Lazio-Juve del Sabato Santo del '23 rimarrà una partita da ricordare tra due squadre al massimo delle loro condizioni fisiche e tecniche.

Ed essendo stata una partita giocata a livelli tecnici altissimi con prodezze a ripetizione dei suoi grandi protagonisti, non si può che ammirare la splendida corsa del Napoli che guarda dall'alto di una caterva di punti due squadre capaci di esprimere un calcio di così alto livello.

Il Napoli forse ha un logico appannamento, per cui, in questa fase del campionato, si può affermare che questa sera si sono incontrate due squadre che sono al massimo della forma fisica e tecnica messe in campo con sistemi di gioco diversi, anche se la Juve il suo forcing finale lo ha condotto mettendosi a specchio del fenomenale e unico 433 di Sarri, il tecnico italiano più geniale del nostro campionato.



Si sono anche confrontati due geni assoluti che onorano il calcio nostrano, da una parte Di Maria, che ha eseguito giocate al limite dell'impossibile, caricandosi sulle spalle da vero fuoriclasse la rabbiosa reazione della Juve nel secondo tempo e dall'altra Luis Alberto, che con una giocata da cineteca calcistica con la naturalezza degli dei del calcio, con un semplice colpo di tacco, ha fornito al fortissimo Zaccagni la palla del 2 a 1, oltretutto a seguito di una azione velocissima portata avanti da uno scatenato Felipe Anderson. Dietro a questi due geni si sono esibiti due sub geni in condizioni strepitose. Da una parte Savic con giocate di grande intuizione e tempestività e con una furbata paragonabile a quella del grande Diego in diversa modalità con una spinta che Alex Sandro ha troppo enfatizzato così inducendo arbitro e VAR alla concessione di un gol palesemente irregolare. Dall'altra uno strepitoso Rabiot quest'anno esploso dopo anni di luci e ombre denotando limpida classe, potenza e continuità che ne fanno un centrocampista di classe mondiale.



La partita la conduce la Lazio nel primo tempo schiacciando la Juve in perenne e totale difesa. Il perfetto 433 di Sarri risulta vincente nella puntuale e corale applicazione di tutti i suoi protagonisti. Il 352 di Allegri sostituito dal suo vice lo subisce con feroce veemenza difensiva ma non riesce mai ad innescare ripartenze e giocate in ampiezza come da modulo, sempre stroncate dalla pressione dello straordinario centrocampo laziale. Solo dopo aver subito il gol la Juve risponde più di rabbia che di tecnica e addirittura va in gol in mischia con 4 uomini dentro la porta della Lazio.



Dopo il secondo gol la Juve cambia la sua disposizione. Esce il nervoso e falloso Quadrado e la sua difesa recupera Danilo. Esce Locatelli e Paredes disputa una partita maiuscola, una delle poche, insieme a Rabiot e Fagioli, contrastando il magnifico trio laziale. Chiesa innesca ripartenze rabbiose e Di Maria compie miracoli in aggancio e dribbling stupefacenti.

La Lazio cala in intensità dopo un primo tempo giocato al massimo dei giri e così viene fuori la Juve, che mettendosi a specchio su una squadra più stanca la domina in un finale di altissima tensione tecnica ed agonistica.

Questa volta è la Lazio a subire, ma i tentativi della Juve naufragano in una splendida giocata di Chiesa con girata al volo dell'ottimo Fagioli, uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato.



Partita bellissima che il Comandante corona con un magistero di conduzione della squadra perfetto anche nei momenti cruciali. Due grandi squadre comunque dove nessuno dei protagonisti, tranne l'acciaccato Vlahovic e il piuttosto spento Kostic, oltre al troppo nervoso Quadrado, pure passibile di doppio cartellino, è sotto la piena sufficienza.