Pellegrini cosa sta succedendo di un Alex sandro ma visto il momento involutivo del brasiliano, che pure è titolare della Verdeoro, mentre Allegri usa Pellegrini che è in rosa, sento predicare della ricerca di sostituti come Digne, che non vale più del ventiduenne.

Così anche al centro della difesa, si è inseguito Demiral e ad Empoli han un ragazzino di talento come Viti a cui nessuno ha guardato.

Si investa nell'italianità! Lo straniero serve se alza il livello, non se porta lo stesso seminato tecnico perchè a parita di qualità, la differenza la fa la fame e un Pellegrini che non è neanche un nazionale, rispetto al titolare della selecao, lo ha messo in panca, sopratutto per quella!!