Arriva forse la notizia peggiore nel momento della carriera più importante di Joaquin Correa: l'attaccante argentino è stato depennato dalla lista dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar. I problemi al ginocchio riscontrati già nelle ultime settimane a Milano lo hanno obbligato ad abbandonare il sogno di disputare per la prima volta questa competizione con la maglia albiceleste. Il Commissario tecnico Scaloni aveva deciso di convocarlo nonostante le prestazioni non all'altezza con l'Inter, ma il destino si è messo di mezzo tra il "Tucu" e la gloria.

La storia si ripete e lo fa continuamente per Joaquin Correa. La sua è una carriera tormentata dagli infortuni, sia nell'esperienza alla Lazio che in quella a Milano. Nell'ultimo anno e mezzo il numero 11 interista ha saltato 16 partite per problemi fisici. Dall'infortunio al bicipite femorale rimediato nella partita di Coppa Italia contro l'Empoli fino al problema al tendine rotuleo di quest'inizio di stagione, che continua a dargli fastidi. Per Joaquin Correa il quadro rischia di essere ancora più drastico: l'Inter sta pensando alla sua cessione nella sessione invernale o direttamente in estate. I 9 gol in 54 partite non hanno convinto l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e l'intera dirigenza, che già si sta muovendo per il sostituto. Tra i nomi più caldi di queste ultime ore c'è proprio Marcus Thuram, ora in ritiro con la Francia in attesa dell'inizio del Mondiale in Qatar.

Inter, Correa per Thuram? I motivi dell'operazione

La cessione di Joaquin Correa potrebbe essere la soluzione ai problemi offensivi dell'Inter. La forma fisica di Romelu Lukaku e le pessime prestazioni del "Tucu" hanno obbligato Simone Inzaghi a utilizzare continuamente Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I due hanno trascinato la squadra a suon di gol, ma nelle ultime gare hanno dimostrato di aver bisogno di fiato. La dirigenza nerazzurra deve ovviare però ad un grave problema riguardante Correa: il suo valore a bilancio. Per non cadere nella minus-valenza l'Inter dovrebbe vendere il suo numero 11 per almeno 32 milioni di euro: una cifra che forse nessuno sarebbe disposto a spendere. Ci sono voci di un interessamento dall'Inghilterra, in particolare dal Newcastle. Una sua inaspettata e insperata cessione potrebbe portare ad una trattativa con Marcus Thuram. Il giocatore è di proprietà del Borussia Mönchengladbach e ha il contratto in scadenza nel 2023. Nelle ultime ore la squadra tedesca ha fissato il prezzo per non perderlo a zero a giugno: 10 milioni di euro. L'occasione è molto ghiotta, ma la concorrenza su di lui è fitta: ci sono Bayern Monaco, Juventus e anche altre squadre. Marcus Thuram porterebbe nell'attacco interista tanta qualità e altri gol importanti.

In quest'inizio di stagione il figlio di Lilian ha siglato 10 gol in 15 partite conquistando la convocazione per il viaggio in Qatar. Thuram sa giocare con il destro e con il sinistro e i suoi 192 centimetri gli permettono di sfruttare la sua potenza fisica e velocità. Ama partire dall'esterno per poi accentrarsi, ma quest'anno ha imparato anche a muoversi da punta. Questo dettaglio è fondamentale per permettere a Simone Inzaghi di inserirlo fin da subito nel suo 3-5-2.

L'operazione è molto difficile da concludere, anche pensando alla proprietà che oggi condanna l'Inter a sessioni di mercato povere e senza sussulti. La speranza è quella di fare cassa, per poi pensare alle operazioni in entrata.