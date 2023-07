È degli scorsi giorni l’ufficialità: Monza e Milan daranno vita al “Trofeo Silvio Berlusconi”, in onore dello storico presidente delle due compagini, e che sarà l’ideale prosecuzione del “Trofeo Luigi Berlusconi”. Un evento che faceva parte di un’epoca ormai irripetibile, in cui il calcio d’agosto aveva un fascino tutto suo. Lo si ripeteva ogni anno: non contavano niente quelle partite, però, quando negli anni ’90 e nei primi Duemila si ricominciava con i tornei della calda stagione, tutti i tifosi tenevano a vincere anche quelle semplici amichevoli. Non si voleva mai perdere, era il gustoso antipasto del gran ballo, si entrava (non così tanto) in punta di piedi nella stagione che sarebbe arrivata. Era un’opportunità per vedere i nuovi acquisti all’opera, per rinfrescarsi dopo giornate da 40 gradi all’ombra, per spezzare il digiuno colmato nelle precedenti settimane solo da consultazione spasmodica di giornali e Televideo. Molti ragazzi non hanno idea di che cosa rappresentava, in un’epoca in cui le pay-tv e internet non erano ancora così radicati nelle nostre vite, in un periodo storico in cui la fibrillazione e la fame di calcio erano amplificate perché non vi era ancora la congestione di impegni a cui ci si è pian piano abituati nell’ultimo periodo.

Non c’erano le ricche tournée o l’International Champions Cup: le amichevoli di preparazione di prestigio erano concentrate nel mese di agosto e tutte racchiuse in quei tre grandi tornei, rispettivamente il Trofeo Berlusconi, il Trofeo Moretti e il Trofeo TIM. Tornei ormai considerati di culto per chi ha potuto vivere quelle emozioni, con il primo che si disputerà tra un mese all’U-Power Stadium con la nuova denominazione e con gli altri due ormai in soffitta, ma che hanno regalato momenti iconici rimasti in qualche modo scolpiti nella mente degli appassionati. In questo articolo vengono ripercorsi genesi e momenti cult dei tre principali tornei nazionalpopolari del calcio estivo italiano.

TROFEO BERLUSCONI – L’AMICHEVOLE PER ECCELLENZA

In molti associano l’evento all’eterna sfida tra Milan e Juventus. In realtà, nelle intenzioni originali, vi era l’idea di far sfidare i rossoneri, sempre in casa, contro una big del calcio internazionale, con un solo requisito fondamentale: aver vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni o la Coppa Libertadores. Fu così che, dopo la prima edizione vinta dai bianconeri nel 1991 grazie ad una doppietta di Casiraghi, per i tre anni successivi il Milan riuscì ad alzare sempre il trofeo battendo in serie Inter, Real Madrid e Bayern Monaco. Dal 1995, però, la formula vedrà sempre di fronte le due squadre che avevano inaugurato il titolo. Partita che, con gli anni, crebbe notevolmente di interesse: nel 1997 e nel 1998 si arrivò addirittura a superare i 70.000 spettatori per un incontro che, fondamentalmente, era e rimaneva amichevole. A ciò contribuì ovviamente la copertura televisiva, che lo rese un vero e proprio evento, al punto che nacquero leggende metropolitane che circondarono la sfida.

TROFEO BERLUSCONI – CHI LO VINCEVA PERDEVA LO SCUDETTO: ERA VERO?

Paradosso o consolazione dei perdenti? Quando si giocava la partita, tutte e due le squadre non potevano che lottare per vincere. Lo sfizio di battere una delle rivali storiche era sempre appetitoso, inutile negarlo. Poi, però, cominciò a diffondersi una legge non scritta: chi vinceva il trofeo perdeva il campionato e, al contrario, chi perdeva riusciva a trionfare a fine anno. Questa equazione trovò terreno favorevole nel periodo tra il 1994 e il 1998: nelle cinque edizioni disputate, la sconfitta nel “Berlusconi” coincise perfettamente con la vittoria del tricolore a fine stagione. Dunque, statisticamente, è effettivamente stato così per diverso tempo, seppur con le dovute eccezioni: nel 2001 i bianconeri vinsero ai calci di rigore e andarono vicini a mantenere la tradizione a fine stagione, quando il maledetto 5 maggio vide sfilare il campionato ai danni dell’Inter; nel 2004, il gol di Olivera decise la sfida e nello stesso anno la Signora vinse lo Scudetto, che verrà poi revocato da Calciopoli. Dal 2006 iniziò il periodo d’oro neroazzurro e quella è tutta un’altra storia.

