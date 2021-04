Stanotte è definitivamente crollato il sogno di Andrea, quello di poter trasformare e rifondare il Mondo del Calcio e scrivere così il suo nome nelle pagine della Storia per Sempre! Peccato però che questo azzardo, nel suo fallimento non contemplato, abbia completamente e totalmente rovinato il di lui nome! Ora la parola Agnelli, quanto la parola Perez ovviamente, sembrano divenute come Bestemmie nell"universo del Calcio! Come fossero davvero loro il vero male di questo mondo... incredibile!

Vince Ceferin, vince la UEFA, e come un film già visto, vince di nuovo il Political correct!



Sinceramente non ero d'accordo con questa Super League, ma non lo ero perché proposta maldestramente, perché studiata male ed impostata peggio, e non perché il calcio non abbia davvero bisogno di una vera riforma!

Non ero d'accordo con questa nuova superlega, così come non sono assolutamente d'accordo con la UEFA né con la FIFA né con Infantino né tantomeno con il politically correct (che sta lentamente distruggendo il mondo senza che nessuno se ne accorga)...

Questi personaggi, 'oggi" così perbenisti e moralisti, comincino a spiegarci perché hanno assegnato i mondiali al Qatar per esempio (terra si ricca, ma senza un minimo di diritti umani)... certo non per soldi, vero? Comincino a spiegarci perché hanno lasciato il calcio degli ultimi anni nelle mani di Ingordi sciacalli e loschi individui, comincino a spiegarci anche il perché hanno lasciato cadere questo bel mondo nelle mani di bramosi ed avidi procuratori senza proferire parola alcuna?!

Ma chi voleva rifondare il calcio, oggi ha fallito completamente, modi tempi e contempi... un fallimento neanche lontanamente ipotizzato, visto le potenze delle squadre schierate. Ma poi le inglesi se ne tirano subito fuori, come sorpresi con le dita nella marmellata, chiedendo anche scusa ai loro tifosi.. perché in Inghilterra si che i fans contano, e appena cominciate le loro proteste, se ne sono voluti tutti lavare subito le mani, come non fossero anche le loro le firme in calce sul documento! Spero sia davvero cosi e che alla fine non si venga a sapere che lo abbiano fatto solo per soldi, perché questo si mormora stanotte per le vie del borgo: le inglesi sono state pagate per tirarsi indietro! ... E allora sì che si sarebbero davvero venduti dei loro tifosi i sogni!



Ma qualche testa Ora deve cadere! E quale meglio, se non quella del Presidente Perez ed il suo Vice Agnelli?... Perché alla fine sarà sempre così: uno pagherà per tutti e gli altri saranno liberi ed innocenti!

Probabilmente domani dopo la partita di Serie A cadrà tutta la dirigenza bianconera, via tutti ed ecco un nuovo inizio... ancora una volta!

Che tristezza questo giorno, nulla più ora si avvicina a quello che una volta era un sogno!

Buongiorno a tutti.