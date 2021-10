"Il mistero della cornice"



Personaggi ed interpreti:

Tenente Colombo: Massimo 48

Avventrice: Jea Bercigli

Commesso: Lorenzo

Il Direttore: Stefano Agresti

Signora Angela: Antonietta

Atto I - Dalle parti di Ponte Vecchio

"Ah...eccolo finalmente... ora ricordo!!'

Era l'esclamazione della Caporedattrice Jea Bercigli ricordando quando, accompagnata per mano dal nonno, percorreva un tratto del LungArno per poi deviare per Borgo Ognissanti, dove c'è la bottega di un antico artigiano con il mestiere tramandato di padre in figlio, un autentico mastro corniciaio dove il nonno era solito portare, da grande amatore nonché collezionista, le sue stampe antiche da piazzare in bella mostra assieme ad altri preziosi quadri nel classico salotto della sua casa nel centro di Firenze.

"Buongiorno signora in cosa posso esserle utile?" - è Lorenzo, il commesso figlio del proprietario della Premiata Lavorazione Artigiana Cornici, un giovanotto sorridente e paziente...-

"Ecco... desidererei incorniciare questa onorificenza... cosa mi potrebbe consigliare?"

"Ah!!... ma che bella!!... - Lorenzo legge attentamente la targa - ma se non sono indiscreto... Signora... questo Signor Baldoni... per caso lo conosce?"

"Beh!... sì!!... cioè... no!... Ma in che senso... mi scusi!?!"

"...Signora!!... la prego... non mi risponda alla Verdone... mi ha solo incuriosito il cognome... sa... un certo Enzo Baldoni era un giornalista blogger tragicamente scomparso in Iraq nel 2004, ne parlarono per mesi i giornali di tutto il mondo... il suo corpo non fu mai ufficialmente ritrovato... e deve scusarmi per la mia curiosità... ma vedendo... Premio conferito al blogger... e poi quella dicitura Baldoni Massimo fu Renato... mi sono per un attimo immaginato alcune analogie con quella triste storia..."

"Assolutamente niente di tutto ciò! Si tratta di un blogger che scrive nel portale di CalcioMercato.com e più precisamente nella rubrica VivoPerLei, della quale io ne rappresento la responsabile e da quanto ne sappia è da più di due anni nella nostra community, ma credo che per quell'altro Baldoni si tratti solo di una anonimia, mentre per il "fu" è stato lui in persona, come ha scritto in un suo recente articolo, a voler dedicare questo premio alla memoria di suo padre Renato, che lo avrebbe voluto vedere giornalista nella stessa redazione dell'agenzia di stampa dove ha lavorato fino agli ultimi anni del '70".

"La prego di accettare le mie scuse... Signora!... Colpa dell'invadenza della mia curiosità... ma veniamo a noi, questo tipo di cornice può andarle bene?"

"Certamente... va benissimo!!... si intona a meraviglia!... però mi servirebbe pronta per lunedì sera..."

"Ahh... Signora... ma oggi è un venerdì... non so se ce la facciamo..."

"...deve!!... è urgente... faccia di tutto... la prego!!... Signor??

"...Lorenzo... Signora..."

"...ecco Lorenzo, lunedì sera chiederò di lei in persona... ma mi raccomando... martedì mattina ho un treno che mi attende a Santa Maria Novella per consegnare, tassativamente, quella targa a Milano alle 10,30... ok??"

"Va bene... d'accordo!!... Signora!?! ..

"...chiamami soltanto Jea!

"...Ok Jea!"

"Grazie... Lorenzo!"



Atto II - Viale Tunisia 40

"Sbrigati Antonietta...affrettiamo il passo...".

"Accidenti... ma quanto è lungo questo Viale Tunisia... Massimo?"

Finalmente ecco il civico 40, suoniamo al citofono a CalcioMercato ed una gentile voce femminile ci risponde...

Primo Piano prego!... una sola rampa di scale a chiocciola e come se ci sentissimo in ritardo la percorremmo di corsa, tutta di un fiato... ansiosamente... e poi un tocco al campanello... solo pochi istanti... e come gli occhi di un bambino che scopre scendere dal camino Babbo Natale in persona con il sacco dei balocchi... ecco aprirsi la porta e materializzarsi il mondo di Calcio Mercato... la Redazione... i giornalisti... e come una Fata Morgana... Jea Bercigli... con un cesto di capelli neri!!... e allora... giù le mascherine... si spengono le luci in sala... inizia il film sognato, agognato, scritto e girato in un monologo set casalingo fatto di una tastiera nera e di un blocco a righe dove ho amato scrivere le brutte copie dei miei pezzi in questi interminabili due anni e mezzo, più della metà dei quali vissuti nel gelido e Spielbergheriano clima della pandemia con le spalle chine sul display e per ben 280 volte... a raccontare di calcio, di Milan, di ciclismo, di accadimenti della mia vita che in qualche modo ho voluto sempre coniugare con le vicende sportive belle o brutte che siano, perché ho sempre nutrito la convinzione che gli eventi agonistici rappresentino in qualche modo, per tutti coloro che amino lo sport, un imprescindibile stato di vitaminica quiescenza.

Atto III - La cornice smascherata

"Dunque Signor Massimo... io son pronto per la sua intervista... parta pure!"

"È il Direttore di Calciomercato Stefano Agresti, un toscano verace alto quanto Donnarumma e il solo stargli vicino ti emoziona... la sua conoscenza del mondo del calcio è un micidiale mix di Panini e Rosea... e tanta tanta esperienza... la sua quarantennale carriera nella carta stampata sportiva è di tutto rispetto... ed io, nonostante la temperatura autunnale, comincio a sudare... ma pian piano e con l'aiuto del mio immancabile taccuino alla Tenente Colombo riesco a formulare 5 domande al Direttore... come per emulare il format settimanale dei "5 pensieri di Stefano Agresti" richiesti dalla show girl Eva Gini!

Tra il suo pensiero inerente l'evoluzione delle letture di CalcioMercato ed in particolare di VxL fino alla possibilità che la nostra Nazionale si aggiudichi il Mondiale passando per la debacle dei Rossoneri in Champions riesco a sfangare, se pur tremante, la mia intervista al termine della quale Jea si alza dalla sedia per tornare con un involucro dalle dimensioni di un quadro dicendomi...

"Massimo!... questo è per lei da parte di tutta la Redazione di Calciomercato!..."

- inizio a chiudere gli occhi... poi una lacrima... poi un pianto soffocato... nella mia mente... come in una diapositiva... il volto di papà Renato... che da lassù mi sussurrava... *finalmente Massimo!!...mi hai reso felice!!* -

"...beh!!!... cosa fa Massimo!?!...non lo scarta?"

E smaschero... dopo spago, carta e polietilene... la TARGA dedicata alla memoria di Papà Renato!

Seguono le foto di rito, la stretta di mano con il Direttore e mentre conversiamo al nostro fianco Jea parlotta con mia moglie Antonietta, rivelandone il vero nome... ed iniziano un lungo discorso... un resume' delle proprie vite... che, dopo il commiato con la redazione di CM, proseguirà poche centinaia di metri avanti in un bar zona Corso Buenos Aires, dove di fronte ad un prosecco abbiamo trascorso una mezz'oretta tutta da raccontare e rivivere... sì!!... forse... o magari... ma sempre a Dio piacendo... e con la possibilità concreta di poterci abbracciare senza queste odiose e malsane mascherine!

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Direzione di Calcio Mercato ed in particolare all'encomiabile lavoro svolto dalla Caporedattrice Jea Bercigli.

Con affetto

Massimo 48