TROFEO BERLUSCONI – IL CASO BUFFON-ABBIATI

14 agosto 2005. Da circa tre anni i dati di affluenza del pubblico cominciano a mostrare i primi segnali di disinteresse, ma la classica estiva regge. Il Milan ha ancora nell’animo la clamorosa sconfitta in Champions League ad Istanbul, mentre la Juventus ha vinto il primo scudetto con Capello in panchina (almeno fino all’anno dopo). Il primo tempo è un assolo bianconero: Vieira al 20’ segna e Ibrahimovic colpisce un palo poco più tardi. I due futuri interisti fanno il bello e il cattivo tempo, mentre dall’altra parte Vieri, trasferitosi quell’estate dopo 6 anni di militanza interista, fatica ad incidere. Nella ripresa, gli innesti di Seedorf e Gilardino cambiano il corso del match, e proprio da un’azione dell’olandese nasce il pareggio di Kakà al 52’. Sarà proprio il brasiliano protagonista dell’episodio che diventerà una delle immagini simbolo del torneo: intorno al 57’, Buffon esce basso sul numero 22 e nell’intervento sente qualcosa che non va. Il dolore è forte e il responso è quanto di peggio ci si poteva attendere: lussazione alla spalla. La società piemontese, per la cronaca, perderà l’incontro subendo il 2-1 di Serginho, ma la notizia della sfida fu l’infortunio del numero uno che allarmò e non poco il club, il quale mal digerì un infortunio così impattante a causa di un’amichevole. Fu la società rossonera a “sdebitarsi”, prestando ai bianconeri per un anno Christian Abbiati, all’epoca secondo di Dida. Tra l’altro, l’eroe dello scudetto del Diavolo del 1999 si distinse per disputare una prima parte di stagione fenomenale, contribuendo alla vittoria di un titolo che, dopo i ben noti fatti, verrà assegnato all’Inter.

Nonostante questo episodio e l’esplosione dello scandalo del 2006, il torneo continuò a disputarsi ininterrottamente fino al 2012: al termine, si conteranno 12 successi del Milan e 11 per i bianconeri. Nel 2013 non fu disputato, mentre nel 2014 i rossoneri batterono il San Lorenzo, perdendo l’ultima edizione del 2015 nel derby contro l’Inter, che vinse grazie ad un gol di Kondogbia (incredibile…), permettendo ai cugini di iscrivere il loro nome nel palmares. Con l’addio di Berlusconi al Milan, anche il trofeo cessò di essere disputato. Almeno fino al 2021, quando venne reintrodotto con l’approdo di Silvio al Monza: a vincere sarà la Juventus-bis di Allegri per 2-1. E ora, attendiamo il 2023: riuscirà la squadra brianzola a entrare nell’albo d’oro di una delle pagine di calcio entrate nell’immaginario collettivo di chi ha vissuto quel periodo?

TROFEO BIRRA MORETTI – IL TRIANGOLARE ATTESO DA TUTTA ITALIA

Chi è nato negli anni ’90 come me non può non ricordare con immenso piacere uno degli appuntamenti che, insieme al Berlusconi, entrò di diritto tra i più apprezzati del calcio di agosto. Un evento fuori dagli schemi, che divertiva tantissimo: uno spot leggendario precedeva le sfide, che duravano 45 minuti, con due tempi da 22 minuti e 30 secondi; il fuorigioco era limitato all’area di rigore (altro che le novità che vogliono introdurre); in caso di pareggio, per decretare il vincitore, al posto dei tradizionali tiri dagli 11 metri erano previsti i mitologici shoot-out (andare a rivedere che roba erano) e chi vinceva dopo i 45 minuti conquistava 2 punti in classifica, mentre chi perdeva ne riceveva uno; i corner venivano battuti corti e, fondamentalmente, vi era un clima disteso, seppur agonistico. Insomma, era una festa, un’abbuffata di calcio ma non solo: vi erano esibizioni musicali (nel 2003 aprì Syria, nel 2008, nel corso dell’ultima edizione disputata a Napoli, fu Anna Tatangelo ad esibirsi), dirette televisive su Mediaset, l’estate volgeva al termine e, chi in mare, chi in montagna, chi al lago, poteva immergersi ammirando partite avvincenti e dal format più “intrattenente” e meno rigoroso dal punto di vista regolamentare. Vedere le grandi squadre e i campioni dell’epoca cimentarsi in partite più “ludiche” consentiva di sentirsi molto più vicini agli inavvicinabili calciatori più forti di quel periodo. Ma non pensiate che si trattasse di un torneo pizze e fichi…

