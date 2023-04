È terminata la 29ª giornata di Serie A, che ha praticamente confermato quanto detto fino ad oggi. C’è un Napoli che si avvicina sempre di più al traguardo finale, una Lazio che continua a stupire e una lotta per la Champions che assomiglia sempre di più a una lotta per NON andare in Champions. Inoltre la vittoria del Verona ha riaperto anche la lotta per non retrocedere, ci sono stati risultati sorprendenti e alcune squadre che hanno deluso. Abbiamo tanta carne al fuoco! Iniziamo!

0 A CONSIGLI: raramente ho visto un errore simile a partita finita. Anni fa un errore simile avrebbe fatto pensare male…

1 ALL’INTER: nulla di nuovo, nulla da aggiungere. Mi sono stancato di dover commentare settimana dopo settimana i continui errori di questa squadra. Non mi piace essere un disco rotto. Se le partite nel calcio non si chiudono, tutto può succedere. E una grande squadra come l’Inter avrebbe dovuto chiuderla già a fine primo tempo.

2 ALLA SAMPDORIA: questa squadra mi fa grande tenerezza. Quella che poteva essere una gara chiave per provare a iniziare una rimonta eroica si è trasformata forse in una sentenza sull’esito finale di questa stagione. Stankovic è un guerriero, non mollerà fino a quando ci sarà matematica ma più gare passano e più diventa impossibile.

3 A ORIGI: c’erano tantissime aspettative a inizio anno su questo calciatore. Non solo a causa degli infortuni fino ad oggi è stato un fantasma, ma contro l’Empoli lo è stato addirittura in campo. Il Milan ha giocato in 10…

4 ALL’ATALANTA: l’Atalanta non mi aveva convinto nemmeno contro la Cremonese e ciò si è confermato anche contro il Bologna, stavolta con un risultato negativo. La squadra bergamasca ha sofferto il pressing e l’intensità del Bologna per 70 minuti. Solamente nel finale è riuscita a creare dei pericoli a Thiago Motta. La squadra di Gasperini resta comunque pienamente in zona Europa, nonostante il rendimento non sia come quello di inizio stagione.

5 ALLA JUVENTUS: il primo tempo degli uomini di Allegri contro la Lazio è stato totalmente negativo, nella ripresa grazie a Chiesa ci ha provato di più soprattutto nel finale, ma troppo poco per pensare di meritarsi anche solo un punto contro una Lazio praticamente perfetta. La Juventus è una squadra che non gioca, che quando affronta squadre forti prende tanti goal (quindi basta parlare della difesa impenetrabile…) e che anche in quei momenti in cui ha il pallino in mano non riesce a trasmettere la sensazione di essere organizzata e di sapere quello che deve fare, quasi come se vivesse di improvvisazione. Senza penalizzazione la Juventus sarebbe seconda con 59 punti, ma chi definirebbe positiva una stagione simile sarebbe in malafede. Come si può giudicare positiva la stagione di una squadra forte e completa come la Juventus quando a nove giornate dalla fine si trova a -15 dal Napoli? Come si può giudicare positiva una stagione in cui la Juventus fa 3 punti su 18 in Champions League? È vero che c’è l’Europa League e la Coppa Italia, ma le aspettative su questa squadra erano ben diverse.

6 ALLA ROMA E AL NAPOLI: la Roma di Mourinho vince 1-0 a Torino contro il toro grazie a un rigore di Dybala e vola al 3º posto in classifica. Anche contro il toro la prestazione della Roma non è stata soddisfacente ma questa squadra nei momenti di difficoltà riesce sempre a compattarsi e a portare a casa vittorie importanti. Continuo a credere però che con la rosa che ha a disposizione Mourinho si potrebbe vedere una proposta di calcio diversa, più propositiva e moderna. Il Napoli invece vince a Lecce non entusiasmando ma si avvicina sempre di più al traguardo che merita di raggiungere dalla prima giornata di campionato.

7 A CREMONESE E VERONA: tre punti importanti per la 19ª e 18ª in classifica. La Cremonese ha vinto una gara nella quale ha dato tutto e che tutti vedevano più indirizzata a favore della Samp, e soprattutto l’ha vinta in rimonta nel finale. Tre punti che non cambiano la storia del campionato ma che portano entusiasmo. Il Verona invece ha vinto contro il Sassuolo una partita difficile, anche lei in rimonta, mettendo in campo testa, polmoni e cuore e l’ha vinta al 95º. Adesso la squadra di Zaffaroni è a -4 dallo Spezia e a -5 dal Lecce, e torna a sperare.

8 A NZOLA: lo Spezia in questa stagione ha segnato 25 goal di cui 13 siglati da questo ragazzo che però ha anche fornito due assist, per un totale di 15 partecipazioni su 25 reti. È una percentuale clamorosa, inoltre è anche un punto di riferimento da servire quando la squadra è in affanno per gestire palla e respirare. Anche a Firenze in una partita difficile e sofferta dallo Spezia, il punto è stato firmato da Nzola. Lo Spezia se si salverà, grande merito sarà del suo attaccante.

9 AL BOLOGNA: il Bologna di Thiago Motta continua a stupire vincendo sul campo dell’Atalanta, dominando per 70 minuti e giocando un calcio intenso, ritmico e qualitativo. Confermo quanto detto di buono nelle passare settimana. L’8º posto in solitaria, ad oggi, è un traguardo meritato. Il rendimento di Orsolini nel 2023 è molto importante, forse sta ufficialmente diventando quel calciatore che tanti mettevano qualche anno fa anche potenzialmente sui livelli di Chiesa. Ma il Bologna è una bella squadra, allenata da un bravo allenatore e con tanti ragazzi molto interessanti.

10 ALLA LAZIO E AL TACCO DI LUIS ALBERTO: tolto il Napoli, davanti le Big del campionato stanno facendo a gara per non andare in Champions, tranne una, la Lazio di Sarri. La Lazio vince contro la Juventus giocando un grande primo tempo e segnando un goal straordinario nel secondo, dimostrando nel finale anche di saper soffrire. La Lazio è seconda a 58 punti con sette punti più della quinta in classifica. Il lavoro di Sarri è straordinario, non solo per la qualità di calcio che sta facendo esprimere alla squadra, ma per l’organizzazione in fase difensiva, per l’applicazione in entrambe le fasi e per la capacità di far crescere tanti calciatori a livello individuale. Casale, Cataldi e soprattutto Zaccagni sono gli esempi di quanto sia bravo in questo l’ex tecnico di Napoli e Juventus. Aggiungo che il tacco di Luis Alberto per Zaccagni vale il prezzo del biglietto, un colpo da campione.

Terminano qui le riflessioni personali sulla 29ª giornata di Serie A in questa giornata festiva, che aprirà poi ad una settimana che sarà molto importante perché coincide con il ritorno delle coppe europee. La sfida fra Milan e Napoli, l’Inter che cercherà riscatto contro il Benfica, Juve e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference.

Le nostre italiane sono chiamate a confermare quanto di buono fatto fino ad oggi nelle competizioni europee, visto anche il rendimento non eccelso da parte di tutte in campionato. Poi settimana prossima ci sarà il 30º turno del nostro campionato e saremo qui, martedì 18, pronti a commentare ogni singola tematica!

Buona pasqua a tutti!