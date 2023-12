Nell'ultima partita di Campionato, di un 2023 non particolarmente brillante per il Milan, la squadra allenata da Mister Pioli vince a San Siro la sfida contro il Sassuolo grazie ad una rete di Pulisic, incamera i tre punti, importantissimi e rafforza il suo terzo posto in classifica allungando ulteriormente da quel quinto piazzamento, che tanto preoccupa e specialmente stacca le rivali più pericolose per la sfida ai piazzamenti Champions, Roma e Napoli, attualmente entrambe attardate di otto punti e con la Lazio addirittura a nove.

Basterebbe questo per essere felici. Anzi, sarebbe stato perfetto non aver visto la partita, accontentarsi di qualche sintesi e così, guardando il risultato finale e la classifica, ritenersi soddisfatti di quanto ottenuto dai "Nostri Ragazzi", buttando così alle spalle tutte quelle negatività che non riusciamo a scollarci di dosso, ma purtroppo ho visto tutta la partita, come sempre.

Allora l'analisi della partita porta ad umori ben diversi, estrapolandola dal solo risultato finale, per quanto importantissimo, poichè appaiono evidenti troppi limiti, tattici, tecnici e atletici, per poter confidare che questa squadra possa garantire una continuità di prestazioni e risultati positivi. Si deve sempre sperare nella giocata di qualche singolo giocatore, nella super parata di Maignan e magari di affrontare squadre come il Sassuolo, talmente brutte da essere irriconoscibili, con la squadra di Mister Dionisi avviata ad un campionato di sofferenza, in lotta per non retrocedere.

Ne è scaturita una partita brutta, giocata a ritmi blandi e farcita da talmente tanti passaggi sbagliati da diventare noiosa.

A salvarci da questa monotonia generale, ci pensava Bennacer che, finalmente ristabilito completamente dal grave infortunio e con le valige già pronte per andare a giocare la Coppa D'Africa con la sua Algeria, assentandosi così per almeno un mese, metteva in mostra tutte le sue qualità, amplificando i rimpianti più che giustificati, dei tifosi milanisti, che non vedono un sostituto di pari valore.

Oltre a Ismail Bennacer sono pochi i giocatori da segnalare, Pulisic per il gol e l'impegno sempre costante, sia che giochi a destra o a sinistra, Reijnders, meno lucido rispetto al solido, Maignan per l'unica parata, ma fin troppo importante, Kjaer, Calabria e Florenzi solo per il fatto di garantire la presenza e il minimo sindacabile. In un campionato fin troppo modesto, come quello italiano, giocare in sette è sufficiente per non perdere le partite, quindi non stupitevi se Leao, Giroud, Loftus Cheek e, in modo nettamente inferiore Theo, schierato al centro della difesa, erano già mentalmente al cenone di fine anno.

Leao è tornato quello di quattro anni fa. Svogliato, disponibile a rincorrere l'avversario a sua discrezione, confuso nelle soluzioni, impreciso al tiro, ma specialmente più propenso a rallentare il ritmo partita, nella ricerca di strappi personali, piuttosto che a velocizzarla. Giroud è rimasto alla partita contro il Borussia, a quel calcio di rigore sbagliato che purtroppo ha cambiato l'esito di una stagione che appariva irreale. Oggi è assente, vederlo vagare per il campo fa tristezza, così come l'uscita a testa bassa per il cambio di Jovic. Dovrebbe riposare, partire dalla panchina e imitare il grandissimo Altafini, che a fine carriera riusciva ancora ad indirizzare le partite, anche se non con la maglia del Milan. Loftus Cheek inizia ad essere un problema. Se veramente ha la pubalgia e gioca anche se dolorante, allora è opportuno curarlo. Appare bloccato, in cerca di una posizione, estraneo ad un gioco che, in spazi ristretti e a ritmi blandi, non ne esalta certamente la potenza fisica.

Con Bennacer assente e questo Loftus Cheek il centrocampo del Milan rischierà di essere sovrastato da ogni avversario. Theo non ha colpe specifiche, si è messo a disposizione della squadra in una situazione di emergenza, ma la mia sensazione è che non sia contento. Probabilmente mi sbaglio, ma perchè non insistere con il giovane Simic, per poi farlo giocare nei minuti più delicati della partita?

Domande da rivolgere a Mister Pioli.

Personalmente mi sono arreso, l'ho difeso assiduamente anche quando i suoi sbagli erano già evidenti, aggrappandomi alla speranza che l'allenatore parmense tornasse sui suoi passi, abbandonando il calcio/basket che vuole imporre e salvaguardando la squadra e i giocatori, ma la vittoria dello scudetto lo ha cambiato e purtroppo non in meglio. Ieri ha preferito tenere in campo un Leao, inguardabile e fischiato, piuttosto di inserire Chucu, che dopo la sfida di Coppa Italia raggiungerà la sua nazionale.

Ha tolto Bennacer!! Al minuto 63', pur sapendo che la sua nazionale non ha concesso alcun ritardo nella partenza. Improvvisamente doveva salvaguardarne la condizione fisica? Totò avrebbe detto: "Ma mi faccia il piacere. SE NE VADA".

Inguardabile poi il tikitaka, in stile Barcellona a ritmi bassissimi, già esibito a Salerno.

Finiremo la stagione con Pioli in panchina, uno degli allenatori più longevi nella storia del Milan, eppure un allenatore che non ha saputo gestire nel modo migliore tutta la fiducia concessagli.

Una nota positiva è l'esordio di un altro giovane Zeroli, portando a quattro il numero dei ragazzi fatti esordire a San Siro.

Il Milan vince, dovrebbe bastarmi questo per essere felice, affidarmi ad un detto sempre attuale: "chi si accontenta... gode", aspettare serenamente la fine anche del 2023, senza critiche o rimpianti.

Buon Fine Anno a tutti, domani è un altro giorno... un nuovo anno.