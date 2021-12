La sessione invernale del mercato sta per incominciare e mai come quest’anno potrebbe diventare decisiva ai fini della classifica finale. Tutti i club di Serie A sono infatti al lavoro per rinforzare le loro rose e per migliorare (o confermare) i risultati ottenuti fin qui.

Le più attive sul mercato, al momento, sono Atalanta e Fiorentina che hanno sicuramente voglia di lottare fino alla fine per i loro obiettivi (il sogno Scudetto per i bergamaschi ed un posto in Europa per i viola). Con l’acquisto di Boga, l’Atalanta ha messo a segno un colpo importante viste le qualità del calciatore che con la sua velocità e bravura nell’uno contro uno potrà creare qualche scossone in più nel gioco di Gasperini. Molto attiva anche la Fiorentina che dopo il buonissimo girone di andata non vuole lasciare niente al caso. L’arrivo di Ikonè è, infatti, un chiaro segno da parte della proprietà viola che ha regalato a Italiano un rinforzo importante per il suo tridente offensivo. Con le uscite di Amrabat e Kokorin, poi, sarà il turno di altri due arrivi con Racic che potrebbe completare il centrocampo viola mentre per il ruolo di vice Vlahovic si è ancora alla ricerca del giusto nome. Se Scamacca sembra essere il sogno per l’estate (quando probabilmente Vlahovic andrà via), per questa sessione, i dirigenti viola dovrebbero optare per un profilo meno ingombrante per l’attaccante serbo: se Borja Majoral e Joao Pedro potrebbero diventare occasioni da prendere al volo (con il brasiliano che potrebbe rappresentare un vero e proprio jolly offensivo),più fattibili sembrerebbero essere i nomi di Caicedo (in uscita dal Genoa) e Nzola (che ben conosce Italiano).

Attivissime sul mercato sono poi Cagliari e Genoa con entrambi i club pronti ad una vera e propria rivoluzione in nome della salvezza. I sardi hanno iniziato a rivoluzionare la difesa in modo da dare a Mazzarri i giusti rinforzi per le sue idee tattiche: ecco quindi gli arrivi di Lovato (in prestito dall’Atalanta per cercare più spazio), Goldaniga (che porta esperienza) e Calafiori (che con il ritorno di Spinazzola avrebbe avuto meno spazio a disposizione),mentre Izzo è il sogno di Mazzarri per completare la difesa. In mezzo al campo vicino Baselli, mentre per l’attacco prima di ogni acquisto sarà importante capire il futuro di Keità (vicino all’addio) e, soprattutto, Joao Pedro. Anche il Genoa è al lavoro per migliorare la rosa di Shevchenko con gli occhi dei dirigenti liguri puntati, al momento, sul reparto offensivo: Miranchuk, Castillejo e Younes i profili più graditi al tecnico ucraino.

Tutti i club, come detto, sono alla ricerca di rinforzi con l’unica eccezione dell’Inter che al momento ha la rosa migliore del campionato. Questo però non vuol dire che l’Inter rimarrà ferma ma che guarderà con attenzione alla ricerca delle migliori occasioni senza la fretta di dover per forza acquistare. Un esterno sinistro per dare il cambio a Perisic e una punta per fare da vice Dzeko sono i sogni (non impossibili) di Inzaghi. La Milano rossonera è, invece, alla ricerca di un rinforzo in difesa visto l’infortunio di Kjaer. Il sogno è Botman (alta però la valutazione fatta dal Lille), l’obiettivo più realista è invece Diallo in uscita dal Psg. Attenzione poi in mezzo al campo vista la situazione Kessiè e in avanti dove nessuno dei tre attaccanti a disposizione da garanzie dal punto di vista fisico. Anche a Napoli si guarda al reparto difensivo vista l’assenza di koulibaly e l’addio di Manolas. Due al momento i nomi in prima fila: Sarr (che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea) e Casale (giovane promessa in forza al Verona).

L’attacco è invece la priorità della Juventus con Allegri che chiede a gran voce una punta che possa valorizzare le occasioni create dalla squadra: il sogno Scamacca è al momento poco percorribile (troppi i 40 milioni richiesti dal Sassuolo), più facile puntare ad uno tra Icardi (che sarebbe perfetto come nove nel gioco di Allegri) e Cavani (usato sicuro che potrebbe aiutare i bianconeri nella scalata verso la zona Champions).

Attive sul mercato anche le due romane che sono ancora alla ricerca della giusta quadratura. In casa Roma si cerca sia un vice Karsdorp (con Maitland-Niles vicino all’acquisto) e un rinforzo in mediana con Kamara più vicino rispetto a Grillitsch. La Lazio,invece,metterà in scena una prima parte della rivoluzione sarriana che verrà poi completata in estate. I biancocelesti sono al momento al lavoro per un terzino sinistro (vicino Kurzawa dal Psg) ed un giocatore offensivo (con Sarri che chiede a gran voce Hudson-Odoi dal Chelsea). In caso di addio di Muriqi (sempre più probabile) attenzione al mercato interno con Lasagna e Keità che potrebbero giocare anche da esterni,oppure la soluzione Kalinic per avere così un nove di scorta.

Per gli altri club (in attesa di capire il futuro della Salernitana che in caso di permanenza in A potrebbe cambiare pelle) ci dovrebbero essere pochi ritocchi con gli scambi in primo piano.