È appena terminata la 4ª giornata di Serie A ed ecco la mia quotidiana pagella del turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione. Iniziamo!

0, ALLA CREMONESE E AL MONZA CON 0 PUNTI IN 4 GARE; dopo 4 giornate sono le uniche squadre con ancora 0 punti in classifica, nonostante in questa affrontassero avversarie di primo livello. Il Monza è stata una delle protagoniste del mercato estivo, ma resta comunque una neopromossa che ha cambiato tanto e, come tale, credo sia normale andare incontro a delle difficoltà, soprattutto all’inizio. Dopo due brutte partite, con l’Udinese e con la Roma sono arrivati piccoli segnali, ma il lavoro da fare resta molto. La Cremonese invece ha giocato quattro partite contro quattro squadre più forti, ma in tutte ha sempre dato la sensazione di avere una identità già chiara. Non meritava dopo 4 gare di essere ancora a 0 punti. Se la società continuerà ad avere fede in Alvini e nella proposta, sono sicuro che ben presto riusciranno a togliersi tante soddisfazioni.

1, AL MERCATO APERTO NELLE PRIME QUATTRO GIORNATE; il mercato sarebbe giusto chiuderlo prima dell’inizio di campionato, ma addirittura tenerlo aperto per quattro giornate mi è sembrata una esagerazione.

2, AL TURNO INFRASETTIMANALE AD AGOSTO; onestamente, qualcuno potrebbe spiegarmi il senso di giocare un turno infrasettimanale dopo appena 3 giornate il 30 agosto? Davvero in un campionato che terminerà il 4 giugno del prossimo anno non c’era un’altra data? Non mi è sembrata la scelta più giusta. Avrebbe avuto molto più senso far terminare il campionato invece che il 4 magari il 9/10 giugno. Le condizioni dei calciatori non sono ancora al massimo e continua ad esserci molto caldo, non mi sorprendono i numerosi infortuni... i calciatori non sono robot.

3, ALLA FIORENTINA DI UDINE; ho commentato la prestazione della mia squadra in un articolo nei giorni precedenti. Se vi interessa il mio pensiero, andate pure a leggerlo.

4, AL NAPOLI E AL MILAN BLOCCATE DAL LECCE E DAL SASSUOLO; ho visto un Napoli e un Milan in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico. Il Napoli ha buttato via due punti contro un Lecce eroico. Il Milan invece ha giocato una brutta gara a Reggio Emilia rischiando anche di perderla. Ovviamente, tornando al voto precedente, le condizioni oggi non sono ancora ottimali.

5, AL GIOCO DELLA JUVE; la Juve ha vinto ma si sono spesso sentiti fischi allo Stadium. Giocare un calcio così brutto e così attendista anche contro avversari nettamente inferiore non mi sembra la strada migliore per provare a crescere anche sotto questo aspetto.

6, ALL'INTER E ALLA ROMA; hanno fatto quello che dovevano fare. Entrambe non hanno fatto una partita dominante ma anzi, hanno spesso sfruttato gli errori degli avversari punendoli in contropiede. Prove sufficienti.

7, ALLA PUNIZIONE DI VLAHOVIC E AL TACCO DI MILINKOVIC SAVIC; Dusan ha praticamente fatto il copia-incolla del goal di sabato con la Roma, segnandone un altro su punizione contro lo Spezia. Già a Firenze aveva dato qualche piccolo segnale da fermo, ma se iniziasse ad essere anche un marchio di fabbrica allora sì che Dusan potrebbe diventare ancora più forte e completo. Mentre il pallone servito a immobile di Milinkovic Savic vale da solo il prezzo del biglietto. Oggi il campionato italiano vanta purtroppo pochi campioni, ma direi che questi due serbi rientrano in questa piccola lista.

8, ALL'ATALANTA; come detto già nell’ultima analisi, l’Atalanta quest’anno gioca un calcio diverso, ma sta tornando ad essere incisiva come una volta anche con meno intensità. Più ordine, meno aggressività e più incisività. Questi sono stati gli ingredienti di una Atalanta che dopo 4 giornate ha raccolto 10 punti in campionato e che è prima in classifica insieme alla Roma. Adesso vediamo se continuerà a crescere. Ottimo inizio di stagione di Koopmeiners, autore di una tripletta.

9, AL LECCE VISTO A NAPOLI; il Lecce di Baroni ha giocato a Napoli un primo tempo molto buono e coraggioso, mentre nella ripresa ha stretto i denti portando a casa un ottimo punto, meritato per quanto fatto. È solo un punto alla 4ª di campionato, ma una prestazione del genere potrebbe portare maggiori sicurezza per il futuro. Bellissimo il goal di Colombo.

10, A DYBALA; la “Joya” ha gioito e ha fatto gioire per la prima volta l’Olimpico con una doppietta contro il Monza, che regala alla Roma la testa della classifica per qualche ora insieme all'Atalanta. Dybala aveva bisogno di nuovi stimoli dopo tanti anni alla Juventus e dopo essere stato vicino all’Inter, una piazza calda come Roma può essere perfetta per rilanciarsi. C’è già grande feeling fra lui e gli altri giocatori offensivi della Roma. Adesso dovrà battere il vero nemico di Paulo Dybala, la continuità. Se riuscisse ad essere continuo potrebbe seriamente spostare gli equilibri nella stagione della Roma, e potrebbe dimostrare definitivamente di essere uno dei calciatori più forti della Serie A. Dipende tutto da lui.

Non facciamo in tempo a terminare una giornata di Serie A che subito bisogna essere pronti per quella successiva.

La 5ª giornata sarà tutta da vivere, specialmente al sabato. Fiorentina-Juve, Milan-Inter e Lazio-Napoli saranno le grandi partite che vivremo nel sabato di campionato. Tre partite di grande livello, tre partite da vivere. Tre scontri diretti che nessuna squadra potrà non sfruttare, con la Roma e l’Atalanta in testa che cercheranno di sfruttare i passi falsi delle squadre che non raccoglieranno la posta in palio. Insomma, ci sarà da divertirsi. E noi saremo qui, pronti per commentare quello che vedremo!