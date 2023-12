La Carola è un canto e anche un ballo associato spesso alle Feste Natalizie, per cui rivolgo un bell'augurio di cuore a tutti compresi coloro che mi hanno messo tanti pollicini rossi e a quelli che li hanno messi verdi e alla Redazione che mi ha gratificato di tanti premi.

La carola è anche un ballo, una sorta di girotondo e qui cerco di fare un girotondo con il mio numero personale il PDF, Parametro Di Frankie, al quale va sempiterno il mio ringraziamento e augurio particolare, catalizzatore di una mia idea rimasta a metà. Penso che il rapporto tra la differenza reti e le partite giocate sia un parametro da tenere in considerazione, oltre che i punti, soprattutto nel confronto tra un anno e quello precedente. E' un risultato che riporto per 9 squadre esattamente le prime nove della classifica attuale, con l'aggiunta del Monza, arrivata a sole due giornate dal giro di boa. Ritengo che sia una valutazione abbastanza indicativa in quanto raffronta due annate sugli stessi allenatori, Le uniche differenze risiedono solo nel girotondo del Napoli e del suo vulcanico e spesso un poco fuori dalle righe presidente, che addirittura voleva licenziare un allenatore da lui scelto, dopo molti pensamenti, in sede di presentazione dello stesso e comunque poi lo licenzia ugualmente, ed il Monza che comincia disastrosamente le prime 6 giornate con l'ingresso di un allenatore giovane ed interessante che è Palladino dopo che Stroppa aveva comunque portato la squadra per la prima volta nella sua storia in serie A.

Analogamente Mazzarri subentra alla 13esima al posto di un Garcia a mio avviso eliminato ingiustamente e lo spiego con i numeri. Il 17 e il Venerdì associati insieme, se dovessimo seguire le tradizioni che associano questi due elementi alla sventura certa, alla fine non è che siano stati così negativi per un Pioli molto bistrattato, discusso, in bilico, con numeri che, ancora una volta francamente, a mio avviso, nonostante le preziose analisi del nostro blogger leader Zardo, non ne giustificherebbero, presi asetticamente, la cacciata a meno che, come ho già scritto lo si voglia erigere come parafulmine di errori non solo a lui imputabili. E Pioli è pure invitato a uscire da un tonante coro mediatico, con incombenti ombre di sostituti. Il 17 è numero nefasto per la tradizione romana che sui sargofaghi facevano comparire la scritta VIXI (vissi) che letti in successione danno proprio il numero 17 composto da un 5 un 1 un 10 e un 1 in successione. I napoletani, che se ne intendono di significati numerici, associano al 17 della Smorfia la Malasorte. E pure si riporta anche che il Diluvio Universale sia arrivato il 17 del mese. Pitagora addirittura lo considerava un numero ostacolo. Il traditore Arminio, in uno dei più grandi disastri della Storia Romana a Teutoburgo, annienta la 17esima la 18esima e la 19esima legione e in fondo chissà proprio alla 19esima giornata si saprà molto di più della sorte del tanto bistrattato, denigrato, irriso allenatore milanista che ormai tutto danno per finito. Quindi in una coincidenza astro/cabalistica totalmente avversa non è poi che Pioli ne sia uscito così male. Gli influssi malefici si vedono eccome! Tomori si rompe, Maignan non para un tiro che avrei preso pure io nei miei esordi all'oratorio del mio Parroco appassionato di calcio. Ma poi in fondo gode anche dei valori positivi del 17 che esistono. Il diluvio finisce infatti al 17. E alla fine porta a casa un 2 a 2 che Zardo, mi perdonerà perché sa che i tecnici sono fatti così, definisce sconfitta ma che per me rimane comunque numericamente un pareggio e che rispetto allo scorso anno in cui non c'erano tutti gli infortuni di quest'anno, insomma non è che poi sia tutto questo disastro, se ci scrolliamo di dosso tutto questa animosità e magari osserviamo i numeri con la ieraticità di un bonzo. Chissà se vince con il Sassuolo tutto ritorna in discussione. Novello Varo se salva dal disastro la 18esima e la 19esima, sfuggendo all'imboscata, magari se la sfanga ancora almeno per quest'anno. Ovvio che l'esclusione Champions pesa, e tanto, ma comunque è in Europa e se la vince partecipa di diritto al torneo più importante e soprattutto più ricco. Ma io poi non sono così d'accordo su chi sostiene e sono comunque tanti, ne prendo atto, che in linea teorica, anche senza infortuni oppure a parità di questi, la squadra di quest'anno sia più forte di quella dello scorso anno. Uscite le ali difensive e prese quelle solo quelle offensive e avendo fuori Bennacer e prendere centrocampisti offensivi non mi sembra sia stato un gran progetto tecnico, almeno dal mio punto di vista molto “Rocchiano”, come il mio avatar, che sicuramente avrebbe fatto una campagna molto diversa, avendone le capacità e il titolo come sembra sia stato dato a Pioli. In ogni caso Pioli rispetto allo scorso anno dove aveva una differenza reti di 15 e un valore di 0,88, oggi ha una differenza di 11 e quindi uno 0,64. E' terzo e di sliding doors prima della sua cacciata ne devono scorrere ancora. Lasciando perdere il razzo Titan Inzaghi, dopo Allegri arriva lui in coabitazione con Mou. Insomma non mi sembra poi così disastroso. Che sia in crisi tecnica personale è ovvio, che sia da cacciare subito per me, riprendendo certe mie considerazioni passate, un poco meno. Inzaghi per ora fa corsa a sé, nessun dubbio. Ha un valore imponente di 1,94 contro lo 0,76 dello scorso anno ma quello che è impressionante, rimane il sonante 20 in più come differenza reti il che dice francamente che, almeno per ora non ce n'è per nessuno. Quindi altro che tattica difensivista: difende benissimo con 12 clean sheet e 7 reti al passivo e attacca benissimo con 40 all'attivo, ma troviamo che lo scorso anno aveva 34 reti all'attivo neanche poi tante meno e quindo dove sta la grande differenza? Nella difesa. Oggi 7 gol incassati, lo corso anno 24!.

