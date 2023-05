Non è la Lazio migliore quella che Sarri spiega in un caldo pomeriggio di primavera inoltrato davanti a un Meazza stracolmo di milanisti speranzosi in essenziali 3 punti per una corsa decisiva per la Champions che si sta facendo complicata.

Se si sballa con questa Lazio macilenta del comandante Sarri, penso che di altri treni non ce ne siano più.

Pioli, uscendo dai suoi improbabili turnover, schiera una formazione con il quartetto Calabria Kjaer Tomori Theo. Krunic ormai indispensabile perno del centrocampo per fisicità e senso geometrico, non tanto di palleggio, affianca Tonali. Davanti punta giustamente su un Bennacer in posizione di trequarti più di palleggio. Leao e un rinfrancato Messias a supporto di Giroud. Pioli spera di sovrastare il menomato centrocampo laziale dove il giovane Antonio di buon palleggio ma di scarsa fisicità cercherà di sostituire il perno geometrico, di palleggio e anche di fisicità di Cataldi uno dei migliori nel suo ruolo. Dietro Sarri ha i suoi titolari Marusic Casale Romagnoli Hysai. I suoi due palleggiatori e fantasisti Alberto e Savic in un centrocampo di grande qualità. Davanti le sue punte non sono al meglio e il solo Anderson è in forma scintillante. Se il Milan si imporrà al centro saranno guai per Sarri e penso che Pioli la voglia impostare così.

Le squadre iniziano con palleggio e ritmo non altissimio. Un paio di incursioni di assaggio da ambo le parti. Tegolona sul Milan al decimo su palla persa vola Leao anticipato da Provedel e si fa male. Entra Saelemakaers. Krunic chiude su Savic, Bennacer su Antonio e Tonali prende Alberto. Al 16' grande azione Milan che parte bene poco contrastato dal basso. Messias cambia su Theo in grande spolvero che riceve in appoggio da Saele. Cross su Giroud che in acrobazia mette fuori.

Passa il Milan su pasticciaccio brutto della difesa laziale. Bennacer toglie palla a Antonio, riceve in tocco da Giroud e va a rete. Cerca reazione la Lazio. Unico a pungere è Felipe. Al 26' Tomori si impegna in gesti che non gli appartengono e Immobile per poco non beffa Maignan. Al 26' gol storico di Theo che buca l'esile centrocampo laziale invano inseguito da Savic. Saele, vivacissimo sposta in movimento il centrale. Giroud in perfetto blocco cestistico su Casale permette una strepitosa conclusione a palombella del magico Theo. Golazo!

Cerca di reagire la Lazio, ma il suo centrocampo non trova spazi. In finale Bennacer che domina su Antonio pesca Saele. Stop perfetto e tiro deviato. La Lazio non regge al centro e le punte acciaccate assai non pungono. Il solo Felipe crea pericoli.



Nella ripresa giro di cambi e Pioli fa quello che avrebbe dovuto fare senza voli pindarici. Cambia i titolari progressivamente. Entrano Kalulu e Thiaw per Calabria e Kjaer. Il Milan entra in modalità gestione e la Lazio in quella non ne ho più tanta. Entrano Pedro e Lazzari per Marusic e per Zaccagni già in forse prima di iniziare. La Lazio un poco rinvigorita va in sterile forcing. Ma è il Milan a sfiorare il terzo gol con gran stacco di Thiaw poco alto. Sarri cambia Savic annullato da uno strepitoso Krunic e Pioli risponde con Rebic per lo stanco Giroud. All'80 esce Theo il migliore in campo sostituito da Toure'. Giusta ovazione dello stadio. Sarri manda Cancellieri per un Immobile che non sta più in piedi. I nuovi danno una scossa di energia e un colpo di testa a casaccio di uno svagato Tonali che però ha annullato Alberto, permette a quest'ultimo di imboccare Pedro. Rapido cross e Basic cicca la conclusione sventata poi da Tomori.

Come nelle previsioni Pioli ha facile ragione di una Lazio senza il suo metronomo e con le punte spuntate da evidenti guai fisici. Ha un Felipe in grande spolvero ma non basta. Antonio ha discreto palleggio ma non tiene fisicamente su Bennacer che lo sovrasta e lo manda al tiro in anticipato kaput per la sua squadra. Sarri ha rosa corta e una squadra a pezzi e deve stare in campana se non vuole cedere posizioni. Prende appunti e dovrà inventarsi qualcosa per ridare condizione a giocatori stremati.

Nel Milan Theo in grande condizione e Saele sempre più convincente. Krunic ha piede un poco grezzo ma ora è lui il perno della squadra. Bennacer sempre più a suo agio come trequartista. Adesso va anche al tiro senza tanti complimenti. Buona notizia per Pioli.

La cattiva, anzi la pessima, è il guaio di Leao. Si spera di non vedere più assurdi turnover con 4 punti graziosamente omaggiati alla concorrenza dal nostro condottiero.