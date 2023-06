Qualcosa sta accadendo dalle parti di Udine.

L'Udinese che ha concluso la stagione dei rimpianti, avendo avuto la possibilità di arrivare in Europa ma dovendo fare i conti con una panchina corta, una programmazione forse non idonea per conquistare un posto in Europa ed un rendimento nel girone di ritorno con media quasi da retrocessione. L'Udinese ha conquistato la sua salvezza nel primo giro di boa utile nel girone di andata. Ha lanciato talenti per 70 minuti in campo come Pafundi di cui si è parlato all'inverosimile e sarà questa 23/34 la stagione verità. Se non giocherà, se non avrà spazio, probabilmente farà le valigie dal Friuli.



Come lui, sono tanti i giocatori che invece già da quest'anno non rinnoveranno più con l'Udinese. Protagonisti storici come Arslan andato al Melbourne, giocatori che segneranno il futuro della Nazionale come Udogie, andato al Tottenham, chiacchierati come Beto, forse sopravvalutato all'ennesima potenza visto il rendimento di queste ultime stagioni tutt'altro che da big, dato con le valigie in mano da mesi, come la roccia Becao, come la scommessa non vinta, Thauvin che a Udine ha fatto una comparsa non brillante rispetto alle attese, non c'è stato il suo rilancio dopo l'esperienza inconcludente nel campionato messicano.

Ma anche Samardzic per molti è destinato ad andare via oltre che soprattutto il capitano che ha tenuto in piedi l'Udinese nei momenti peggiori della stagione, Pereyra. Delle entrate ci sono già state, certo, come l'incognita Brenner, come Zemura, come la conferma di Sottil, per molti confermato solamente perchè in giro non c'era di meglio.



Ma dalle parti di Udine il movimento più importante è avvenuto nella direzione tecnica sportiva, non è stato rinnovato il contratto con di Marino, non c'è stato il rinnovo con lo sponsor Dacia, dopo 15 anni, e soprattutto non è stato smentito che un fondo americano era pronto a compare l'Udinese o una buona parte delle quote. Appuntamento forse rimandato al prossimo anno. L'anno della verità, perchè dalle parti di Udine non si può fare finta di niente.

Questi cambiamenti sono un segnale di rinnovamento, o un ponte verso un futuro passaggio di consegne? Qualcosa dalle parti di Udine si sta muovendo. Per i tifosi l'auspicio è che la prossima stagione non sia più sotto il segno del rammarico, dei rimpianti e che possa segnare il ritorno del Friuli in Europa, quest'anno i tifosi hanno sempre dato il supporto alla squadra, sostenuta anche dopo una decina di partite buttate all'aria dove le contestazioni sarebbero state sacrosante.



Sì, Udine è una "provinciale" rispetto alla big del calcio italiano, una provinciale però che ha ammodernato il suo stadio, una provinciale che da anni segue la politica del rilancio di giocatori, una provinciale che riesce ad esprimere a volte un calcio di buoni livelli mantenendo le casse in attivo, una provinciale che sta facendo cambiamenti importanti e che non è detto siano solo di natura fisiologica.