Ogni commento potrebbe risultare superfluo. Allegri, oppure della costanza e del chi va piano va sano e lontano. Pur con un attacco sempre in crisi anche fisica fa più o meno lo stesso numero di gol 24 contro 26 dello scorso anno ma incassa di più 11 contro i 7 ma in definitiva il passo è molto simile. Lui ha il passo del montanaro e poco può fare con la scattista Inzaghi. Per ora marcia e aspetta. Lo scorso anno era 1,11 oggi è a 0,82.

I due disastri “veri”, se restiamo freddi sui numeri che per essere tali non esultano e non piangono, sono il Napoli e la Lazio. Ho già speso una lancia sulla strana uscita di Garcia abbastanza improvvida se vista in prospettiva. Giova ricordare che il fantastico Napoli di Spalletti arrivò un poco con la lingua di fuori. Nel corso della sua cavalcata alla 24esina con il 2 a 0 sull'Empoli raggiunge il massimo, con un fantastico 1,79 e poi si registra un declino numerico piuttosto vertiginoso, perché finisce a 1,28. Ripetersi nel calcio soprattutto in un'annata da stato di grazia di molti dei suoi, e pure senza una colonna difensiva come Kim, non è certo facile e comunque Garcia nelle sue 11 partite fa un più che onorevole 1,09, e si può sempre considerare eccellente un valore superiore a 1,00. Disastroso il prosieguo di Mazzarri, anche se è entrato da poco, che oggi porta il Napoli ad un miserrimo 0,41, non tanto per il valore in sé, comunque sempre positivo, ma lo è se visto in confronto con i passati risultati.