TROFEO BIRRA MORETTI – LA CONSACRAZIONE DI CASSANO E L’EUROGOL DI VIERI

Le prime tre edizioni furono disputate ad Udine. In generale, Juventus ed Inter erano le partecipanti fisse, a cui se ne aggiungeva una terza: nei primi due anni fu la squadra friulana ospitante ad aggiungersi, mentre nel 1999 gareggiò il Parma vincitore, ancora oggi, dell’ultima Coppa Uefa vinta da una squadra italiana. Nel 2000 ci fu un cambio di location: si passò al San Nicola di Bari, che di fatto divenne il simbolo di quel torneo, che proprio in Puglia troverà l’apice del suo successo. Qualche mese prima, un giovane talento locale aveva strabiliato il Paese: Antonio Cassano segnò un gol pazzesco in un memorabile Bari-Inter, divenendo il nuovo baby prodigio del calcio italiano. Quell’edizione vide vincere la Juventus, ma lui fu premiato come miglior calciatore del torneo: fu l’anno in cui diventerà ambito dalle big, tanto che la Roma scudettata, nel 2001, se lo regalò versando 60 miliardi di lire dell’epoca nelle casse biancorosse.

L’anno successivo, dinanzi a 55.000 spettatori, si prese la scena Vieri, che nel primo match frantumò la Lazio con una doppietta e, nel match finale contro la Juventus, decise l’incontro con un gol da 30 metri spettacolare, con dribbling su tre calciatori ed un tiro che si infilò all’incrocio, con Buffon che non riuscì ad evitare la marcatura. L’Inter vinse il titolo, lui fu premiato miglior calciatore del torneo e, più in generale, diede vita ad un biennio amaro a livello di risultati di squadra ma eccezionale a livello individuale, con una costanza di rendimento in termini realizzativi micidiale.

La curiosità di questo torneo è che le tre big storiche non riuscirono mai a disputarlo contemporaneamente: il Milan vi partecipò nel 2008, ma fu l’altra squadra meneghina a non esserci, con il Napoli padrone di casa a completare il triangolare. Nel 2009 il trofeo doveva essere sospeso solamente per un anno, ma in realtà non venne più organizzato: una ferita per chi ha vissuto gli atti di un torneo che era divenuto sacro, parte integrante dell’estate. Nessuno riuscì mai a spiegarsi i motivi di tale annullamento da parte dell’azienda organizzatrice: vero che poi gli interessi dei grandi club virarono verso sfide ben più redditizie, ma la risposta del pubblico fu sempre positiva fino a quell’annata.

Nel complesso, la Juventus fu la squadra più titolata con 6 affermazioni, contro le 3 vinte dall’Inter.

TROFEO TIM – LE TRE GRANDI A CONFRONTO

Arrivato già sulla coda dei mitici tornei estivi, nel 2001 ci si accorse, come appena menzionato, che non esisteva un appuntamento di agosto con le tre grandi in contemporanea. Fu così che nacque questo torneo, con il compito di mostrare al pubblico le storiche big in un format molto simile al Moretti, con l’eccezione che, in caso di parità, si sarebbero calciati i rigori standard.

La prima edizione venne vinta dal Milan, mentre poi iniziò il dominio interista nella competizione, vincendo costantemente dal 2002 al 2005, travolgendo le rivali (memorabile il gol di Crespo contro la Juventus nel 2003). Per vedere una vittoria “non milanese” bisognerà attendere il 2009, con Amauri che in quel periodo incantava il panorama calcistico nazionale. Dal 2013 subentrò il Sassuolo all’Inter e nel 2015 giocò al posto della Juventus: fu proprio in questa edizione che venne introdotta la tecnologia di porta. Sebbene, dunque, dal punto di vista tecnico non divenne mai iconico come i due tornei succitati, fu comunque una vetrina per molti calciatori e per diverse innovazioni. L’anno dopo fu disputata l’ultima edizione, con il Celta Vigo che ebbe la meglio su Sassuolo e Milan.

E con la vittoria iberica calò il sipario su un periodo storico irripetibile, che vedeva in questi tornei le prime luci della stagione.

Adesso non è più così, ma beato chi lo ha vissuto.

C’era una volta il calcio estivo in Italia.

Già, una volta.

Indaco32