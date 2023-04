Una delle frasi più famose del grande Liddas, grande giocatore e grande allenatore, è: "si gioca meglio in 10 che in 11".

Come Scopigno il "filosofo" che almeno qualcosa di filosofia aveva studiato, il grande Liddas grande giocatore, tanto da fargli ricordare un "ohhhhh" di meraviglia dello stadio dopo due anni che non sbagliava un passaggio, e grande allenatore, faceva giocare a zona molto prima di Sacchi, avevano davvero un filosofico distacco da quanto li circondava.

Il suo essere allenatore era caratterizzato dalla gelida flemma della sua terra e dall'ironia italica di sapore contadino e quindi di grande saggezza e intelligenza.

A proposito degli schemi oggi totalmente confusi come fine invece che mezzo o mero strumento di gioco, diceva: "gli schemi sono belli in allenamento, senza avversari riescono tutti".



Forse, se avesse visto il Milan di ieri, a parte la astrusa e cervellotica disposizione con Pobega play basso quando è notoriamente una mezzala di attacco come ben impiegato nel Toro, affiancato da Tonali e davanti una inedita coppia Saele e Bennacer pure molto accentrati, lasciando a Calabria, pessimo crossatore, praticamente il ruolo di ala destra, penso avrebbe rivisto una delle sue ottime massime. In particolare, che va bene giocare in 10, ma in 9 francamente non si può.



Pioli è uno strano personaggio, a volte geniale, a volte criptico in dichiarazioni di una banalità sconcertante, penso forse irridenti verso altrettanto banali domande e a volte pervaso da un senso di incomprensibile "cupio dissolvi", una sorta di struggimento autodistruttivo che spesso ha interrotto ottimi inizi, come da noi. È sicuramente uomo di cultura, ma di personalità complessa con scelte sul campo a volte geniali e a volte davvero poco comprensibili. Che cosa veda in due giocatori di calcio come Origi, patetica al limite del pianto la sua indecorosa presenza con l'indimenticabile balletto a un metro dalla linea di porta degna delle più terribili battute della Gialappa Band e Rebic, almeno autore del solito tiro sparacchiato e di uno di imbarazzante pochezza tecnica in un altro che ai tempi del mio primo San Siro sarebbe stato colto da qualche passante a passeggiare fuori dallo stadio stesso, è davvero un mistero pasquale.

Forse li vede bene in allenamento. Forse in impeto aziendalista deve cercare di valorizzarli per una davvero improbabile vendita. Chissà?



Ricordo un'altra celebre frase dell'indimenticato Barone, un altro dei miei Milan preferiti, quello della stella di un genio al tramonto e di tanti giovani e solo qualche campione. "Stai bene, e allora puoi salire le scale della tribuna". Quando si gioca in 9 è difficile che si possa attuare un'altra massima del grande Liddas "È la palla che deve correre... non noi."

Dura contro un Empoli in cui spunta qualche campioncino, fucina bella quella empolana davvero! Contro chi invece faceva le tre cose, difendeva, correva e faceva talvolta viaggiare la palla. Noi al contrario abbiamo corso tanto e con la palla. Cosí Pioli invece di far risparmiare forze le ha fatte spendere tanto a un già spompato Bennacer, a Tonali e a Theo che non risparmia mai.

Rimane il mistero del non uso di Adli, di Vrankx e in fondo dello stesso CDK, propagandato dallo stesso Pioli come finto nove, e sicuramente migliore dell'indefinibile belga di ieri.

Liddas lanciò dei giovani. Pioli continua ad ignorarli.

Avremmo magari giocato ancora in 9, chi lo sa, ma almeno dato un poco di spazio a dei giovani in una partita non impossibile.



A proposito dei tanti favori pro Milan che accidiosamente ci vengono imputati ieri era rigore netto su Theo, che dovrebbe buttarsi un poco di meno e meno platealmente.

Di mestiere fa il calciatore e non lo stuntman.

Un nostro prestigioso blogger in un suo intervento temeva il VAR. Non mi piacciono le dietrologie e gli errori si compensano, ma il detto Andreottiano, tipicamente italico che a pensar male... forse qui si applica.