Sicuramente peggio fa la Lazio di Sarri, anzi forse tra quelli che cito decisamente il peggiore. Peggio in tutto, nei gol fatti, 18 contro i 29 dello scorso anno e peggio in quelli subiti 18 contro i 15. Si passa da un ottimo 0,82 dello scorso anno a un assoluto 0,00. Un risultato che, questo si, meriterebbe qualche considerazione sull'allenatore, magari. Ovvio che il Milan, sia, per ora, terzo ed è altrettanto ovvio che ci siano almeno 3 mine vaganti ad insidiarlo e sono Roma, Bologna e Fiorentina. Sono mine vaganti perché sono tutte e tre in forte miglioramento. Mou è un furbacchione mediatico capace di influire anche fuori dal campo e comunque i suoi sono numeri importanti. Pur senza i suoi avanti colpiti da tanti acciacchi fa 30 gol contro i 21 dello scorso anno. E' meno ermetico e quindi meno difensivista di quanto viene descritto con 19 reti prese contro le 16 dello scorso anno ma il parametro è 0,64 contro 0,29, quindi alla pari con Pioli ed è una sicura minaccia per il quarto posto. Avanza pure la Fiorentina di Italiano con numeri anche migliori di Mou. Ha imparato forse a prendere meno gol, 18 contro i 22 dello scorso anno, ma cosa abbastanza sorprendente considerando le osservazioni che riceve, segna di più rispetto al campionato precedente, 26 contro i 21 e quindi passa da un valore negativo ad un sonante 0,47. Il terzo incomodo è Motta che fa ancora meglio di Italiano: da un -6 dello scorso anno a un +8 di differenza reti di quest'anno è davvero un bel miglioramento e il suo 0,47 è ugualmente minaccioso per il Milan. Chi sembra in fase calante oppure interlocutoria dopo l'exploit dello scorso anno è Palladino con un Monza inferiore. Da un +5 di differenza reti dopo essere subentrato a Stroppa ora è a un -2 con 18 gol incassati rispetto agli 11 dello scorso anno e a parità di gol segnati. Ancora una volta la difesa si dimostra decisiva per conseguire dei risultati.

In una fase statica dopo tanti successi per una piazza come Bergamo è Gasperini. Segna poco di più e incassa poco di più, ma quello che non va bene è che perde 7 perdite contro le 4 dello scorso periodo. Perde tutti gli scontri importanti contro Fiorentina, Lazio, Inter, Bologna e Napoli. Vince solo con lo sgangherato Milan di Pioli. Per ora Gasp sembra davvero fuori dai giochi maggiori. Sul Milan ribadisco alcune considerazioni. Pioli oggi è criticato eccessivamente rispetto ai suoi indubbi demeriti. Sugli infortuni se non si è un esperto si rischiano prese di posizione gratuite. La strategia della Società, in quanto proprietà, sia Singer oppure Cardinale si è rivelata sbagliata in primo luogo dando a Leao un ingaggio troppo superiore a quello di altri, in secondo luogo mandando via per motivi assolutamente pretestuosi se non personali, e di pura pelle, l'unico che di calcio se ne intende, anche se tutti fanno errori, salvo poi sostituirlo con Ibra e quindi rimangiandosi completamente l'impostazione con una fantasiosa definizione di Consulente. Quanto sarà Consulente e quanto vera Autorità si vedrà andando avanti.

Il terzo errore è una campagna acquisti troppo numerosa che, una volta tanto mi trovo d'accordo con Sacchi, richiede tempo per un amalgama di un gruppo che oltre tutto non esiste più e oltretutto fatto da stranieri. Questi sono errori strategici non solo tattici imputabili sicuramente a Pioli coinvolto non si sa fino a che punto pure nelle scelte strategiche. In Italia i coach allenano quello che la Società compra.

In ogni caso, dal mio punto di vista gli errori strategici sono molto più rilevanti di quelli tattici, neanche poi così disastrosi come ho cercato di dimostrare.



Questa Proprietà non mi è mai piaciuta e non l'ho mai nascosto nei miei interventi. Un poco come Augusto che dopo Teutoburgo, girava per le sale del suo palazzo in preda ad un irrefrenabile delirio gridando “Varo Varo ridammi le mie legioni”, personalmente mi unisco ai tanti o pochi che la pensano uguale, “Gerry Gerry ridacci il nostro Milan”.